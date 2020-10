Viaton valhe sai liian lähelle tupanneen miehen hyppäämään junasta seuraavalla asemalla – nämäkin tyypit ärsyttävät julkisissa

Kysyimme lukijoilta, mikä julkisen liikenteen matkustajatyyppi ärsyttää.

Julkinen liikenne. Toimiva ja mahtava keksintö, mutta joillekin myös verenpainetta nostattava kulkumuoto.

Kerroimme taannoin Vauva.fi-sivustolla virinneestä keskustelusta, joka koski julkisten liikennevälineiden rasittavimpia matkustajia.

Äänekkäät, jalkojen levittelijät, kassilla tilan tukkivat tyypit, järjestyspoliisit, haisulit, keskustelijat ja myös meteliä pitävät lapset ärsyttivät. Sanan säilästä saivat myös sämpylää matkan aikana mussuttavat ja/tai kenkiä penkillä pitävät ihmiset, tyttöjen viereen istuvat miehet ja sanomalehden levittelijät.

Huh! Lista on niin kattava, että luulisi, ettei enää mikään muu voi ärsyttää.

Mutta mitä vielä! Kysyimme Ilta-Sanomien lukijoilta, puuttuiko listalta jotakin. Ja puuttuihan sieltä.

Poimimme keskustelusta monen monta tunnistettavaa käytösmallia.

Vähän paremmat yksityisautoilijat

– Ärsyttäviä ovat ihmiset, jotka bussiin astuessaan ilmoittavat suureen ääneen: ”Pitää tulla bussilla, koska auto on Veholla vuosihuollossa.” Toinen tapa on kuuluttaa: ”Täytyy nyt ekaa kertaa kokeilla ilmastosyistä julkista.”

Puhelimessa leveilevät

– Ne, jotka kailottavat koko bussimatkan erittäin kuuluvalla äänellä kännykkäänsä. Yhden tädin kaikki keskustelut ovat juoruilua jostain kirkon tapahtumista sekä siitä, kuinka rikas hän on. Ja etenkin, kuinka hurskas ja parempi kuin muut hän on. Tämä puhelu on siis käynnissä, kun hän tulee bussiin ja jatkuu koko bussimatkan. Ääni on jumalattoman kova, itsetyytyväinen ja tärkeilevä.

Jalan hinkkaajat

– Tapahtui muutama vuosi sitten perjantai-iltana lähijunassa. Vastapäätä istunut mies alkoi hinkata jalkaansa omaani vasten. Vedin jalkani pois, mutta sama toistui. Mietin kuumeisesti, mitä sanoisin. Lopulta pyysin rauhallisesti, ettei hän enää potkisi ”puujalkaani”. Seuraavalla asemalla hän poistui junasta.

Tangolla roikkujat

– Täydessä ratikassa kyllä ärsyttää, jos joku nojaa tankoon koko selkänsä leveydeltä. Muille ei riitä tangosta enää mitään kohtaa, josta voisi pitää kiinni. Kun ihmisellä ei ole tämän vertaa huomaavaisuutta, auttaako mitään, jos sanoo siitä?

”Muille ei riitä tangosta enää mitään kohtaa, josta voisi pitää kiinni”, valittaa eräs.­

Ilman maskia matkustavat

– Korona-aikaan en halua istua bussissa toisen vieressä – varsinkaan sellaisen, joka ei pidä maskia, yskii ilmaan, ryystää jatkuvasti räkää nenässään, aivastelee. Siksi pidän kassia vieressäni. Jos joku maskiton yrittää silti tunkea viereen, muistutan häntä turvaväleistä ja kehotan ainakin pukemaan maskin naamalle. Tietysti kohteliaasti – silloin on vaikea vastata töykeästi tiuskien.

Humalaiset häiriköt

– Minua ärsyttävät eniten humalassa tai aineissa olevat häiriköt, joille bussikuskit eivät nykyään mahda mitään, vaan antavat heidän riehua ja huudella asiattomuuksia muille matkustajille.

Hienohelmat kasseineen

– Pahimpia ovat hienohelmarouvat, jotka laskevat kassinsa vieruspenkille. Yhdeltä tädiltä meinasi mennä pasmat sekaisin, kun uskalsin pyytää häntä ostamaan kassillensa oman lipun, kun se vei yhden paikan ruuhkabussissa.

Läppäri-ihmiset

– Läppärillä töitä tekevät. Linja-autossa istutaan tiiviisti toisen vieressä. Ei kukaan voi kieltää katsomasta sivulle tai ulos matkan aikana. Joten varaa kaksi paikkaa, jos haluat työskennellä suht rauhassa.

”Varaa kaksi paikkaa, jos haluat työskennellä suht rauhassa”, yksi lukijoista kommentoi.­

Koululaiset

– Nykyään on niin, että koululaiset valtaavat bussin koulupäivän alussa ja lopussa. He istuvat penkillä ja tukkivat viereisen penkin repullaan, ettei kukaan istuisi siihen.

Käytävä on täynnä seisojia, mutta kukaan ei puutu asiaan pyytämällä istumapaikkaa. Itse menen kyytiin päättärillä, joten saan aina paikan. Eikä huvita ruveta nuorisopoliisiksi bussissa.

Tuppisuut

– Minua ärsyttävät nämä epäsosiaaliset tuppisuut linjuriautossa. Kun lähden linjurilla pikkuhiprakassa isolle kirkolle, tissuttelen pohjia povarista ja yritän avata keskustelua lähistöllä istuvien naisihmisten kanssa, niin mikä siinä on niin hankalaa keskustella toisen ihmisen kanssa? Lähinnä tulee vain mulkoilua ja jopa paikan vaihtamista. Tämän takia pyrinkin kulkemaan matkani junassa, aina kun on mahdollista. Ravintolavaunussa on tunnelmaa!

Ravintolavaunun valtaajat

– Kaukojunissa ärsyttävimpiä ovat ravintolavaunupaikkojen valtaajat, jotka eivät osta sieltä mitään. Sinne vaunuun tullaan tilaamaan iso ylihintainen olut. No sehän menee ihan ikeniin, joten sen jälkeen otetaan toinen olut, kun se ensimmäinen meni niin nopeasti. Sitten otetaan kolmas, kun niiden edellisten hinta jäi hiukan vit***amaan. Sen jälkeen millään ei oikeastaan ole enää väliä, joten oluiden tilaaminen jatkuu vapaaseen tahtiin.

