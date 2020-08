Tuomaksen, 37, ja Tertun, 30, piti tehdä unelmamatka Välimerelle – keväästä Sardiniassa tuli kova koettelemus: ”Se oli ihan muukalaisvihaa, murhaavia katseita, huonoa asiakaspalvelua”

Turkulainen Tuomas, 37, ja hänen avopuolisonsa Terttu, 30 viettivät Sardinian La Calettan laiturissa ikimuistoisen lock down -kevään.

Kokka kohti kotia. Turkulaispari saapui jo Itämerelle, vaikka tämä kesä piti purjehtia Kreikan sinisessä saaristossa.

Koronan kylväessä kuolemaa Pohjois-Italiassa, yhdeksänmetrisen Alma-purjeveneen perässä liehuneesta Suomen lipusta tuli punainen vaate.

Kuin merirosvolippu.

Siniristi oli pakko piilottaa.

– Se oli ihan muukalaisvihaa, murhaavia katseita, huonoa asiakaspalvelua, kuvailee Tuomas Lehti alkukevään tunnelmia La Calettan pienessä rantakaupungissa Italiaan kuuluvalla Sardinian saarella, joka on kuulu villistä, kauniista luonnosta ja aidoista, sitkeistä ihmisistä.

Suomen itsenäisyyspäivänä Suomen lippua uskalsi vielä näyttää Olbian satamassa Sardiniassa. Maaliskuussa se piti piilottaa.

Turkulainen Tuomas, 37, ja hänen avopuolisonsa Terttu, 30 viettivät La Calettan laiturissa ikimuistoisen lock down -kevään. Pois ei saanut purjehtia – korona oli kaapannut aluksen, sulkenut Välimeren, kahlinnut tuulet ja aallot.

Jaloitella sai 50 metriä pitkällä laiturilla, käydä sataman vessassa ja suihkussa ja lupalapun kanssa läheisessä kaupassa.

Kauppamatkat olivat vihamielisen tunnelman ja poliisin virkaintoisuuden vuoksi niin ahdistavia, että määrä supistettiin minimiin. Kerran viikossa Tuomas haki ruokaa, toisen kerran viikossa olutta ja viiniä.

Terttu vähemmän parkkiintuneena luonteena odotti suosiolla veneessä.

Ilme venähti, ja lock downin lusiminen alkoi kera sipsin ja viinin.

Poliisin lisäksi italobyrokratia teki parhaansa tunnelman latistamiseksi. Eräällä lomakkeella piti raportoida, kuinka monta ihmistä aluksella oli kuollut.

Synkimpinä hetkinä teki mieli ”polttaa vene ja lentää Suomeen”.

Kun Tuomas tämän viikon keskiviikkona vastasi Ilta-Sanomien soittoon, Alma kellui kalastajakylän laiturissa Ruotsin eteläpäässä, lähellä Trelleborgia.

Jos maailma olisi mennyt toisin, Tuomas ja Terttu seilaisivat parhaillaan Kreikan sinisessä saaristossa ja palaisivat Suomeen syksyllä 2021, monta kokemusta rikkaampina.

Ei silti, ettei kokemuksia kertynyt nytkin, kotitarpeiksi ja välillä miltei yli henkisten äyräidenkin.

Tuomas on pitänyt blogia, jonka tarinat erityisesti lock downin aikana kohdatuista muista maailmanrannan kiertäjistä ovat kiehtovia.

Purjehtijoita on joka tuuleen, vastaiseenkin.

– Tulossa ollaan. Sopivalla sääikkunalla olemme muutamassa päivässä Suomen ulkosaaristossa. Siellä ollaan sitten pari viikkoa jossain kivenkolossa, Tuomas kuvailee lähestyvää omaehtoista karanteenia.

Takaisin harmaalla Itämerellä, ”kotijärvellä”.

Välimeri on enää kaukainen muisto.

– Vähän kylmiltä ilmat jo tuntuvat, Tuomas hymähtää.

Elettiin vuoden 2019 helatorstaita, kun Tuomas ohjasi 10 hevosvoiman sisädieselillä pönkitetyn Alman Pansion pienvenesatamasta merelle, ensin kohti Kökaria, sitten Öölantia, Helgolandia...

– Vanha 70-luvun vene. Kun ostin sen kahdella tonnilla Ruotsista, kaupan ainut ehto oli, ettei nimeä saanut muuttaa, Tuomas kertoo.

