Tunnetko jo Suomen pohjoisimman luontokeskuksen? ”Maaginen ihmemaa”, netissä hehkutetaan – ja 10 haetuinta syyslomakohdetta

Suomi on täynnä toinen toistaan upeampia luontokohteita. Esittelemme niistä yhdeksän.

Ensi viikolla osassa Suomea vietetään syyslomia. Ajankohta sopii erityisen hyvin luontomatkailuun.

Kiinnostavia kohteita löytyy ympäri Suomea.

Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys Suoma kertoo tiedotteessa vinkit luontomatkailijoille.

1. Kokeile tunturiterapiaa Nuorgamissa

Suomen pohjoisin lomakeskus, Nuorgamin lomakeskus, tarjoaa tunturiterapiaa ja arktisia maisemia vain puolen tunnin ajomatkan päässä Jäämereltä. Syksyllä lomakeskuksesta löytyy aktiviteettimahdollisuuksia patikoinnista maastopyöräilyyn ja revontuliretkiin.

Näin pohjoisessa luonto on ihmeellinen. Paikalliset tapaavatkin sanoa, että vuodenaikoja on neljän sijaan kahdeksan. Tällä hetkellä Nuorgamissa eletään oikean syksyn aikaa.

Matkailijoiden vertaispalvelu TripAdvisorissa Nuorgamin lomakeskusta kehutaan paikaksi, jonne haluaa palata aina uudestaan.

”Yksi parhaimmista lomistani. Todella maaginen, hiljainen ja talvella ihmemaa, TripAdvisorissa hehkutetaan.

2. Majoitu iglussa

Pohjois-Suomi on myös oiva paikka revontulien bongaukseen. Yö lasisessa iglussa tähtitaivaan alla on tämän hetken trendikkäimpiä juttuja.

Suoma vinkkaa tiedotteessa Rovaniemellä sijaitsevasta Arctic SnowHotel & Glass Igloosista, jossa revontulet voi kokea rennosti hotellisängyssä pötkötellen.

Iglumajoittuminen on trendikästä. Kuvassa Kakslauttasen iglu Saariselällä.­

Kyseessä ei ole toki ainoa pohjoisen iglumajoitus.

Viime vuonna Kemiin valmistui 20 iglun kylä Magical Pond. 15-neliöiset iglut ovat pieniä, mutta niistä näkee mahdollisimman paljon ympäröivää luontoa.

Lasikattoisia mökkejä löytyy myös Saariselältä. Star Arctic Hotel sijaitsee keskellä tunturimaisemia. Kakslauttanen tunnetaan myös igluistaan.

Rukan hiihtokeskuksen lähettyvillä sijaitsee puolestaan majoituskohde Villa Iglu.

3. Lähde Kalajoelle aktiivilomalle

Pohjois-Pohjanmaalle suuntaavien ei sovi jättää väliin Kalajokea.

Kuuluisa lomakohde sopii aktiivilomaan säällä kuin säällä.

Ulkoilureittien lisäksi Kalajoelta löytyy muun muassa Seikkailupuisto Pakka, sisäaktiviteettipuisto SuperPark Kylpylä SaniFani.

4. Patikoi ja tutustu eläimiin

Myös Ähtäri Zoossa voi patikoida. Nimittäin luonnonmukaisen eläinpuiston poluilla. Samalla matkailija kohtaa eläinlajeja lumileopardista saukkoon. Eläintarhan pandakaksikon Lumin ja Pyryn voi tavata Pandatalolla.

Paikan päällä voi myös yöpyä. Pikkumökistä on suora näkymä karhulaan.

Kuvassa Ähtäri Zoossa asuva Lumi-panda.­

5. Suomen tunnetuin geologinen kokonaisuus

Päijät-Hämeessä sijaitseva Salpausselkä Geopark on Suomen tunnetuin geologinen kokonaisuus. Alueella on upeita näköalapaikkoja, luontopolkuja, jylhiä kallioita ja komeita harjuja.

6. Koe Yyteri uudella tavalla

Jos matkasi kulkee Satakuntaan, löytyy Yyteristä muutakin kuin rantoja.

Syksyllä voi nauttia sporttisesta menosta Seikkailupuisto Huikeessa, jonka köysiradoista löytyy haastetta koko perheelle. Aivan seikkailupuiston vieressä sijaitsee myös Virkistyshotelli Yyteri, jossa voi lepuuttaa jalkojaan.

Yyterissä voi samoilla rannalla. Alueelta löytyy myös kiipeilupuisto.­

7. Pääkaupunkiseudun helmet

Suomen luontokeskus Haltia sijaitsee Espoossa, ja näyttelyissä esiintyy koko Suomen monipuolinen luonto eläimineen, maisemineen ja vuodenaikoineen.

Nuuksion kansallispuistoon suunnatessa kannattaa poiketa myös Nuuksio Reindeer Parkissa, jossa asuu nimensä mukaisesti poroja. Reitti Luontokeskus Haltialta porotilalle on hyvin merkitty.

8. Rannikkoreitti

230 kilometrin pituinen Rannikkoreitti kulkee ruukkikylien ja kansallispuistojen poikki. Saariston kauneudesta pitävälle reitti on ehdoton. Sen voi kulkea toki myös pätkissä.

Rannikkoreitistä 70 kilometriä kulkee Kemiönsaarella.­

Rannikkoreitistä 70 kilometriä kulkee Kemiönsaarella. Ilta-Sanomat esitteli reittiä taannoin Kemiönsaarta koskevassa jutussaan.

Rannikkoreitin helmiä ovat teiden varsilla olevat sisäjärvet, ruukkimiljööt ja meri, jonka läsnäolon aistii jatkuvasti. Strömmasta Mathildedaliin reitti kulkee metsän keskellä. Rannikkoreitiltä löytyy myös kahviloita, tilapuoteja ja muutama ruokakauppa.

9. Utö

Ulkosaaristossa tunnelma on muuttunut kesähelteistä tuulisemmaksi, mutta juuri syksy on siellä kiehtovaa aikaa. Mitä mainioin arjen pakopaikka on ulkosaariston eteläisin kolkka Utö.

Entinen kasarmisaari on tunnettu etenkin karusta luonnostaan sekä punavalkoisesta majakastaan. Utö on myösoiva paikka lintubongaukseen tai syystyrskyjen kuvaamiseen. Lähde retkelle ja majoitu historiallisissa kasarmirakennuksissa tai söpöissä saaristomökeissä.