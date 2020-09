Mira asui vuosia lomasaarella Espanjassa – kertoo nyt hetkestä, jolloin oma status ”nousi silmissä”

”Välillä tuntui, että leikin eläkeläistä kolmikymppisenä”, kirjoittaa Menorcalla Espanjassa asunut Mira Jalomies, jolle vuodet opettivat paljon saaresta ja saarelaisista, sekä saarelaisuudesta.

En missään tapauksessa asunut Espanjassa, vaan Menorcan pääkaupungissa

Espanjalaiset ovat niin kotiseuturakkaita, etteivät miellä itseään ensi sijassa espanjalaisiksi, vaan andalusialaisiksi, madridilaisiksi, katalonialaisiksi… Menorcalla asia on viety vielä pidemmälle. Vaikka saari kuuluu Baleaareihin Mallorcan tapaan, menorcalainen on kotoisin nimenomaan Menorcalta.

Tämän huomasin heti, niin vahvasti se joka asiassa korostui – eikä vähiten sen vuoksi, että yleisin käyttökieli on espanjan sijaan katalaanista versioitu saaren ikioma murre.

”Ai, etkö ymmärrä menorquí”, ihmeteltiin aina, kun olin keskustelusta ihan pihalla.

Menorca on suuren osan vuotta rauhan tyyssija. Saarelaiset arvostavatkin omaa tilaa, aivan kuten me suomalaiset.­

Hieman kauemmin kesti oivaltaa, että en oikeastaan asunut edes Menorcalla, vaan nimenomaan sen pääkaupungissa Maóssa – niin eri meininki on saaren vastakkaisessa päässä, Ciutadellassa. Kahden samankokoisen kaupungin välillä on kilpailua ja kyräilyä. Molemmissa on omanlaisensa tunnelma ja puitteet, ja pääjuhlatkin vietetään eri aikaan.

Mitä pienemmät ympyrät, sitä pienemmiksi ne aikaa myöten kutistuvat

Parikymppinen menorcalainen kampaajani kertoi käyvänsä ani harvoin Ciutadellassa. Kaupunkiin on 45 kilometriä matkaa. Se on vaan niin kaukana.

Vähän omituiselta se minusta kuulosti, juuri saarelle muuttaneena, kunnes vuoden päästä olin itse samanlainen. Matka koko saaren poikki oli alkanut tuntua uskomattoman pitkältä taipaleelta.

Mitä tutummaksi saari tuli, sitä pitemmiksi kaikki välimatkat sen sisällä tuntuivat muuttuvan. Enää en jaksanut raahautua mille tahansa rannalle, vaan lähirannoille. Sitten alkoivat houkutella vain paikat, joihin pääsi kävellen – pääkaupungissa onneksi joka paikkaan.

Saattoi kulua kuukausi, että liikuskelin vain muutaman neliökilometrin kokoisella alueella. Ahdistiko? Ei pätkääkään.

Menorcalaisissa on jotain samaa kuin meissä

Menorca on muutamaa kesäkuukautta lukuun ottamatta rauhan paratiisi. Monet menorcalaisetkin ovat rauhallisia ja pitävät rauhallisuudesta. He ovat myös melko varautuneita, sulkeutuneita ja hitaasti lämpiäviä. Tunsin heti tiettyä hengenheimolaisuutta.

Meni vuosi, ennen kuin sain kontaktia oikein kehenkään.

Muutuin näkyväksi ja kiinnostavaksi vasta siinä vaiheessa, kun vauvavatsani alkoi näkyvästi paisua. Kun vauva syntyi, naapuri huudahti hyväksyvästi: ”el menorquín – menorcalainen!” Tuntui aivan siltä, kuin lapsi olisi julistettu vähintään kuninkaalliseksi. Oma statuksenikin kohosi silmissä.

Saareen hurahtaminen on tarttuvaa

Menorcalaiset ovat saareensa silmittömän rakastuneita, eivätkä sulata ulkopuolisilta ainuttakaan saarta koskevaa poikkipuolista sanaa.

Opin tavoille kenties liiankin hyvin. Kynteni nousivat pystyyn heti, kun joku erehtyi Menorcaa millään tavalla arvostelemaan. Otin sen täysin henkilökohtaisena loukkauksena.

Menorcalaiset näkevät saarensa vaaleanpunaisten silmälasien läpi. Se oli tarttuvaa.­

Kesällä paikalliset ahdistuvat väkimäärästä; turisteista ja kesäasukkaista – vaikka varsin hyvin tietävät, että ilman heitä olisi monen saarella hyvin vaikea elää. Mieluiten he silti pitäisivät saaren ihan itsellään.

Vaikka itse nautinkin eloisan kesäajan tuomasta vaihtelusta, toinen puoli minussa karjui: ” Pysykää kaukana minun saareltani!”

Tekee hyvää olla vähän sivussa

Jos Suomessa kokee välillä elävänsä hieman sivussa maailman ytimestä, niin voin vakuuttaa, että Menorcalla siltä vasta tuntuikin.

Saari mainitaan Espanjan pääuutisissa vain pari kertaa vuodessa, kun pääkaupungin satama on poikkeuksellisen kovan myrskytuulen vuoksi suljettu. Juorulehtien sivuille se pääsee kesällä, kun tietyt jalkapalloilijat, näyttelijät ja muut julkkikset tulevat lomailemaan. Koskaan ei tapahdu mitään kansainvälisen uutiskynnyksen ylittävää.

Monta kuukautta vuodessa saari elelee aivan omissa oloissaan, mikä osoittautui mahtavaksi asiaksi. Sai elää mukavan lohdullisessa illuusiossa, että on aivan sama, mitä ulkomaailmassa tapahtuu, se ei yhtään kosketa minua eikä tätä meren eristämää maalänttiä.

Ei tarvinnut olla kiinni ajassa eikä perillä trendeistä; saarella uskotaan perinteisiin, suositaan paikallista ja ollaan kaikessa aina vähän muita jäljessä. Opin nauttimaan siitä suunnattomasti.

Välillä tuntui, että leikin eläkeläistä kolmikymppisenä – oli vakiokahvila, jossa luin sanomalehden joka päivä ja leipäkauppias, joka tiesi ostokseni jo etukäteen ulkoa.

Jos eläkkeellä on oikeasti tuollaista, ei mitään hätää.