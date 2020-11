National Geographic hehkuttaa Helsinkiä – oikaisee väärinkäsityksen, joka voi tuntua turistista kiusalliselta

Arvostettu julkaisu ylistää Helsinkiä. Tunnetko sinä nämä pääkaupungin helmet?

Tuuli voi puhaltaa yhä kylmästi Itämereltä, mutta Suomi ei ole koskaan aiemmin ollut yhtä kuuma.

Näin komeasti arvostettu matkailualan julkaisu National Geographic kuvailee artikkelissaan tämän hetken yhtä kuuminta matkakohdetta: Helsinkiä.

Aiemminkin Suomea esille nostanut julkaisu hehkuttaa tällä kertaa pääkaupunkiamme, joka on kokenut artikkelin mukaan todellisen muodonmuutoksen.

Helsinki on mennyt eteenpäin sellaista vauhtia, ettei sitä enää ole tunnistaa samaksi kuin kymmenen vuotta sitten, National Georgraphic hehkuttaa.

Kiitosta saavat niin ravintolamme kuin arkkitehtuurimme. Koko Helsingin henki on erilainen kuin aikaisemmin.

Aiemmin unohdettu kaupunkilomakohde, nykyään pohjoismainen menestystarina, National Geographic kuvailee.

Poimimme laajahkosta artikkelista muutaman vinkin, joista voi olla apua myös suomalaisille reissaajille.

Tunnetko sinä jo nämä matkakohteet, joista National Geographic vinkkaa lukijoilleen?

1. Ajanvietettä: Merikylpylä paraatipaikalla

Allas Sea Poolin sekasaunassa uima-asu on pakollinen, joten naisten ja miesten ei tarvitse löylytellä alasti yhdessä.­

Helsingin ikisuosikit Suomenlinna, Tuomiokirkko ja Kiasma ovat tuttuja kaikille, mutta vuonna 2016 avatussa merikylpylä Allas Sea Poolissa eivät kaikki ole käyneet. Uima-altaita on useampi, ja yksi niistä on aito merivesiallas.

National Geographic oikaisee myös huhun, johon saattaa törmätä etenkin Suomen rajojen ulkopuolella. Allas Sea Poolin sekasaunassa uima-asu on pakollinen, joten naisten ja miesten ei tarvitse löylytellä alasti yhdessä.

2. Ravintolaelämyksiä

Helsingin ravintoloista artikkelissa nostetaan esille kolme suosikkia: Yes Yes Yes, Jord ja Nolla ovat kaikki tutustumisen arvoisia.

3. Töiden jälkeen: Aito Kallion kuppila

National Geographic ei – ilahduttavaa kyllä – nosta artikkelissaan esille vain fine diningia ja cocktail-baareja. Yksi tällainen rouheampi paikka on Kallion kaupunginosassa sijaitseva Om´pu. Aito Kallion kuppila sijaitsee kaupunginosassa, joka on muuttunut vauhdilla viime vuosina.

4. Elä kuin paikallinen: Käy Teurastamolla

Teurastamolla järjestettiin vuonna 2016 tyynysota.­

Matkailualan suurimpiin trendeihin kuuluu elää kuin paikallinen. Helsingissä tällainen kokemus on ehdottomasti Teurastamolla käyminen. Sörnäisten ja Kalasataman kupeessa sijaitseva entinen teurastamoalue on nykyään tapahtuma- ja kaupunkitila, jossa järjestetään erilaisia tapahtumia. Alue tunnetaan myös baareistaan ja ravintoloistaan.

5. Yövy: Tutustu Kalevalaan Klaus K:ssa

National Geographic nostaa Helsingin hotelleista esille Hotelli Kämpin, Hotelli Marskin (Marski by Scandic) ja Klaus K:n. Jälkimmäisessä yöpymisen kruunaa visiitti hotellin katolla. Siellä sijaitsee komea kattoterassi.