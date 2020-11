”Kaakkois-Aasiassa eläminen on ollut ihan toisenlaista kuin etukäteen kuvittelin” sanoo suomalainen Mira – tällaista se oikeasti on

Moni ennakkoluulo ja kuvitelma on osoittautunut vääräksi tai harhaanjohtavaksi, kirjoittaa viidettä vuotta Malesiassa asuva Mira Jalomies.

1. Kuvitelma: On eksoottista

En muuttanut Kaakkois-Aasiaan 4,5 vuotta sitten aivan ummikkona; olin reissannut seudulla paljon ja asunut tovin Singaporessa. Tiesin suunnilleen, mitä odottaa. Silti mielikuviani värittivät kipakan tuoksuiset ruokatorit ja chilinpoltteiset ruoat, mystiset temppelit ja jännittävä luonto – eli se, mikä on seudulle omintakeista ja niin erilaista kuin Euroopassa.

Matkailijan silmin Kaakkois-Aasia on aina vaikuttanut minusta eksoottiselta – takuulla se olisi sitä myös asua ja elää?

Nyt, kun asun Malesiassa viidettä vuotta, kuvittelen edelleen, että jossakin pikkukaupungissa tai kylässä eläminen voisikin olla eksoottinen kokemus. Mutta toistaiseksi se on ollut sitä yllättävän vähän.

Pääkaupungissa Kuala Lumpurissa, samoin kuin nykyisessä kotiosoitteessani, pienemmässä malesialaiskaupungissa, arki tuntuu hyvin tutunoloiselta ja toisaalta kansainväliseltä – maa on todella monikulttuurinen ja etenkin pääkaupungissa se korostuu. Voi elää niin länsimaistyylistä elämää ja arkea kuin haluaa.

Ehdottomasti eksoottisinta on trooppinen vehmaus ja kosteankuuma ilmasto, mutta nekin tuppaavat unohtumaan hyvin viilennetyissä sisätiloissa.

Malesian eksoottisinta antia on trooppinen luonto ja kosteankuuma ilmasto.­

2. Kuvitelma: On haastavaa

Joka maassa on omat hankaluutensa, Suomessakin, mutta en olisi etukäteen uskonut, miten sujuvasti ja helposti täällä yleisesti ottaen asiat toimivat ja järjestyvät.

Englannin kielellä pärjää, joskin vaihtelevalla tavalla eri puolilla maata, mutta pärjää kumminkin.

Maan islamilainen kulttuuri ja se, että yli puolet malesialaisista on muslimeja, ei vaikuta arkeeni mitenkään, ainoastaan siinä, että ruokakaupassa kinkkusiivut ja muut muslimeilta kielletyt tuotteet pitää hankkia hieman eri paikasta kuin loput ostokset.

3. Kuvitelma: On halpaa

Singaporea lukuun ottamatta Kaakkois-Aasiassa on mahdollista elää huomattavasti pienemmin kuluin kuin Suomessa. Malesiankin yleinen vuokrataso on selvästi Suomea edullisempi, palveluiden ostaminen on huokeaa ja bensa on puoli-ilmaista. Ravintolat ovat edullisia ja katuruoka ei maksa juuri mitään.

Mutta jos haluaa ylläpitää asumiseen ja elämiseen liittyviä tottumuksiaan – aivan niin kuin valtaosa meistä ekspateista, eli työn perässä eri maista muuttaneista, väliaikaisista asukeista haluaa – eläminen ei välttämättä olekaan aivan niin halpaa kuin voisi kuvitella.

Asunnon on oltava länsimaisin standardein varusteltu ja sijaittava keskeisellä alueella, lähellä kansainvälistä koulua ja ympärillään expateille suunnatut ja hinnoitellut palvelut – kuten juuri tietynlaiset supermarketit; niistä löytää vähän mitä tahansa elintarvikkeita eri maailman kolkista, jopa Fazerin suklaata. Maksaahan se. Juustossa on reilu luksuslisä ja viinikin on hintavampaa kuin Suomessa.

Kahvilassa cappuccino saattaa maksaa jopa puolet enemmän kuin kokonainen ateria nurkan takana, vaatimattomassa lounaskuppilassa.

Monesti olisi paljon halvempaa syödä ulkona kuin kokkailla itse länsimaisin reseptein, mutta pidemmän päälle kotiruoka tuo mukavaa vaihtelua.

Kuala Lumpur eli KL on moderni ja kansainvälinen kaupunki, jossa voi elää juuri niin länsimaisen tuttua elämää kuin haluaa.­

4. Kuvitelma: On alkeellisempaa

Kaakkois-Aasiasta löytyy eri tavalla kehittyneitä maita ja alueita, köyhiä ja vauraita, perinteisiä ja ultramoderneja. Malesiassakin asetelma vaihtelee maan sisällä, ja tuloerot ovat suuret.

Kuvittelin, että elämä Malesiassa olisi jotenkin alkeellisempaa kuin mihin olin tottunut. Hah! Monessa mielessä se on tuntunut modernimmalta.

Ensimmäinen neuvo, jonka sain muutettuani 4,5 vuotta sitten Kuala Lumpuriin, oli ladata puhelimeen taksisovellus (mikä tosin kertoo myös surkeasta joukkoliikenteestä), sekä toinen, jolla voi tilata noutoruokaa lähes kahdestasadasta eri ravintolasta. Ruokaostosten teko verkossa on ollut täällä perusarkea jo useiden vuosien ajan.

Ilman WhatsAppia Malesiassa – ja monessa muussakin Kaakkois-Aasian maassa – olisi täysin mahdoton elää. Sen avulla hoituu kaikki; asunnon välitykset ja remonttimiesten haalimiset, hotellien ja lääkärien varaukset sekä monet työasiat.

Pilvenpiirtäjien hallitsemassa Kuala Lumpurissa myös näyttää hyvin modernilta, ja rakentamisvimma on käsittämätön. 40-kerroksisia asuintaloja, ja vielä paljon korkeampia toimistotorneja, putkahtelee kuin tyhjästä aina, kun selkänsä kääntää, vaikka edellisetkin ovat vielä puolityhjiä. Dynaamisuus ja kiivas muutosvauhti jaksavat yllättää edelleen. Sellaista ei kohtaa Euroopassa.

