Äiti lähti saareen. Viisikymppinen helsinkiläisnainen muutti kahdeksi kuukaudeksi työharjoitteluun Kemiönsaareen. Lapset ja koirat jäivät kotiin isän kanssa. Tämä on sarjan kuudes osa.

Pari viikkoa sitten uusi maailmani romahti. Olin ottanut koiran mukaan Taalintehtaalle käväistessäni kotona Helsingissä viikonloppuna. Olimme kymmeneltä rannassa iltapissalla, kun huomasin että baari rannassa oli kiinni, oli mennyt jo yhdeksältä.

Emme olleet menossa baariin, joten hätä ei ollut akuutti, mutta silti kiinniolo oli märkä rätti vasten yli-ikäisen hipsterin kasvoja.

30 vuotta Helsingin keskustassa asuneena vapauskäsitykseeni kuuluu, että on mahdollisuus mennä ihmisten ilmoille juomaan lasi viiniä iltakymmeneltä, vaikka en käytä sitä optiota kuin kerran parissa kuukaudessa. Koronakevään ravintolasulku oli tuskaa. Tunteessani on ripaus samaa kuin itäblokin matkustuskielloissa: eivät kansalaiset olisi jatkuvasti matkoilla rampanneet, mutta ahdisti kun tiesi että se on mahdotonta.

Yön tunnelmia Taalintehtaan venesatamassa.­

Ja nyt – olin siis elänyt kolme viikkoa valheessa, väärässä turvallisuudentunteessa. Ulospääsy yksinäisestä hellahuoneestani ei olisikaan ollut mahdollista!

Meni tunteisiin. Onneksi koira ymmärsi antaa lohdutuspusun ja sain kootuksi itseni. Kun viime viikolla huomasin, että ravintolan sulkemisaika arkisin oli taas laskenut, nyt jo iltakahdeksaan, pystyin olemaan cool. Ihan sama.

Mutta kun käymässä ollut teinitytär alkoi kiukutella, miksi ruokakauppa meni kiinni sunnuntaina jo kuudelta, en alkanut kiistellä. Tiesin ettei kyse ollut sipseistä tai pepsimaxista vaan mahdollisuuksien horisontista.

Taalintehtaalta ovat palvelut vähentyneet, mutta vieläkin niitä on aika mukavasti: kaksi ruokakauppaa, kolme kahvilaa, pizzeria-ravintola, baari ja hotellin ravintola, pikkuinen tavaratalo, rautakauppa, neljä kampaamoa ja Alko, muiden muassa. Vakuutusyhtiökin palvelee jonkin kerran viikossa.

Päiväsaikaan on palveluja.­

Rantamakasiineissa on ruokaravintola ja baari.­

Hemmotellun helsinkiläisen näkökulmasta ongelma on vain päivärytmi, etenkin kesäkauden hiljettyä ja palveluja ostavien turistien kaikottua. Jos palaan työharjoittelusta Taalintehtaalle bussilla viiden jälkeen, lähes kaikki on kiinni, paitsi ruokakaupat. Alko suljetaan yleensä 16.30.

Ihmisiä ei illalla juuri kylällä liiku. Koirani, joka on luonteeltaan normipoliisi ja haukkuu kaikkea mielestään tavallisesta poikkeavaa, alkoi iltakävelyillä räksyttää, jos joku tuli vastaan.

Lauantaina kuitenkin torin reunan konditoria-kalakauppa-kahvilassa käy vilinä; jopa minä törmäsin viimeksi tuttuun vaikka en juuri ketään tunne.

Pari viikkoa sitten oli keskiviikkona kylällä aamupäivällä, kun oli toripäivä. Torilla oli seitsemän myyntipistettä, laskin. Vihannes-, kukka-, vaate- ja taljakojut, leipä- ja kala-autot sekä herttainen kahviteltta, josta sai myös sukkia ja sieniä. Mutta mikä ihmeellisintä: laskin torin ympäriltä lähes 50 ihmistä! Enemmän kuin olin nähnyt saarella kerralla kertaakaan.

Strandhotelletin lasiverannalta on upea näkynä auringonlaskun aikaan.­

Samalla selvisi, miksi keskiviikkoaamuna Taalintehtaalta kulkee bussi Kasnäsiin ja Hiittisiin, viikon ainoa vuoro. Se hakee ihmisiä torille. Kolme oli kyydissä. Yhteysaluskin saapui satamaan samaan aikaan.

Kokemukseni autiosta kylästä oli siis väärä. Olen vain liikkeellä väärään aikaan.

Yökyöpelinä autiolla kylällä hipsivän hipsterin ahdistusta lievittävät mainosvalot, Salen ja korjaamon punakeltaiset ja rannan huoltoaseman sinivalkoiset. Urbaania romantiikkaa ja valoreklaameja, lähes Tulenkantajien tyyliin.

Valoreklaamit valaisevat Taalintehtaan yötä.­

1880-luvulla Taalintehdas oli etulinjassa, kun Suomea sähköistettiin. Tänne saatiin sähköt heti 1884, vain kaksi vuotta sen jälkeen kun Finlaysonin tehdas Tampereella sai sähköt ensimmäisenä.

Siinäpä näkökulma: sähköiset katuvalot tulivat tänne samana vuonna kuin Helsinkiin.