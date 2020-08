Autolla Viroon: Helppoa, halpaa ja edessä liuta upeita kohteita – kokeile näitä

Viro on helppo, lähellä oleva kohde – ja yllättävän monipuolinen.

Jos veri vetää ulkomaille, hyppää laivaan ja rattiin ja vietä pitkä viikonloppu Baltiassa.

Helsingin Vuosaaresta pääsee Tallinnan Muugan satamaan helposti ja edullisesti rahtialuksella: kaksi matkustajaa ja auto kulkevat Suomenlahden yli kätevästi 57 eurolla.

Laivassa on todella vähän porukkaa, joten turvavälien pitäminen on helppoa.

Road trip -matkalle lähdettiin ex tempore ja ilman erityisempää suunnitelmaa. Lomapäiviä on jäljellä muutama, ja ajatuksena on käyttää ne Viron maaseudun ja pikkukylien kiertelyyn.

Saavumme maahan myöhäisellä iltalaivalla ja nukumme ensimmäisen yön Tallinna-Narva-tien kupeessa sijaitsevassa Susi Hotellissa, josta saa kahden hengen huoneen aamupalalla sekä ilmaisen parkin 45 eurolla ja josta on helppo startata tien päälle seuraavana aamuna.

Nokka kohti Narvaa ja kansallispuistoja

Auton nokka käännetään kohti Narvaa. Reitti Tallinnasta Narvaan isoa tietä pitkin on naurettavan lyhyt, reilut 200 kilometriä ja ajoaika 2,5 tuntia. Päivän mittaan ehtisi koukata monen kylän ja kaupungin kautta.

Autoon on pakattu kasvomaskien lisäksi muun muassa kumisaappaat ja patikointikamppeet, jos vaikka innostuisimme tutustumaan Viron kansallispuistoihin. Kartalla näkyy paikka nimeltä Lahemaa Rahvuspark. Sinne siis.

Ohikulkevalta tieltä avautuu näkymä Harjumaalla sijaitsevan kansallispuiston mäntymetsään, jonne tallinnalaiset näyttävät lähteneen joukolla marjaan. Jätämme heidät rauhaan ja jatkamme matkaa.

Mukava mutkitteleva pikkutie kulkee kohti niemenkärkeä ja Viinistu-nimistä 119 asukkaan kylää. Ihastelemme kauniita pikku taloja ja hyvin hoidettuja puutarhoja, hyötykasveja ja värikkäitä kukkapenkkejä.

Tie kulkee Pärispean kylään, Viron pohjoisimpaan asuinpaikkaan, ja haarautuu kohti merenrantaa. Nousemme autosta ihmettelemään hylättyä, luultavasti neuvostoaikaista rakennusta, joka pienen googlauksen jälkeen osoittautuu Pärispean entiseksi rajavartiolaitokseksi.

Rakveren keskustassa on sympaattisia, vanhoja rakennuksia.

Pikkuteitä Rakvereen

Seuraavaksi etapiksi valitaan Rakvere, jonne matkaamme pikkuteitä pitkin. Sysimusta pilvi seuraa kulkuamme. Harmittaa, että se putoaa alas juuri kun ajelemme läpi idyllisen Vôsun kylän. Täältä olisimme halunneet lähettää kuvaterveiset Teuvan Horossa asuville ystävillemme, mutta rankkasade droppaa tunnelman.

Onneksi sade taukoaa Rakveressa. Kaupunki on uusi tuttavuus ja päätämme tehdä kävelykierroksen ja tutustua Vallimägi-kukkulalla kohoaviin komeisiin maamerkkeihin, 1200-luvun linnoitukseen sekä alkuhärkää kuvaavaan Tarvas-veistokseen.

Linnan sisätiloihin ja keskiaikateemaan emme jää tutustumaan, vaikka lipunmyyjä tarjoaa eläkeläisalennusta. Olisi ehkä kannattanut, sillä jännitystä tarjotaan koko rahan edestä kidutuskammiosta bordelliin ja kuolemanhuoneesta helvettiin. Huuto kuuluu ulos asti.

