Matkustajat mättävät katkarapuja, mutta tiesitkö, miten ruotsinlaivojen henkilökunta syö?

Jäätelöä, pekonia, nakkeja, kokkelia ja paistettuja perunoita. Näin ruhtinaallisesti syö ruotsinlaivan henkilökunta joka sunnuntai.

Henkilökunnalle on ruotsinlaivalla tarjolla ruokaa 23 tuntia vuorokaudessa, Tallink Siljan viestintäasiantuntija Sari Sillman kertoo. Ruokaa on muutettu viime vuosina terveellisempään suuntaan.­

Ruokaa liki ympäri vuorokauden, ja tarjolla herkkuja, joita on vaikea vastustaa.

Kuulostaa aivan jouluaatolta.

Ruotsinlaivoilla työskenteleville aina valmiina oleva ruokapöytä on kuitenkin ainakin normaalitilanteessa arkea.

Työntekijöiden henkilökuntaruokalaa kutsutaan messiksi ja se on auki yhtä siivoustuntia lukuun ottamatta 23 tuntia vuorokaudessa. Näin on ainakin Silja Linen laivoilla, kertoo Ilta-Sanomille Tallink Siljan viestintäasiantuntija Sari Sillman.

– Työntekijöillä on mahdollisuus saada aamiainen, lounas ja päivällinen lämpiminä aterioina. Muuten messissä voi käydä kahvilla tai syömässä väli- ja iltapalaa. Työntekijät ruokailevat hyvin erilaisina aikoina, koska laivalla tehdään töitä vuorokauden ympäri.

”Jälkiruokana on oltava aina jäätelöä tai muuten syttyy kapina”

Ruotsinlaivojen buffetpöydissä matkustajien ikiherkkuja ovat jo vuosia olleet lohi, lihapullat, suklaamousse ja katkaravut.

Herkuttelun vaara messissäkin tuntuu olevan, ainakin jos tarkastelee Tallink Siljan laivojen työntekijöiden sunnuntain ruokalistaa.

Silloin työntekijöille on nimittäin tarjolla koko joukko ruokia, jotka houkuttavat tunnetusti tankkaamaan lautaselle lisää ja lisää herkkuja. Merimiehenlounaaseen eli brunssiin kuuluu muun muassa pekonia, nakkeja, munakokkelia, janssoninkiusausta, papuja ja paistettuja perunoita.

– Jälkiruokana on oltava aina jäätelöä, tai muuten syttyy kapina, Tallink Siljan viestintäpäällikkö Marika Nöjd kertoo.

Myös Viking Linen ja Eckerö Linen laivoilta löytyy herkku, joka viehättää sekä työntekijöitä että matkustajia. Laivan lihapullien salaisuus on se, että ne paistetaan laivojen keittiöissä.

Yhdestä ”pyhästä tavasta” luovuttu

Tosiasiassa henkilökunnalle tarjottavaa ruokaa on viime vuosien aikana muutettu entistä terveellisempään suuntaan. Sillmanin mukaan on pitkälti ruokailijasta kiinni, jos hameen tai housujen vyötärö alkaa kiristää, sillä edellytykset terveelliseen ruokailuun ovat olemassa.

Pääruokien lisäksi ovat muuttuneet jälkiruoat, joita on tuunattu terveellisemmiksi lisäämällä ruokalistalle muun muassa hedelmäsalaatteja, rahkoja ja smoothieita.

Ruoat voivat vaihdella laivoittain, sillä keittiöpäälliköillä ja kokilla on sananvaltaa siihen, minkälaisia aterioita messissä tarjoillaan.

Torstaisin on messissäkin hernekeittopäivä

Tiettyjä perinteitä laivoilla kuitenkin noudatetaan. Sunnuntaibrunssin lisäksi laivoilla tarjoillaan torstaisin aina hernekeittoa ja pannukakkua.

– Joinakin päivinä näistä ”pyhistä tavoista” on tänä vuonna kuitenkin poikettu. Esimerkiksi Silja Serenadella on kokeiltu uutta järjestelyä, jossa osastot saavat vuorotellen laatia viikon ruokalistan. Perinteitä on uskallettu jo jättää pois, Sillman kertoo.

Muutosta on tapahtunut myös tasa-arvossa.

Aikoinaan esimerkiksi kapteenille haettiin ruoka ravintolasta, ja ruokailukin tapahtui eri tiloissa muun työntekijäväen kanssa.

– Nykyään kaikki ruokailevat samassa tilassa ja jonottavat ruokansa samasta linjastosta. Erityiskohtelua ei ole kenellekään, Sillman sanoo.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 21.2.2019.