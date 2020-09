Suomalaisen turistin kommentti lentokentällä teki lähtemättömän vaikutuksen – kahden vuoden kuluttua virkailija muisti hänet yhä

Kokosimme yhteen Ilta-Sanomien lukijoiden kertomia matkakertomuksia meiltä ja maailmalta.

Kielitaidon puute, toisen kulttuurin vieraat tavat tai vaikkapa jännittäminen voivat johtaa ikimuistoisiin tilanteisiin ulkomailla.

Ilta-Sanomien lukijat kertovat sattumuksista meillä ja maailmalla.

”Rouva rupesi huutamaan”

– Olimme koiravahtina Ranskassa amerikkalaisen rouvan kartanossa. Kun tulimme sisälle ensimmäistä kertaa, otimme kengät jaloista. Rouva rupesi huutamaan, että ”kenkiä ei oteta jaloista, hän on New Yorkista ja siellä ei kukaan riisu kenkiään sisällä”. No menihän se kaksi viikkoa kengät jalassakin, vaikka omituiselta tuntui.

Suomalaisen naama jäi mieleen

– Tämä on jo vanha juttu, mutta olin Italiassa pienellä lentokentällä. Ystäväni ei puhu italiaa ja valitteli, kuinka saisi tölkin olutta kahvilasta. Minä en silloin osannut sen enempää, mutta sanoin, että voin yrittää. Menin ja pyysin kasettikaljaa italiaksi, kun en muuta sanaa keksinyt.

Tilanne lentokentällä kauan aikaa sitten jäi mieleen ikuisiksi ajoiksi.­

Kaikki siellä tiskin takana alkoivat nauraa. Sanoivat kyllä ymmärtävänsä mitä tahtoisin, mutta että Italiassa ei ollut ollenkaan tölkkiolutta. No, lasipullossa oli.

Kahden vuoden kuluttua tulin samaan paikkaan ja eikös siellä yksi tullimies sanonut ilahtuneena, että ”tervetuloa takaisin, eikä vieläkään ole kasettikaljaa”.

Koko aseman henkilökunta oli nauranut kielineroudelle oikein kunnolla. Naamakin jäi mieleen.

Kylppärikäynnit ihmetyttivät isäntäperhettä

– Nuorena USA:ssa vaihdossa ollessani isäntäperheeni ihmetteli, kuinka kauan olen illalla kylppärissä, kun heille riitti pelkkä hammaspesu. Koko päivän kengät jalassa, hellettä yli 40 astetta ja maa pöllysi. Siitä olisi pitänyt mennä päivän päälle suoraan nukkumaan. Totesin olevani suomalainen hygienisti, kun en vaan voinut.

Tiskit suoraan kuivattaviksi

– Olin itse pienehkössä brittihotellissa. Katsoin aamiaista syödessäni, kun omistajiin kuuluva pariskunta tiskasi tiskejä. Astiat käytettiin aina samassa kuravedessä, ja sen jälkeen heti kuivattiin. Mitään erillistä alkuhuuhtelua tai loppuhuuhtelua ei ollut. Ei ihme, että se iso lusikka, jolla söin aamiaismuroja, tuntui varsin rasvaiselta.

Olutautomaatti tyhjäksi

– Ensi kertaa Tokiossa ollessani tuli kaverin kanssa juotua hotellin olutautomaatti tyhjäksi jo parin ensimmäisen päivän aikana. Kun tämän jälkeen koetin kohteliaasti pyytää täydennystä laitteeseen, tuotiin ilmaiseksi iso Asahi-tölkki käteen. Tätä tapahtui monta kertaa loman aikana.

Tarjoilija meinasi hermostua

– Olimme eteläisessä Euroopassa kansainvälisen firman kautta kurssilla. Yrityksen käytännön mukaan ei maksettu työmatkoilta päivärahoja, vaan ainoastaan korvattiin kohtuulliset ruokailukulut. Tarjoilija meinasi hermostua, kun 20 ihmistä pyysi laskun erikseen.

Väärä puheenaihe aiheutti huonon palvelun

Pohjois-Kyproksesta puhuminen Kyproksen tasavallassa ei ilahduttanut paikallista hotellihenkilökuntaa.­

– Teimme vuosia sitten Páfosissa Kyproksen tasavallassa virheen. Keskustelimme hotellissa brittipariskunnan kanssa käynneistämme turkkilaisella puolella Famagustassa ja Kyreniassa. Tiskin takana oli kuulevia korvia. Lopun ajan lomasta palvelu oli jäätävää. Emme olleet heille olemassakaan.

Konjakki korvasi perunat

– Entiset työkaverini olivat ensimmäistä kertaa ulkomailla ja tilasivat hienossa ravintolassa ruokaa. Ruoka tuli pitkän odottamisen jälkeen.

Työkaverit sitten huomasivat, ettei perunoita ollut lainkaan, ja valittivat siitä suureen ääneen tarjoilijoille. Eivät vain osanneet edes suomea, vaan pelkkää Tampereen murretta.

”Pernoota pitää olla myös”, työkaverit sanoivat tarjoilijalle. Ja heti tuli Pernot-konjakkia. Kohta heitä jo nauratti, että tässä me syödään ulkomailla ja huuhdotaan lihanpalat konjakilla alas.

Saksalaisten naamat venähtivät Prismassa

– Pari vuotta sitten Jyväskylän MM-rallin aikaan kävin illalla Prismassa. Siellä oli hilpeä, saksaa puhuva miesjoukko, joka lastasi ostoskärryn täyteen olutta. Selvästi rallituristeja käyttämässä rahaa suomalaisten iloksi.

Näin samaiset miehet hetken päästä kassajonossa, ja kyllä naamat venähtivät, kun myyjä ei myynytkään oluita. Kello oli jotain tyyliin 21:05. Epäuskoisen huvittuneista ilmeistä päätellen neukkuhenkinen alkoholipolitiikkamme aiheutti kummastusta.