Linnan takana horisontissa siintää upouusi ulkoilma-areena, jonka avajaisista Eesti TV raportoi 1. elokuuta, pari päivää Rakvere-käyntimme jälkeen. Yli viisi miljoonaa euroa kustantanut, YIT:n rakentama Vallimäen ulkoilmakeskus on EU:n aluekehityshanke. Päälavalla kerrotaan olevan 4–200 istumapaikkaa, ja koko kompleksilla pinta-alaa 6,8 hehtaaria.

Tarvas vahtii Rakverea Vallimäen kukkulalla.

Ykköstieltä poikkeamme Ontikan rantatörmällä sijaitsevalla Valasten vesiputouksella. Emme ole ainoita turisteja täällä, eli kohde taitaa olla suosittu nähtävyys. Vesiputous on Viron korkein, 30-metrinen, mutta nyt vettä putoaa vain nimeksi.

Putousta ja 400 000 vuotta vanhoja maapallon kerroksia ihmetellään rappusilta, joiden ramppaaminen ylhäältä alas ja takaisin käy hyvästä happihyppelystä. Pitkät portaat laskeutuvat meren rantaan.

Narvajoen ja rantapromenadin välissä on nätti puisto.

Rakkautta yli Viron ja Narvan välisen rajajoen.

Jatkamme rantatietä eteenpäin, sillä toiveena on bongata Viron pisin, 7,5-kilometrinen Narva-Jôensuun hiekkaranta. Se jää haaveeksi, sillä tien ja rannan välissä on mäntymetsä.

Narvaan saavumme Narvajokea seuraten. Joki jää kuitenkin puuston ja talojen taakse, ja siihen onkin parasta tutustua jalkapatikassa. Suuntaamme siis linnoituksia kohti. Joen Viron-puoleista rantaa hallitsee Narvan linna, ja vastarantaa, eli Venäjän puolta Iivananlinna.

Kalannarraajat viihtyvät Narvajoen rantakivillä. Vastarannalla, Venäjän puolella jököttää jyhkeä Iivananlinna.

Rannassa kulkee lähes kilometrin pituinen jokipromenadi, joka on viihtyisä, hiljainen ja rauhallinen. Liikkeellä on vain muutamia kulkijoita ja kalannarraajia, vaikka on kaunis, kesäinen ilta.

Vaikka kävelyretki olikin hieno, Narvasta jää jotenkin outo fiilis. Ehkä se tuli ravintolasta, jossa palvelu oli venäläisen ylimielistä ja välinpitämätöntä, tai sitten hotellista, joka oli kulahtanut 80-luvulle.

Tarton raatihuoneen edusta muuttui yön aikana rantalentiskentäksi.

Tartto on rakkautta ensisilmäyksellä

Aamuvarhaisella matkamme jatkuu kohti Tarttoa. Kierrämme Viron suurimman järven, Peipsijärven rantojen kautta ja poikkeamme monissa pienissä kalastajakylissä. Koska rankat sadekuurot säestävät matkantekoa, idyllisiä kylänraitteja ihastellaan auton ikkunasta.

Rakkaus Tarttoon syttyy ensisilmäyksellä. Otamme huoneen keskeltä vanhaakaupunkia, mikä osoittautuu loistovalinnaksi: kaupunki ja sen tunnelmat on helppo ottaa haltuun kävelemällä.

Koska meillä ei ole paluulippua, pidennämme reissua yhdellä vuorokaudella ja päätämme käydä bongaamassa Viron ja Baltian korkeimman kohdan, Suuren Munamäen, jonne on Tarttosta noin sadan kilometrin matka.

Viimeisen yön vietämme hotellissa, jota paikalliset kutsuvat ”Pentagoniksi”. Otepäässä Tehvandi-nimisessä urheilukeskuksessa sijaitseva, hevosenkengän muotoinen, uudenkarhea Tehvandi-hotelli on rakennettu osittain maan alle.

Aamulla ennen kotiinpaluuta käymme vielä kääntymässä Otepään Pyhäjärvellä. Harmittaa, sillä kun vihdoin löydämme paikan, jossa olisi hienoja patikointireittejä, meidän on lähdettävä pois.

Huonosti suunniteltu on puoliksi sössitty, mutta onneksi tännekin voi palata.