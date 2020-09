Helsingin yksi tunnetuimmista nähtävyyksistä sai saksalaisen ihmetyksen valtaan: ”Onko tämä vankila?”

Kokosimme jälleen yhteen ulkomaalaisten hämmentäviä kommentteja Suomen-reissulta.

Julkaisimme viime viikolla artikkelin, jossa lukijat paljastivat jälleen erikoisia ja mieleen painuneita ulkomaalaisten ihmettelyjä Suomen-reissuillaan.

Juttu keräsi lukuisia vastaavanlaisia kertomuksia kommenttien muodossa. Keräsimme alle niistä erikoisimmat.

Vaimo ihmetteli tyhjiä bussipysäkkejä

– Vaimoni on thaimaalainen ja kotoisin Bangkokista. Kun hän tuli ensimmäistä kertaa Suomeen, ajoimme taksilla heinäkuussa Helsingissä Mannerheimintietä. Vaimoni katseli ympärilleen ja sanoi: ”Hyvin hiljainen kaupunki.” Lisäksi hän ihmetteli tyhjää bussipysäkkiä. Hän ei ollut koskaan nähnyt bussipysäkkiä, jossa joku ei odota bussia.

”Onko tämä vankila?”

– Perheellämme oli saksalainen lukiolainen vieraana. Vein hänet tutustumaan Helsingin nähtävyyksiin. Eduskuntatalon nähtyään hän kysyi: ”Onko tämä vankila?”

Auringonlasku olikin -nousu

– Tornion liepeillä unkarilainen mies jäi yksin grilli-illan päätteeksi katsomaan ”auringonlaskua”. Todellisuudessa aurinko alkoi jo nousta. Sitä mies ei heti ymmärtänyt.

Matkailu Suomessa ei vakuuttanut espanjalaisia

– Arvasimme, että espanjalaiset vieraamme eivät oikein arvosta kotiruokaamme, joten heidän vierailunsa ajan söimme hyvissä ravintoloissa melkein joka päivä. Ikävä kyllä parhaidenkaan ravintoloiden sapuskat eivät näyttäneet olevan tarpeeksi hyviä heille. He näyttivät lähinnä kärsiviltä joka paikassa. Laivalla he tilasivat ison merenherkkuja sisältävän lautasen ja päivittelivät sitten, kun ei katkaravut ja simpukat maistu kunnolliselta. Mikään muukaan, kuten kirkot ja muut nähtävyydet, eivät oikein tehneet mitään vaikutusta. Myönnettäköön, että heidän kotikaupunkinsa Madrid on upea, nähtävyytensä huikeat ja ruokansa loistavaa. Mutta mietin kyllä, että onneksi en ole espanjalainen, kun matkailu ulkomailla on sitten noin totaalisen tylsää.

­

Keikkatyöläinen yllättyi ruokakaupassa

– Saksalaisen yrityksen työntekijä oli suomalaisyrityksessä keikkatöissä. Eräänä päivänä hän näytti kännykästään kuvaa, jonka hän oli ottanut paikallisesta ruokakaupasta. ”Miten tämä voi maksaa näin paljon” saksalainen päivitteli.

Vieras katsoi hedelmäkiisseliä järkyttyneenä

– Hollantilaisvieraani katsoi järkyttyneenä sekahedelmäkiisseliä ja epäillen nuuskutti aromia. Oli joulun tienoilla käymässä meillä maalla. Tätä perinneherkkua oli tarjolla jälkkäriksi. ”Maistuu hyvältä, tuoksuu luumuilta mutta näyttää kamalalta”, hän sanoi.

Jouluruoka ei tehnyt vaikutusta

– Sisareni sveitsiläinen poikaystävä tuli Suomeen jouluksi. Saunan hän vielä jotenkin ymmärsi ja jopa viihtyi siellä hyvin. Mutta kun joulupöytään katettiin lanttu-, peruna- ja porkkanalaatikot, hän ihmetteli, että puuroako te suomalaiset jouluna syötte.

Ei enää Suomeen

– Amerikkalaiset sukulaiset olivat Suomessa kesällä. Sanoivat, etteivät enää koskaan tule Suomeen kesällä, koska täällä ei ole missään ilmastointia, puuceet ovat kamalia ja haisevia, eikä mistään saa isoa lasillista vettä, jossa on tarpeeksi jääpaloja. Juomat juodaan huoneenlämpöisinä.

Vävyn ilo vaihtui pettymykseen

– Italialainen vävy tuli Suomeen suomalaisen kihlattunsa kanssa. Kun matkatavarat oli purettu, lähti vävy lähimetsään keräämään tatteja. Tuli tunnin päästä naama ilosta loistaen takaisin ja näytti löytämiään tatteja. Ne kaikki olivat sappitatteja. Kun kuulin tästä, ponkaisin Vespani päälle ja vein harmistuneelle vävylle itse poimimiani ja kuivattuja tatteja litran. Ilo oli taas ylimmillään.

”Missä muut?”

– Venäläiset kalastajat kyselivät Nuuksiossa: ”Missä ovat muut kalastajat?” Sanoin että näitä järviä on lukuisia pelkästään tällä alueella, ja nyt on arkipäivä. No, ei siellä ollut muita kalastajia edes viikonloppuisin.

Villapaita päällä elokuussa

– Eteläamerikkalainen vieraani pukeutui ainoastaan neulepaitaan elokuisella Suomen kesälomavierailullaan. Pohdimme ääneen, että etelän ihmiselle on Suomessa myös kesällä vilpoiset oltavat. Sinä vuonna Suomessa elokuu oli hyvin lämmin (20–24 astetta) koko kuukauden.

”Emme voineet olla nauramatta”

– Majoitimme kotiimme japanilaisen opiskelijapojan viikoksi. Oli elokuu ja otimme tietysti vieraan mukaamme kesämökille. Illan hämärtyessä tuli sitten esiin ensimmäinen hyttynen. Poika juoksi nopeasti sisälle ja alkoi vimmatusti kaivaa jotain matkatavaroistaan. Tullessaan takaisin ulos, oli hänellä jalassaan pitkävartiset saappaat, päässään mehiläistarhurin koko pään peittävä verkkopäähine ja käsissään kyynärpäihin asti yltävät kumihanskat. Oli kuulemma kuullut, että Suomessa on hyttysiä. Oli ehkä epäkohteliasta, mutta emme voineet olla täysin nauramatta.