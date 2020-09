Kakolan vankila muuttui hotelliksi – tältä näyttää selliin rakennettu hotellihuone, jota varataan eniten

Entinen Kakolan lääninvankila muuttui hotelliksi, jossa voi törmätä käsirautoihin tai häkkisänkyyn.

Metallinen kerrossänky, pieni ikkuna, vesipiste ja wc-pönttö ilman seinien antamaa yksityisyyttä. Ei kuulosta hotellitason yöpymiseltä, mutta sitä se todellakin on.

– Tämä on meidän varatuin huonetyyppimme, Hotel Kakolan hotellinjohtaja Eerika Rinne kertoo.

Kakolana vuosisadan ajan tunnetun Turun vankilan eristysvankien olot olivat toki astetta ikävämmät, kun samassa sellissä saattoi olla neljä henkeä, pöntön tilalla oli sanko ja tupakka paloi sisällä jatkuvasti. Yhteisten suihkutilojenkin taso oli todennäköisesti huomattavasti heikompi.

Silti 2020-luvun eristyssellikokemus voi olla ahtaanpaikankammoiselle liikaa.

Hotellinjohtaja Eerika Rinne esittelee eristyssellimajoitusta.­

Tiistaina avajaisiaan viettäneen Hotel Kakolan valmistuminen on yksi virstanpylväs Kakolan alueen rakentamisessa. Hankkeen takana on perheyritys Kakola Yhtiöt.

– Vuonna 2014 saimme puhelun, että Senaatti-kiinteistöt ja valtio ovat päättäneet myydä Kakolan vankilan meille. Se siirtyi meidän hallintaamme 2015 ja lääninvankilan puoli kaksi vuotta myöhemmin, kiinteistöneuvos ja Kakola Yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Olli Ojala kertoo.

Yhtiöt myi kaksi kaupassa mukana tullut tonttia pois, ja myöhemmin osa vankilasta muutettiin asunnoiksi, jotka ovat jo löytäneet ostajansa. Alueella toimii myös ravintola, panimo, myymälä, kahvipaahtimo ja leipomo. Hotel Kakola on rakennettu vanhan lääninvankilan tiloihin. Spa ja hyvinvointikeskus sekä pysäköintitalo valmistuvat ensi vuoden aikana.

Kakola Yhtiöt eli Ojalan perhe: Joonas (vas.), Johanna, Leena ja Olli ovat suunnitelleet ja toteuttaneet Hotel Kakolan.­

Ojala paljastaa, etteivät he olisi alun perin halunneet lähteä mukaan Kakolanmäen mittavaan hankkeeseen.

– Toivoin 10 vuotta, että joku muu ottaisi sen hoitaakseen, mutta valitettavasti riskinottokykyä ei löytynyt. Vain hullu lähtee tällaiseen projektiin, hän myöntää.

– Kuvittelimme silloin, että luovumme yrittäjän urasta ja käännämme leppoisammalle vaihteelle, mutta homma jatkuu. Minä en ollut koskaan käynyt tällä alueella, mutta kun tulimme tutustumaan tänne, ajatus lähti itämään. Ainakin pari vuotta vielä painetaan, rakennusinsinöörivaimo Leena Ojala taustoittaa.

Kerrosten väliset portaat ovat alkuperäiset.­

Tästä lähdettiin liikkeelle vuonna 2017.­

Suurin urakka ovat olleet purkutyöt, jotka kestivät noin vuoden. Pohjat kaivettiin auki, koko piha puhdistettiin ja mäellä tehtiin miljoonia maksanut maan vaihto.

– Työtuntimäärä on kaksinkertainen verrattuna siihen, mitä se olisi, jos rakennettaisiin kokonaan uutta. Tämä on suurin hanke, joka Turun kaupungissa on koskaan ollut. Siihen on käytetty kolmenumeroinen luku miljoonia, josta noin puolet on meidän osuutemme, Olli Ojala kertoo.

Lääninvankilan rakennuksesta jäivät hotelliin ”raamit”, joten huoneet ovat entisiä sellejä ja ravintola on sillä paikalla, jossa työssä käyvät vangit söivät lounaansa. Mutta esimerkiksi viemäriverkko on luonnollisesti jouduttu rakentamaan kokonaan uudestaan.

