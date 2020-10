Suomessa tavallinen kysymys loukkasi tarjoilijaa Italiassa: ”Huusivat päät punaisina ja heristelivät nyrkkejään”

Kokosimme yhteen Ilta-Sanomien lukijoiden kertomia kertomuksia maailmalta.

Sanotaan, että matkailu avartaa, mutta vieraiden maiden tavat voivat myös ihmetyttää.

Joskus uusi asia ihastuttaa, mutta käy niinkin, että vieras tapa tuntuu kerta kaikkiaan vaikealta ymmärtää.

Ilta-Sanomien lukijat kertovat huomioitaan maailmalta. Kuulostavatko tarinat tutuilta?

”Tuli siinä mehua juodessa ajatelleeksi…”

– Saksassa pestiin astiat niin, ettei niitä huuhdeltu ollenkaan. Astiat nostettiin suoraan pesuvedestä kuivumaan. Tuli siinä mehua juodessa ajatelleeksi, että kuinkahan paljon tulee juotua tiskiainetta samalla.

Italiassa on pakko tervehtiä

– Italiassa ihmisiä tervehditään aina. Päivää ja näkemiin sanotaan jopa hissiin mennessä ja sieltä poistuessa. Ei voisi kuvitellakaan, että myymäläänkään menisi ilman, että tervehtisi henkilökuntaa.

Hämmentävä reaktio kahvitilaukseen

Cappuccino, jota suomalaiset tapaavat tilata mihin vuorokaudenaikaan tahansa, on Italiassa aamiaisjuoma. Cappuccinoa ei siis kuulu juoda aterian päätteeksi. Tämän oppi myös suomalainen Italiassa. Väärä kysymys ravintolassa suututti henkilökunnan.­

– Italiassa erehdyin kerran tilaamaan cappuccinot lounaan päälle. Tarjoilijat huusivat päät punaisina ja heristelivät nyrkkejään. Heittivät minut ulos kirousryöpyn saattelemana. Tavat eivät ole mikään leikin asia.

(Jos tämä virhe ei ole tuttu, voit lukea sen alla olevasta artikkelista.)

Kätevä juomataksi Itävallassa

– Itävallassa on juomataksipalvelu. Jos juomat loppuvat yöllä kesken juhlien, voi lisää tilata juomakaupan pikapalvelusta kellon ympäri. Toiminta on laillista yritystoimintaa. Toimii esimerkiksi Innsbruckissa.

Ystävällisyys oli suurin sokki

– Suurin shokki Espanjaan muutettuani oli se, miten iloisia, onnellisia ja ystävällisiä kaikki espanjalaiset ovatkaan. Lapset ja nuoret eivät huutele toisilleen, töni, hakkaa tai eristä, vaan halailevat ja taputtelevat olalle. Kenenkään ei tarvitse töissä juosta, kiire on tarpeeton. Kuka on se aivopesijä ja manipuloija, joka on saanut suomalaiset uskomaan olevansa maailman onnellisin kansa?

Espanjaan muuttanut suomalainen kertoo, että paikallisten iloinen ja ystävällinen elämänasenne oli aluksi sokki.­

Suomalainen maksoi peppulämpimillä seteleillä

– Nuorten isäntien ryhmä tuli ennen eurovaluutan aikaa Saksaan ostamaan traktoreita. Kun tuli aika maksaa ravintolassa, tuli eräällä isännällä kiire vessaan. Hän maksoi sitten peppulämpimillä seteleillä. Olivat varmaan tallessa kalsareissa. Suomalaiset eivät käyttäydy ulkomailla huonosti, mutta jotkut ovat kylläkin epäluuloisia.

Madridin tapa jäi mieleen

– Ennen vanhaan Madridissa kaikuivat huudot kaupungin hämärillä kaduilla. Ihmiset olivat palaamassa yömyöhään koteihinsa teattereista, elokuvista ja ravintoloista. Omaan kortteeriinsa saapuessaan he kutsuivat paikalle oman yövahtinsa. Kortteerin yövahdilla oli valtava nippu avaimia mukanaan, joita hän kilisteli merkiksi, että kutsu on kuultu ja tulossa ollaan! Hän avasi portit ja ovet sekä päästi asukkaat turvallisesti sisälle kotitaloihinsa. Yövahdin tehtävänä oli myös hoidella katujen valaistusta katulyhdyillä.

Tästä johtuvat ”märät hotellihuonebileet”

– USA:ssa ei saa juoda alkoholia ennen kuin on täyttänyt 21 vuotta. Siellä ei pääsääntöisesti saa juopotella kadulla tai puistoissa. Säädösten vuoksi siellä kaiketi harrastetaan märkiä hotellihuonebileitä.

Tarjoilija kieltäytyi

– Olemme käyneet 30 vuoden aikana jopa 27 suomalaisen ladyn kanssa kulttuurimatkoilla Saksassa ja Ranskassa. Jokainen on valinnut juomansa ja ruokansa ja maksanut oman laskunsa. Sveitsin Zürichissä oli tarjoilija, joka ei suostunut kirjoittamaan jokaiselle laskua. Pelkkää laiskuutta.

Mikä maa on paras?

– Olen elänyt 50 vuotta pois Suomesta. Erilaisuus on valttia.

Olen asunut Tukholmassa ja Roomassa ja käynyt monta kertaa Espanjassa, Andalusiassa. Tukholma on pitemmän päälle parhain asuinpaikka. Siellä elämä on helppoa ja yksinkertaista. Saa elää rauhassa ihan niin kuin haluaa ja olla omanlaisensa. Byrokratia on poistettu, asiat sujuvat ihan itsestään. Kansa on ystävällistä.

Roomassa sulautuu nopeasti joukkoon, kertoo yksi.­

Roomassa asuu enemmän maahanmuuttajia kuin Tukholmassa, varsinkin eri uskontoihin kuuluvaa väkeä. Siksi siellä sulautuu nopeasti joukkoon. Roomalaiset ovat sisäänpäin kääntyneitä. He ovat kyllästyneet turisteihin.

Andalusialaiset ovat ystävällisiä varsinkin vanhempia ihmisiä kohtaan, mutta siellä on paljon byrokratiaa, kuten Italiassakin. Suomessa kaikki elävät samojen tapojen mukaan, tavoittelevat täydellistä kansallista samanlaisuutta.