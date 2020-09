Kolumni: Ruukkimuseosta voi poimia sisustusideoitakin

Koulun netissä pidettyyn vanhempainiltaan oli yhtä mahdoton päästä täältä kuin kotoa, kirjoittaa saaristoon kahdeksi kuukaudeksi muuttanut Riika Kuuskoski.

Kehon läpi menee outo kihelmöinti, kun palaan saareen ensimmäiseltä ”kotilomalta” ensimmäisen saariviikon jälkeen. Kotona asti en käynyt, mutta mantereen puolella yökylässä ystäväpariskunnan luona – paikassa joka kuuluu normaaliin elämääni.

Ensimmäinen viikko saaressa oli intensiivinen, täynnä uuden paikan opettelua ja operointia haparoivalla kielitaidolla ruotsiksi.

Strandhotelletista avautuu upea näkymä merelle ja rantamakasiineille.­

Kemiönsaari on iso, läpimitaltaan noin 25 kertaa 45 kilometriä, joten pääteillä keskellä saarelta on varsinaissuomalaista maalaismaisemaa peltoineen ja metsikköineen eikä muuta merkkiä merestä kuin venemainokset tienposkessa. Mutta koska se on saari, eristyneisyyden tunnelma leijuu kuitenkin.

Rajat ovat todellisemmat kuin lähiseudun pitäjissä mantereella. Mantereelle pääsee Strömssan kanavan nostosillan lisäksi vain pientä siltaa Sauvoon ja Angelniemestä lossilla Salon puolelle.

En saanut teinejäni käymään äidin luona viikonloppuna, kummallakin oli urheilumenoja. Aikatauluja tarkastellessa selvisi, että yhteydet Helsinkiin ovat viikonloppuna rajalliset. Vaikka arkena busseja menee vaihdolla Salosta varsin hyvin, lauantaina on vain yksi yhteys ja sekin illalla.

Onneksi esikoinen kävi lapsensa kanssa iltaseltaan maanantaina – sain esitellä Strandhotelletin hampurilaiset ja upean näkymän merelle ja rantamakasiineille, ehkä itsensä Engelin suunnittelemille.

Puolitoistavuotias ei ollut on unohtanut isoäitiään ja ojenteli liikuttavasti käsiään minua ja kämppääni kohti, kun vanhemmat vyöttivät häntä lähdön hetkellä auton turvaistuimeen. Nähtävästi hänkin olisi viihtynyt täällä.

­

­

Ruukkimuseossa voi nähdä Kemiönsaaren torin mukaan rakennetun pienoismallin sekä viisi eri vuosikymmeniin sisustettua työläiskotia.­

Taalintehtaan historiaa osasin vyöryttää vieraitteni päälle, koska kävin edellispäivänä ruukkimuseossa. Oikeastaan lähdin sunnuntaina aamupäivällä ulos juodakseni kupin kahvia ihmisten ilmoilla, mutta siihen tarpeeseen vastaavaa palvelua en Taalintehtaalta löytänyt.

Sen sijaan eksyin museolle, joka sekin on sulkemassa ovensa elokuun päättyessä. Kylän perin juuri tunteva opas kertoi ruukin ja paikkakunnan historiasta ja vastasi kysymystulvaani. Museossa oli viisi eri vuosikymmeniin sisustettua työläiskotia (sain sisustusideoita omaan kämppäänkin) ja hyvillä valokuvilla rikastettu perusnäyttely.

­

­

Museon työläiskotien huoneista voi napata vinkkejä omaan sisustukseen.­

Lopulta piti lähteä pois kun alkoi heikottaa, ja huomasin olleeni museossa kolme tuntia. Strandhotellet oli ehtinyt aueta ja sain kahvini merinäköalalla. Toivottavasti opaskin toipui.

Etä-äiti on soitellut ja viestitellyt teinien kanssa päivittäin – etenkin ruoka- yms. rahaa pyytäviä viestejä tulee päivittäin.

Näppärä on myös puhelimen sijaintitietosovellus. Kotiintuloaikaneuvotteluja ja -tarkastuksia pystyy näemmä hoitamaan digiaikana varsin hyvin 122 kilometrin päästä.

” Tuntuu nololta tunnustaa, mutta toistaiseksi en ole kärsinyt yksinäisistä illoista lainkaan.

Tuntuu nololta tunnustaa, mutta toistaiseksi en ole kärsinyt yksinäisistä illoista lainkaan. Äidin kai kuuluisi olla onneton? Olen lukenut kirjaa, käynyt kävelyillä, sisustanut vähän, soitellut ja viestitellyt raportteja uteliaille ystäville.

Lauantai-iltana pakotin itseni kirjan parista baariin viinilasilliselle nähdäkseni, mikä on paikallinen meno viikonloppuna, mutta sain itseni irti kirjasta liian myöhään: elävän musiikin tapahtuma eli lauluduo oli jo lopettanut. Olin nähnyt mainosjulisteita ympäri kylää mutta unohdin silti. Pahus, rientoja ei tunnu olevan liiaksi.

Kemiönsaari on läpimitaltaan noin 25 kertaa 45 kilometriä.­

Viikonloppuna näen perheen, kun käyn Helsingissä. Taidan ottaa koiran takaisin seurakseni. Aamuista hännänheilutusta kaipaan.

Ja toivo elää, josko yksi teini ehtisi fudismatsinsa jälkeen käymään seuraavana viikonloppuna. On tämä niin hieno paikka, että kannattaisi.