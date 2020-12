”Ne ovat aina hitti” – ulkosuomalaiset kertovat, mitä suomalaisia jouluruokia paikalliset rakastavat ja vieroksuvat

Ulkomailla asuvat suomalaiset viettävät joulua monella tavalla, mutta etenkin yksi asia monia yhdistää: suomalaisiksi mielletyt jouluperinteet ovat tärkeitä ja rakkaita, ja tuovat joulun myös ulkomaille.

”Ilman torttuja, pipareita ja riisipuuroa ei tule joulua”

Näin kommentoi yksi vastaaja kysyttäessä sitä, millaisia Suomesta omaksuttuja joulunviettotapoja tulee vaalittua, kun asuu ja viettää joulua ulkomailla – ja mitä ilman joulu ei oikein tule. Kysymys esitettiin Facebookin ulkosuomalaisryhmissä juuri tätä juttua varten.

Vapaamuotoisia vastauksia tuli lähemmäs kaksisataa. Lähes jokaiselta löytyi ainakin jokin suomalaiseksi mielletty ja tärkeäksi koettu perinne, ja moni mainitsi useita.

Useimmiten mainittiin ruokia; riisipuuro, kinkku ja laatikot, rosolli ja lohi. Glögillä, pipareilla ja joulutortuilla herkutellaan, ja Suomesta tilataan suklaata.

– Olen asunut lähes 30 vuotta USA:ssa, ja aina tehnyt suomalaisen joulun perinteisine ruokineen – kinkkua, lanttu-, peruna- ja porkkanalaatikkoa, rosollia ja savulohta sekä joulutorttuja.

– Asun seitsemättä vuotta Islannissa. Joka vuosi tilaan teurastamolta kinkun, jonka ruiskusuolaan. Imellytän laatikot, teen karjalanpiirakat, rosollit ja torttuhillot.

– Vietämme Teneriffalla suomalaisen joulun. Joka vuosi suolaan itse kinkun ja teen kaikki perinteiset jouluruuat. En osaisi viettää joulua muulla tavalla.

”Kreikkalaisille sukulaisille kelpasi vain kaalisalaatti”

Moni kertoi suomalaistyylisten jouluruokien ja -herkkujen maistuvan myös muunmaalaisille, tosin poikkeuksiakin löytyi.

– Joulupöytäämme kuuluvat lanttulaatikko, imelletty perunalaatikko, rosolli, graavilohi jne. Italialaiset rakastavat näitä ruokia.

– Itävaltalainen anoppini on konservatiivinen katolilainen ja paastoaa joulun alla. Paasto päättyy myöhään aattoillalla joulukirkkoon. Mutta koska hänen mielestään kinkku ja kasvislaatikot ovat niin vaatimatonta ruokaa, menee suomalainen juhlaruoka hänelle paastoruoasta. Joten me kaikki olemme tyytyväisiä ja juhlamielellä.

– Minulle oli ensimmäinen joulu Kreikassa yllätys. Olin valmistanut kaikki suomalaiset kinkut, sillit, lohet ja muut ruoat. Syömään kutsutuille kreikkalaisille sukulaisille kelpasi vain kaalisalaatti. Kukaan ei ollut kertonut, että aatto on vielä paastopäivä.

– Teen joka vuosi joulutorttuja ja glögiä, olin missä päin maailmaa tahansa. Ne ovat aina hitti kaveripiirissäni ja ihmiset suorastaan pyytävät niitä.

– Mieheni kanssa olemme tehneet ”suomalaisen jouluaterian” täällä Saksassa ystäville jo 12 vuoden ajan. Kinkku on ihan ykkönen. Myös laatikot ovat suosiossa, samoin karjalanpiirakat.

– Yksi kreikkalainen sukulaismies ei suostunut syömään suomalaisesta joulupöydästä mitään, vaan pyysi minua tekemään perunaomeletin.

”Pääpäivä on jouluaatto”

Monessa maassa 24. päivä on vielä tavallinen arkipäivä, mutta suomalaiset juhlivat joulua yleensä aattona, asuinmaasta riippumatta. Osa vastaajista viettää aaton suomalaisittain ja joulupäivän asuinmaan tyyliin.

