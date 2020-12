Mira asui vuosia Välimeren lomasaarella Espanjassa – tällaista arkielämä siellä oli

Menorcalla Espanjassa voi halutessaan unohtaa nykymaailman tyystin, kirjoittaa saarella pitkään asunut Mira Jalomies. Elämä lomasaarella oli sympaattisella tavalla vanhanaikaista.

Monella pienellä saarella aika tuntuu kuluvan eri tahtiin, hitaammin, kuin muualla. Siltä vaikutti, monessakin mielessä, myös Espanjan Baleaareihin kuuluvalla Menorcalla, jossa asuin useita vuosia, ja jossa edelleen vietän kesät.

Menorcalla pitää aina välillä muistutella itseään siitä, missä ajassa oikein eletään.

Paikalliset vaalivat perinteikästä kulttuuriaan ja elämäntapaansa ihailtavan sinnikkäästi, ja yleistunnelma on mukavalla tavalla vanhanaikainen, välillä suorastaan menneisyyteen seisahtanut. Sen huomaa monessa asiassa:

Netti on hitaanlainen, ja kännykkäverkon ulottumattomiin pääsee helposti.

Siesta tyhjentää kadut, ja sunnuntaisin kaupat sekä miltei kaikki muutkin paikat ovat kiinni.

Juhlia vietetään samalla kaavalla kuin on tehty vuosikymmenten ajan.

Maailman ruokatrendeistä ei juuri innostuta, vaan pitäydytään uskollisesti saaren omissa mauissa, kuten juustoissa ja makkaroissa. Syödään sesongin raaka-aineita. Kerran erehdyin kyselemään torilta tuoretta minttua tammikuussa. Myyjätär tyrmistyi. ”Minttua? Tähän aikaan vuodesta? Sitä pitää odottaa kevääseen! ”

Rakennuskanta on vanhahtavaa

Vanhanaikaisuudesta ja vanhan arvostamisesta kielivät myös monet rakennukset. Ydinkeskustan kupeessa sijaitsevan kotitalommekin tarina ulottuu 1800-luvulle. Sen kellarissa toimi joskus makkarapaja, jossa teurastettiin sikoja.

Saaren tyypilliset talot ovat vanhoja ja valkoisia, joissa on vihreät ovet ja ikkunaluukut.­

Pääkadun varrelta löytyy paikkakunnan vanhin yhä toimiva kauppa. Se on avattu vuonna 1815. Puodin sisällä tuntuu kuin olisi astunut aikakoneeseen.

Jo tuoksusta tietää, mitä on kaupan; eläinten ruokaa sekä espartoheinästä punottuja hattuja ja kasseja – samanlaisia, joita on tehty saarella iät ja ajat, ja joita yhä joka kesä tarvitaan. Myynnissä on myös ratsastus- ja hevostarvikkeita satuloista lähtien, työkaluja ja hiirenloukkuja, muun muassa.

Kenkämuoti on aina sama

Edellä mainitussa puodissa – aivan niin kuin lukemattomissa muissakin saaren pikkukaupoissa – myydään myös Menorcan virallisia kesäkenkiä, avarca-nahkasandaaleita, jollaiset minullakin on joka kesäpäivä jalassa, luonnollisesti. Niitä on valmistettu ja käytetty saarella ”aina”.

Menorcalaisten kesäkengät ovat saarella tehdyt avarca-sandaalit.­

Avarcat ovat hieman paranneltu versio entisaikojen maanviljelijöiden ja kivenhakkaajien kengistä – joiden esikuvia olivat puolestaan sotilaiden jalkineet yli kahdentuhannen vuoden takaa.

Vaikka monet nyky-avarcat tehdään pienissä tehtaissa, osa valmistuu yhä käsityöläisten pajoissa, jopa mittatilaustyönä.

Turistit ja kesäasukkaat sujauttavat jalkaansa tuliterät sandaalit kirkkaissa väreissä ja erilaisissa kuoseissa, mutta paikallisten avarcat ovat yksivärisiä, hillityn sävyisiä ja monesti kovia kokeneen näköisiä.

Kodintarvikkeita vuosikymmenten takaa

Reilun sadan vuoden takaisia kauppoja ja muita liiketiloja toimii saarella yhä lukuisia. Ennen asioin yhtä mittaa eräässä sekatavarakaupassa, jonne piti poiketa silloinkin, kun ei olisi tippakaan huvittanut: sieltä löytyi jokseenkin mitä tahansa tarpeellista ja tarpeetonta kodin pikkutarviketta vuosikymmenten takaa.

Itse en tosin löytänyt koskaan yhtään mitään tuosta monikerroksisesta, sokkeloisesta ja täyteen sullotusta tilpehööritaivaasta, mutta isoisältään kaupan perinyt, ikääntynyt omistajaherra tunsi sen salaiset sopukat.

”Tätä sähköjohtoa en sinulle kyllä enää myy”, hän tuumasi kerran, ja penkoi sitten vähän tuoreemman version tilalle.

Leipää perinneresepteillä

Aikamoinen muinaisjäänne on myös suosikkileipomoni La Ceres, jonka kadulle tulvivat tuoksut ovat jumalaiset, ja jossa mikään ei ole muuttunut varmaan koskaan.

Valikoima on suppea. Tiskin takana, muutamalla puuhyllyllä, on esillä vain parilla eri reseptillä tehtyä, hieman eri kokoisiksi ja muotoisiksi kiekoiksi ja pötkylöiksi leivottua leipää. Nurkassa naksuttaa kaappikello.

Pikkuruinen puoti on auki vain aamupäivisin, sillä leivät ovat niin hyviä, että viimeistään siestaan mennessä kaikki on myyty. Ovenkahvaan jätetään pusseissa roikkumaan niiden vakiasiakkaiden patongit, jotka eivät ennättäneet paikalle ennen sulkemisaikaa.

Veneissäkin suositaan perinteistä mallia.­

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.