Hotellissa on haluttu säilyttää vuonna 1890 valmistuneen lääninvankilan henki. Matoissa on tukkimiehen kirjanpitoa, jota vangit käyttivät päivien laskemiseen ja seiniä koristavat lintufiguurit, sillä vangit ruokkivat ja jopa kouluttivat aikanaan puluja aikansa kuluksi.

Yöpöydät ovat syntyneet Turun Saramäen vankilan asukkien käsissä.­

Turussa on nähty lentävän puluja, joilla oli pingispallokypärä ja jäätelötikkusukset. Ne olivat peräisin vangilta, joka oli kesyttänyt puluja leivällä.­

Käytäviä on sisustettu vanhoilla rautaporteilla, ja onpa aulassa esillä jopa käsiraudat. Kalteritkin ovat ikkunoissa yhä paikallaan. Lautasliinat ja yöpöydät ovat syntyneet Saramäen vankien käsissä. Toimituksen päällä luki ”Made by konnat”.

– Vanhan vankilan materiaaleja on kierrätetty mahdollisimman paljon. Sisustukseen on esimerkiksi käytetty vankilan hirsiä, kaupallisista toiminnoista vastaava Taru Ojaharju-Latief kertoo.

Kirkkosali on samalla paikalla kuin vankilan aikaan.­

Jossain muualla kuin vanhassa vankilassa nämä saattaisivat herättää ihmetystä.­

Lasten kanssa matkustaville on luvassa yllätys perhehuoneessa, sillä jälkikasvun voi laittaa nukkumaan suljettavaan häkkisänkyyn. Tarvittaessa sinne mahtuu aikuinenkin.

Tuntuu hassulta, että häkkisängystä ja eristyssellistä on vain pieni kävelymatka pihalle, jossa seisoo Hera-laiva. Se toimii kuusi henkilöä vetävänä sviittinä.

Kummassa nukkuisit mieluummin, häkkisängyssä...­

...vai laivasviitissä?­

Kakola on Suomen toinen vankilahotelli. Se on yksityinen ja täysin kotimainen. Yhteistyökumppanit ja tavarantoimittajat ovat lähes poikkeuksetta – tarkoituksella – kotimaisia perheyhtiöitä.

Hotelli uskookin pystyvänsä kilpailemaan juuri kotimaisuudella ja vastuullisuudella, sillä ravintolassa tarjotaan lähiruokaa, ja aamiaisella ainoa ulkomainen tuote on appelsiinimehu.

Kakolanmäellä toimii hotellin lisäksi muun muassa ravintola, panimo ja leipomo.­

Käytävillä voi laskea tiilenpäitä.­

Ensimmäiset hotellivieraat saapuivat tiistaina.­

Hotellin avaaminen koronapandemian ollessa käynnissä oli harkittu riski.

– Vielä tammikuussa kuviteltiin, että kesä ja syksy olisi nyt myyty täyteen ja talvikin pitkälle eteenpäin. Tällä hetkellä tilauskirjat eivät turpoa, mutta päätimme, että hotelli käynnistyy. Tänään tulevat ensimmäiset majoittujat, ja uskomme perheenä, että Kakola kiinnostaa, Ojala sanoo.

– Suomalaiset pysyvät nyt pääasiassa maan rajojen sisäpuolella. Jos edes puolet matkustamiseen normaalisti käytetyistä rahoista käytettäisiin kotimaan matkailuun, selviäisimme varmasti siihen asti, että maailma normalisoituu.

Sisustus henkii vankilatunnelmaa.­

Ojalan itsensä side Kakolan alueeseen on vahva, ja siksi hän haluaa nähdä sen menestyvän.

– Leikin 10 ensimmäistä vuottani näillä rinteillä. Tunsin vangit ja vartijat. Siihen aikaan ei juuri päivähoitoa ollut, ja mäki kiinnosti muutenkin huomattavasti enemmän kuin päivähoito, hän sanoo.