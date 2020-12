Turistin erikoinen kysymys sai Lapin matkailuneuvojan pokan lähes pettämään: ”Yritin pitää naaman peruslukemilla”

Lapin matkailuneuvojat paljastivat turistien erikoisimmat kysymykset.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 19.6.2019.

Kerroimme aiemmin, kuinka Helsinkiin saapuvat turistit osaavat yllättää kysymyksillään myös kokeneet oppaat.

Esimerkiksi suomalainen tasa-arvo ja hyvinvointiyhteiskunta jaksavat ihmetyttää kerta toisensa jälkeen – eikä pelkästään hyvässä mielessä. Oppailta on kysytty muun muassa sitä, eikö suomalaisia ota päähän maksaa toisten lääkärilaskuja.

Turistien esittämiä kysymyksiä riittää myös Lapissa.

Visit Rovaniemen matkailuneuvoja Heidi Rantanen kertoo, että yleisimmät kysymykset liittyvät muun muassa nähtävyyksiin ja hyttysiin. Koska useissa maissa hyttyset levittävät vaarallisia tauteja, osa turisteista pelkää myös Suomen inisijöitä.

– Yksi vakiokysymys on tietysti se, että miten Joulupukin Pajakylään pääsee.

”He odottavat, että täällä on lunta ympäri vuoden”

Myös erikoisempia kysymyksiä on piisannut vuosien aikana.

– Jostakin lämpimästä maasta saapuvalla turistilla saattaa olla vaikeuksia hahmottaa meidän vuodenaikojen kulkua. Monesti keskellä kesää saattaa tulla matkailijoita, jotka kysyvät, pääsisivätkö he kelkkasafarille. He odottavat, että täällä on lunta ympäri vuoden, Rantanen kertoo.

Kun turistiopas kertoo matkailijoille, ettei Rovaniemellä ole kesäisin lunta, seuraa usein jatkokysymys.

– ”No entäs sitten siellä napapiirillä? Siellä varmasti on lunta.” He eivät ymmärrä sitä, että siellä ei sen enempää lunta ole.

Myös keskikesän valoisat yöt hämmästyttävät turisteja.

– Turistit saattavat kysellä revontulien perään. He eivät välttämättä hahmota sitä, että niitä näkee vain talvella pimeässä.

”Pääsisinkö jääkarhusafarille?”

Turisteilla riittää vääränlaisia mielikuvia myös Suomen eläinkuntaan liittyen.

– Joskus on kysytty, että pääsisinkö jääkarhusafarille. Kun on husky- ja porosafari, on ajateltu, että myös jääkarhusafarille pääsee.

Jääkarhuja kaipaavat saapuvat Suomeen useimmiten kaukomaista.

– Keski-Euroopan turistit ovat paremmin selvillä meidän asioista.

Tosin eräs Etelä-Euroopasta Lappiin matkustanut turisti olisi voinut tutkia karttaa hiukan tarkemmin.

– Viime kesänä neuvontaan tuli iloisena mies. Hän tervehti ja kysyi, voiko esittää yhden kysymyksen. Sitten hän kysyi, että missä maassa olemme nyt.

Jopa kokeneella matkailuneuvojalla oli tilanteessa pokassa pitelemistä.

– Yritin pitää naaman peruslukemilla ja vastasin: ”good morning, we are in Finland”.

Rantanen kertookin, että kun puhutaan Lapista, turistit eivät välttämättä aina käsitä sen olevan osa Suomea.

Turistin kysymys kalastuksesta huvittaa vuosienkin jälkeen

Inarin asiakas- ja matkailuneuvoja Kirsi Mansikka-aho kertoo, että ulkomaalaiset ovat kiinnostuneita suomen kielestä ja kulttuurista. Turistit esittävät kysymyksiä muun muassa saamelaisiin liittyen.

– He esimerkiksi luulevat, että saamelaiset asuvat yhä laavuissa.

Myös Mansikka-aho on vastaillut valoisia öitä ihmettelevien turistien hämmästelyihin.

– Minulle tuli keskikesän valoon liittyen kysymys siitä, miten ennen vanhaan nukuttiin, kun oli koko ajan valoisaa, ja ei ollut kelloa herättämässä.

Suomen luonto ja sen retkeilymahdollisuudet houkuttelevat turisteja. Mansikka-aho on vuosien saatossa huomannut, että osa turisteista lähtee retkeilemään ilman tarvittavia taitoja ja tietoja.

– Sitten meille soitetaan, että olen täällä jossain, miten menen tämän joen yli.

Osa retkeilijöistä innostuu myös kalastuksesta. Mansikka-aho onkin neuvonut useita turisteja kalastuslupien kanssa.

– Kun kalastuslaki muuttui 2017, neuvoin että kalastushoitomaksulla voi kalastaa seisovissa vesissä eli järvissä ja lammissa. Turisti kysyi minulta, että pitääkö hänen siis seistä veneessä, Mansikka-aho muistelee nauraen.