Näistä Suomessa täysin tavallisista asioista ulkomailla asuvat lapseni ovat jääneet paitsi – Kaakkois-Aasiassa asuva Mira kertoo

Kouluikäiset lapseni eivät ole vielä koskaan leikkineet metsikössä tai heränneet kylmään arkiaamuun, kirjoittaa Malesiassa perheineen asuva Mira Jalomies.

Kun mietin 13- ja 8-vuotiaiden lasteni tähänastista lapsuutta, tunnen ihmetystä, iloa ja järkytystä: se on niin täysin erilainen kuin omani aikoinaan.

Itse elin koko lapsuuden ja nuoruuden yhdellä ja samalla suomalaisella pikkupaikkakunnalla, mutta lapseni ovat jo nyt asuneet kolmessa maanosassa ja maassa; Espanjassa, Brasiliassa ja Malesiassa. Pääpiirteissään heidän lapsuutensa on toki ollut samantapaista kuin se olisi ollut Suomessakin – kouluineen, kavereineen ja harrastuksineen – mutta tietyistä tuiki tavallisista suomalaisista asioista he ovat jääneet tyystin paitsi:

1. Metsikössä leikkimisestä

”Tuoksut ihan metsälle”, sanoi äitini minulle, kun tulin pienenä kotiin. Leikin aina kodin lähimetsikössä, jonka muhevat hajut tarttuivat vaatteisiin, hiuksiin ja ihoon. Omat lapseni ovat tuoksuneet monesti hiekkarannalle ja merelle, mutta hyvin harvoin metsälle.

Sademetsämaisemat näyttävät lapsista kotoisilta, toisin kuin suomalaiset metsiköt.­

He ovat kyllä rämpineet sademetsissä, mutta eivät ole koskaan asuneet lähellä sellaista metsikköä, jonne voisi mennä leikkimään, kiipeilemään puihin ja rakentamaan majaa – tai syömään vaikka mustikoita loppukesästä.

2. Vuodenajoista

Koska olemme asuneet seitsemän vuotta alituisessa kesäsäässä, ja ulkona on aina saman näköistä, on varsinkin nuoremman lapsen vaikea hahmottaa, mikä vuodenaika on menossa ja mitä vuodenajat varsinaisesti tarkoittavat. Kesä merkitsee pitkää lomaa koulusta ja talvella on joulu. Kevät ja syksy ovat pelkkiä sanoja, jotka eivät merkitse oikein mitään.

3. Lumesta ja pakkasesta

Kunnon talvikelit lumihankineen saattavat Etelä-Suomessakin olla nykyään aika harvinaista herkkua, mutta lapsilleni ne ovat jotain todella eksoottista ja ihmeellistä. Viikon tai parin visiitit talvisessa Suomessa eivät onnistu joka vuosi.

Luistelemaan on päästy ulkomaillakin, mutta muut talviurheilulajit ovat jääneet aivan vieraiksi.

Kaikki talveen liittyvä on outoa. Kumpikaan ei ole koskaan elämässään herännyt kylmään ja pimeään arkiaamuun.

4. Kuravaatteista ja kerrospukeutumisesta

Kumpikaan lapsistani ei tiedä, mitä tarkoittaa kuravaate. Kummallakaan ei ole edes sadevaatteita, ei kumisaappaitakaan. Niitä ei tropiikissa tarvita, koska jos sataa, ollaan sisällä. Tai jos kuuro yllättää ja vaatteet kastuvat, ei haittaa, koska on niin lämmintä.

Esikoisen ollessa pieni olin aivan fiiliksissä eräästä talvimatkasta Suomeen – siitä, että lapsi pääsisi vihdoinkin lumeen leikkimään. Toppavaatteet ja pulkat piti haalia matkaa varten tyhjästä, mutta ylivoimaisesti työläin projekti oli saada vahvatahtoinen lapsi sullottua niihin tamineisiin; hän inhosi joka hetkeä sydämensä pohjasta. Sitten hän seistä jökötti pihalla tönkkönä hetken aikaa, kunnes totesi haluavansa sisälle.

5. Ekaluokkalaisena yksin kotona olemisesta

Tokaluokkalaisemme ei ole vielä koskaan ollut yksin kotona muutamaa minuuttia kauempaa. Täällä Malesiassa, ja monessa muussa maassa, tuon ikäisen yksin jättäminen kotiin tarkoittaisi heitteillejättöä.

Itse olin saman ikäisenä usein yksikseni koulun jälkeen, koska halusin niin, ja koska Suomessahan se ihan on ihan sopivaa ja tavallista – vaikka pakko myöntää, että tapa on nyttemmin alkanut tuntua hurjalta.

6. Omin päin kulkemisesta

Suomessa melko pienetkin lapset kuljeskelevat pihapiirissä tai lähiympäristössä itsekseen, ja moni ekaluokkalainen voi mennä yksin kouluun. Niissä maissa, joissa olemme asuneet, isotkaan lapset eivät syystä tai toisesta saa, tai voi, liikkua itsenäisesti juuri mihinkään.

Kouluun kuljetaan koulubussilla tai vanhemman kanssa ainakin koko alakoulun ajan, ja kaikkialle muuallekin mennään vahditusti.

Monen kerrostalossa eletyn vuoden jälkeen asumme nyt aidatulla pientaloalueella, jossa yläkoululainen voi liikkua omin päin ja nuorempikin mennä itsekseen läheiseen leikkipuistoon ja kaverin luo. Se tuntuu jo huikealta vapaudelta.

Suomalaiset talviurheilulajit ovat jääneet tropiikissa vieraiksi, mutta sukeltamista ja snorklaamista on harrastettu ahkerasti.­

Lapset eivät vapauden vähyyttä tai muitakaan edellä mainitsemiani asioita tietenkään itse mieti, saati harmittele, eivätkä he osaisi niitä edes tunnistaa. Itsekin tiedostan varsin hyvin, että joka asiassa piilee sekä hyvää että huonoa – paitsi ehkä metsikössä leikkimisessä, mistä paitsi jääminen on (minusta) kyllä ilmiselvä puute.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.