Siististi pukeutunut mies yritti ovelaa kikkaa – hotellit paljastavat 4 tapaa, joilla ilmaiselle aamiaiselle yritetään ujuttautua

Hotellit kertoivat, millaisilla keinoilla aamiaiselle on yritetty livahtaa ilmaiseksi.

Juoksuaamiainen on verrattavissa laskun maksamatta jättämiseen. Kuvituskuva.­

Hotelliaamiainen tuo veden kielellä ja on monelle yöpyjälle vierailun kohokohta. Aamiainen herkullisine hedelmineen ja tuoreiden croissanttien kanssa saattaa houkuttaa jopa niin paljon, että myös ulkopuolinen henkilö päättää yrittää päästä buffetpöydän ääreen maksamatta.

Hotellien mukaan aamupalalle ilmaiseksi pujahtamisia tapahtuu, mutta kyseessä ei ole silti suuri ilmiö. Suomalaiset hotellit kertoivat neljä tapaa, joilla aamiaisroistot yrittävät puijata itselleen ilmaisen aamiaisen.

1. Salakavala kyttäys

Oulun Radisson Blu hotellin respasta kerrotaan, että nykyään aamupalatarjoilun edessä on henkilö, joka tarkastaa asiakkaiden nimen ja huoneen numeron . Aamupalalle ”sniikkaus” onkin nyt vaikeampaa, mutta ennen järjestelyä sitä tapahtui hotellissa hieman useammin.

Hotellin respasta kerrotaan, että osa ilmaista aamiaista tavoittelevista saattaa päivystää ja odottaa, että aamiaiselle ihmisiä ohjaava henkilökunnan jäsen poistuu hetkeksi tekemään muita tehtäviä.

– Henkilö ei ole koko ajan tapittamassa. Kyllähän siitä välillä pääsee joku livahtamaan varsinkin, jos on ruuhkainen aamu ja paljon vieraita. Kaikkia ei välttämättä ehdi huomata.

2. Takki jätettiin kotiin

Oulun Radisson Blu hotellin henkilökunnan jäsen muistaa, että aamupalalle livahtamista tapahtui menneinä vuosina erityisesti kesäisin, sillä vuodenaika suosi erästä aamiaisvarkaiden temppua.

Hotellin respasta kerrotaan, että aamupalalle ilmaiseksi yrittävät henkilöt saapuivat hotelliin ilman päällysvaatteita, vaikka lämpötila olisi saattanutkin vaatia päälle lämmintä vaatetta. Ilman takkia aamupalalla saapuminen sai henkilön näyttämään hotellin vieraalta, joka saapui aamupalalle suoraan huoneestaan.

– Sieltä tultiin sisälle normaalit vaatteet päällä ja katsottiin, että huomaako henkilökunta.

Yleisin tapa on tulla yöllä niin sanotusti yökylään ja mennä aamulla huoneen varaajan kanssa yhdessä aamupalalle. Kuvituskuva.­

3. Valeasulla soluttautuminen

Helsinkiläisestä Radisson Blu Aleksanterista kerrotaan, että hotellin aamupalalle on yritetty päästä sulautumalla hotellivieraiden joukkoon niin, ettei henkilökunta osaisi arvata, että kyseessä on ulkopuolinen henkilö.

– Tiedän keissin, jossa siististi pukeutunut mieshenkilö yritti olla osa aasialaisten turistien ryhmää. Harvemmin tämmöistä onneksi tapahtuu, hotellista kerrotaan.

4. Yökyläilyn päätteeksi ilmainen aamupala

Joskus hotellin vieras saattaa tuoda huoneeseensa luvattoman yövieraan, jonka osalta huonetta ei ole maksettu. Yölliset vieraat kuuluvatkin usein salaa ilmaisen aamupalan syöjien joukkoon.

Helsinkiläisen Hotel Arthurin toimitusjohtaja Ere Meron mukaan vastaavaa toimintaa tapahtuu melko paljon.

– Yleisin tapa on tulla yöllä niin sanotusti yökylään ja mennä aamulla huoneen varaajan kanssa yhdessä aamupalalle.

Juoksuaamiainen on verrattavissa laskun maksamatta jättämiseenClarion-hotelli painottaa, että aamiaiselle salaa livahtaminen on verrattavissa laskun maksamatta jättämiseen, eikä se ole siis hyväksyttävää. Hotellin aamiaissalin ovella on aina aamiaishovimestarit.

Jokainen mahdollinen ”juoksuaamiainen” käsitellään tilannekohtaisesti paikan päällä.

– Vaadimme tietysti maksua ja katsomme, että ilmoitammeko poliisille varkaustapauksesta. Pyrimme tietysti hoitamaan tilanteet neuvottelemalla, hotellilta kerrotaan.

Hotelli muistuttaa, että hotelliaamiaisten ystävien ei tarvitse yöpyä hotellissa päästäkseen syömään runsaan aamupalan. Aamiaiselle voi tulla kuka tahansa – toki siitä maksaen.

Artikkeli on julkaistu Ilta-Sanomissa alunperin 5.3.2019.