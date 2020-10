Pohjoisessa kasvanut nainen huomasi ison eron, kun yritti saada ystäviä pääkaupunkiseudulta: ”Ihmettelen”

”Kun minä kävin ensimmäisiä kertoja Helsingissä, kiinnitin huomiota jatkuvaan kiireeseen ja siihen että ihmiset mennä porskuttavat eteenpäin”, kertoo maaseudulta kaupunkiin tullut.

Suomi on väkiluvultaan pieni maa, mutta yhden maan sisällä eletään monenlaisia todellisuuksia.

Selkeimmin eron huomaa kaupungin ja maaseudun välillä, kenties räikeimmillään maaseudun ja Helsingin välillä.

Muun muassa Vauva.fi-keskustelupalstalla aihetta on käsitelty hiljattain. Aihe puhuttaa, sillä keskustelu rönsyää siellä ja täällä.

Näin suomalaiset kuvailevat maaseudun ja kaupungin eroja:

”Kiinnitin huomiota jatkuvaan kiireeseen”

– Kun minä kävin ensimmäisiä kertoja Helsingissä, kiinnitin huomiota jatkuvaan kiireeseen ja siihen että ihmiset mennä porskuttavat eteenpäin. Nyt olen oppinut siirtymään sivuun, jos haluan jäädä pällistelemään maisemia, etten jää takaa tulevien alle.

”Ennen oli sovittava, miten lapset menevät kavereilleen”

”Ennen oli aina sovittava, miten lapset menevät kavereilleen. Nyt lapset kulkevat itsekseen”, kuvailee maalle muuttanut.­

– Muutimme maalle vuosi sitten. Muutimme tänne kaupungista. Ennen oli aina sovittava, miten lapset menevät kavereilleen. Nyt lapset kulkevat itsekseen, leikkivät puistoissa ja metsissä. Isommat käyvät itsekseen uimassa läheisessä metsälammessa. Kaupassa voivat käydä itsekseen. Luonnossa riittää inspiraatiota, viihtyvät pihassa hyvin. Täällä ihmiset tervehtivät kaikkia, on kylän omia Facebook-ryhmiä, kyläyhdistystä ym. Tuntuu aina ihanalta ajaa kaupungista kotiin.

”Vaikea tutustua, vaikka koetan iloisesti small talkata”

– Mies on pääkaupunkiseudulta, itse olen pohjoisesta. Miehen kavereiden tyttöystäviin on vaikea tutustua, vaikka koetan iloisesti small talkata. Ovat niin sisäänpäin lämpiäviä, että ihmettelen. Eikö uusiin ihmisiin voi tutustua reippaasti? Mies taas ihmettelee, kun tutustun uusiin pohjoissuomalaisiin, että ”ihan kuin olisit tuntenut heidät aina”. No niinpä, monilla pohjoissuomalaisilla on tapana jutella ihan reippaasti, eikä olla nihkeitä ja nyrpeitä.

”Rakastan anonymiteettia”

”Rakastan sitä anonymiteettia, että voi kävellä kadulla, eikä välttämättä koko päivänä tule yhtään tuttua vastaan”, yksi kuvailee.­

– Asuinpaikka pitäisi valita huolella, totta. Maalle en muuttaisi ikipäivänä. Jouduin lapsena asumaan muutaman vuoden maalla, enkä viihtynyt yhtään. Inhoan yli kaiken sitä, että kaikki tuntevat toisensa ja naapurit paukkaavat kahville koska huvittaa. Olen henkeen ja vereen kaupunkilainen! Rakastan sitä anonymiteettia, että voi kävellä kadulla, eikä välttämättä koko päivänä tule yhtään tuttua vastaan.

”Kaikki mahdolliset palvelut, luontoa, ihmisiä”

– Olen maalta kotoisin ja asunut kuudessa erilaisessa kaupungissa elämäni aikana. Helsinki on minulle kaikkein mieluisin kaupunki. Kaikki mahdolliset palvelut, hyvä joukkoliikenne, luontoa, ihmisiä. En tiedä missä muussa valtion pääkaupungissa voi asua kantakaupungin alueella ja päästä fillarilla 20 minuutissa lehmälaitumelle, syömään mustikoita metsästä ja uimaan luonnonvesiin. Olen tuntenut oloni täällä tervetulleeksi jo ensimmäisestä helsinkiläispäivästäni alkaen.

”Työpäivän jälkeen olen 15 minuutin kuluttua kotona”

”Työpäivän jälkeen olen 15 minuutin kuluttua kotona, jossa on oma kunnollisen kokoinen piha ja hyvät ulkoilumaastot”, yksi lukijoista kertoo.­

– Helsingissä täyteen ahdetut julkisen liikenteen ajoneuvot, ruuhkat moottoriteillä, kiireiset juoksevat ihmiset, kalliit ahtaat asunnot, kesäisin paahtuvat kämpät. Asun mieluusti ihan muualla. Enemmän elämänlaatua ja tilaa. Työpäivän jälkeen olen 15 minuutin kuluttua kotona, jossa on oma kunnollisen kokoinen piha ja hyvät ulkoilumaastot.

”Ulkona on pimeää kuin mörön pyllyssä”

– Muutimme miehen sukulaisen taloon maalle, enkä osannut kuvitella miten aavemaista tulee olemaan, kun mies tekee yötyötä. Minulla on kaverina vain nukkuvat lapset, ja ulkona on pimeää kuin mörön pyllyssä. Röökilläkin kävin toinen jalka oven raossa. Ja sitten vielä poika höpötti pikkutytöstä joka asuu sen komerossa – hyi.

”Pimeässä yössä on ihana katsella tähtitaivasta”

– Aluksi joka risahdusta, naksahdusta, savupellin pamahdusta, naakan tömistelyä katolla, nurkkaa raapivaa puunoksaa jne. säikähtää. Sitten sitä vähitellen tottuu uuden talonsa ja pihansa ääniin ja voi rentoutua. Pimeässä yössä on ihana katsella tähtitaivasta, revontulia ja vaikka satelliitteja. Kuutamolla voi nähdä ikkunasta vaikka ketun, jos hyvä tuuri käy. Pimeys on ystävä, samoin kuin päivänvalokin.

Helsingin putiikit ilahduttavat

Helsingin putiikit ilahduttavat.­

– Olen asunut nyt kaksi vuotta Stadin sydämessä ja nautin tästä joka päivä! Eilenkin kävelin hyvän lenkin poiketen tuon tuosta johonkin ihanaan, pieneen putiikkiin. Ne myyvät toinen toistaan ihanimpia kenkiä, vaatteita ja sisustustavaroita. En halua enää ikinä muuttaa täältä pois!

Maalla parempi elintaso

– Tosiasia on se, että minulla ei olisi kalliissa Helsingissä mitään mahdollisuutta sellaiseen elintasoon kuin täällä maalla. Toki elämänlaatu täällä maalla nyt on muutenkin aivan eri luokkaa kuin rauhattomissa kivikylissä. Toki jos joku pitää sellaisesta elämästä, niin eihän se minulta pois ole. Jokainen valitkoon itselleen sellaisen paikan, jossa parhaiten viihtyy.

Kaupunkilainen, mikä sinua ihmetytti maalla kotimaan matkalla? Miten Suomen maaseutu ja ihmiset yllättivät? Tai toisinpäin: kävitkö kesällä maalta Helsingissä, mikä mielikuva jäi? Kerro alla kommenteissa tai lähetä tarinasi: maarit.rasi@is.fi.