– Irlannissa vietän joulua aattona, vaikka paikallisille se on suuri pubipäivä. Joulurauhan julistuksen kuuntelen radiosta, paperitähti on ikkunassa ja joulukuusi on aito eikä muovinen.

– Meillä lapset saavat lahjat aattona, eivätkä 25. päivä aamulla, kuten täällä Ranskassa on tapana. Kun lapset olivat pieniä, selitimme heille, että joulupukki tulee ensin meille, koska äiti on suomalainen.

– Me vietämme perinteisen suomalaisen joulun aattona kaikkine perinteisine ruokineen, ja sitten joulupäivänä vietetään perinteinen brittijoulu.

– Aattona nautimme suomalaista jouluruokaa, ja joulupäivän vietämme kreikkalaisen kaavan mukaan. Näin on toimittu jo 30 vuotta.

”Ehkä tärkeintä on musiikki”

Joulukuusi ja muut koristeet ovat tärkeitä, samoin joulukalenteri. Monen jouluun kuuluvat myös suomalaiset joululaulut ja Turun joulurauhan julistuksen seuraaminen.

– Joulurauhan julistus kuunnellaan aattona joulupuuron kanssa. Muutoin joulumme on amerikkalainen.

– Olen asunut Espanjassa jo yli 40 vuotta, mutta edelleen jouluni tekee hyasintin tuoksu. Se ei ole tyypillinen espanjalainen joulukukka, mutta nykyään niitä löytää täältä jo aika helposti.

– Poltan paljon kynttilöitä, mikä ei ole lainkaan tavallista täällä Etelä-Ranskassa.

– Itävallassa tärkein suomalainen perinteemme on varmaankin joulusauna vihdan kera.

– Brasiliassa ei ole joulukalentereita, kukaan ei ole niistä kuullutkaan. Teen lapselle itse joulupussukat, mikä herättää täällä suurta ihmetystä ja ihailua – aikuiset kaverini toivovat, että tekisin heillekin kalenterin.

– Olkipukki ovellamme aiheuttaa kummastusta Pohjois-Irlannissa, samoin himmelit.

– Ehkä tärkeintä on musiikki. Norjalainen mieheni ei ymmärrä suomalaista melankoliaa ja tunnelmallista joulumusiikkia. ”Jouluhan on ilon juhla”.

”Joulussa pitää olla tunnelmaa ja rauhaa”

Suomesta kaivataan joulunaikaan muun muassa lunta ja tiettyä tunnelmaa, jota ei välttämättä kovin helposti ulkomailla tavoita.

– Asumme Kanadassa, jossa on välillä haastavaa päästä joulutunnelmaan, kun kukaan täällä ei tiedä suomalaisesta joulurauhasta mitään. Aluksi oli tottumista talojen joulukoristeisiin, jotka näyttävät kuin sirkuksessa olisi, mutta nyt kahdeksan vuoden jälkeen tuntuu, että suomalainen koristelu on aika vaatimattoman näköistä. Joulutunnelmaan pääsemme, kun käymme suomalaisessa joulukirkossa.

– Kellarin syövereistä kaivetaan esiin sähköinen kynttelikkö ja iso messinkitähti, jossa on valo sisällä. Parvekkeet koristetaan rauhallisilla valoilla, eikä sellaisilla riemunkirjavilla rytmitetyillä kamaluuksilla, joita täällä Italiassa enimmäkseen suositaan.

– Asun Espanjassa espanjalaisen mieheni ja täällä syntyneen pojan kanssa. Meidän perheessä kaikki pitävät enemmän suomalaisista kuin espanjalaisista joululauluista, joita mies kuuntelee joulukuun alusta lähtien. Muutenkin pidämme suomalaisen joulun rauhasta enemmän kuin sen espanjalaisesta, riehakkaammasta versiosta. Täytämme asunnon kynttilöillä, koristelemme joulukuusen jo aikaisin, ja juomme usein iltaisin glögiä pipareiden kanssa.

– Täällä Ranskassa joulu on jotenkin sellaista suorittamista. Ranskalaiset juoksevat joululahjojen perässä ja syövät jouluaterian pikaisesti, ja siinä se heidän joulu on. Ei sovi meille. Joulussa pitää olla tunnelmaa ja rauhaa.