Haavematkaa oli suunniteltu pari vuotta. Terttu oli suostunut mukaan vasta kuultuaan, ettei Välimerelle tarvitse kiertää Atlantin kautta, vaan sinne pääsee oikaisemaan pitkin Ranskan jokia ja kanavia.

Ranskassa kanavia oli erilaisia. St Quentin oli lähes umpeen kasvanut ja potkuria piti puhdistaa.

Saman reitin purjehti ja ajoi koneella vuonna 1948 kirjailija Göran Schildt puolisonsa Monan kanssa. Piskuisen kymmenmetrisen Daphnen matkasta syntyi klassinen matkakirja ja myyntimenestys Toivematka.

Silloin Eurooppa oli raunioina suursodan jäljiltä, mutta ihmiset olivat ystävällisiä, olihan maailmassa taas rauha.

Alman matkalla kaiken piti Euroopassa olla suhteellisen kohdallaan ja kunnossa, mutta Tuomas ja Terttu kohtasivat lopulta mantereen, jollaista Schildt ei olisi kuvitellut edes öisissä painajaisissa.

Kaikki muuttui 11. maaliskuuta.

Itämeri oli ylitetty, oli ohitettu Pohjanmeren ”kinkkinen, hiekkasärkkäinen” etelärannikko, jossa Friisien saaristossa ”kerrostalon kokoinen” aalto kippasi Alman hetkeksi kyljelleen merenpohjaa vasten ja Terttu oli pudota kyydistä, mutta Tuomas sai täpärästi ”liiveistä kiinni”.

Paljon ruokaa, vähän tilaa. Alma on 29 jalkaa eli 8,84 metrinen 70-luvulla rakennettu purjevene.

Takana olivat Hollannin rannikon sisäjärvet, kuten Isselmeer, Amsterdam (laituri ilmainen, mutta vilisi rottia) ja ”masto laskettuna” ajetut Belgian ja Ranskan joet ja kanavat.

Namur, Belgia, menomatka, paljon odotuksia, täyttyviä haaveita.

– Ne kanavat olivat ihan koko matkan kohokohta!

Alkuperäinen ajatus oli talvehtia Sisiliassa, mutta aikataulut alkoivat painaa ja Korsikan purjehdusten jälkeen päätettiin jäädä Sardiniaan.

Marraskuussa Välimerellä tarvittiin jo karvalakkia, ja myrskyt ja vesisateet pakottivat talvehtimaan Sardiniaan.

Sielläkään ei ehditty etelään pääkaupunki Cagliariin, vaan kovat talvimyrskyt ja jatkuvat vesisateet vaativat pysähtymään saaren koilliskulmaan Olbiaan, jossa tehtiin joulukuun alussa kolmen kuukauden sopimus (kalliista) satamapaikasta.

– Yllättävän nopeasti se talvi meni, Tuomas sanoo.

Kevät 2020 saapui Välimerelle, ja maaliskuun alussa Alma irtosi Olbian laiturista. Koronasta oli tietysti kuultu uutisia, mutta Sardiniassa se ei ollut näkynyt millään tavalla.

– Kuvittelimme, että se on Pohjois-Italian ongelma. Olimme merellä, kun isältä tuli tekstiviesti. Hän kertoi, että Italiassa on joku lock down. Sanoin, etten tiedä siitä mitään, pitää lähteä selvittämään, Tuomas muistelee.

Kun Alma rantautui La Calettan satamaan, vastassa oli uusi todellisuus ja ihmisetkin olivat muuttuneet uusiksi.

– Sinne tuli vastaan tyyppejä maskeissa ja hanskoissa. Käskivät antaa köydet ja laittoivat meidät kylkikiinnitykseen syrjäiseen paikkaan, jota aallonmurtaja ei suojannut. Aallot vain paukuttivat.

– Veneestä ei saanut poistua, lääkäri tulisi testaamaan, kahden viikon karanteeni...

Ällistynyt Tuomas alkoi lähetellä sähköposteja kaikkiin mahdollisiin instansseihin, joita onkin Italiassa paljon: satamatoimistoon, kaupunginvirastoon, tavalliselle poliisille, sotilaalliseen Gardaan, rannikkovartiostolle...

– Selitin, että olimme tulossa ihan samalta saarelta, että olimme viettäneet siellä jo kolme kuukautta.

Suomen lippu oli säikäyttänyt kaupunkilaiset.

Selitys hyväksyttiin. Alma ei saanut lähteä satamasta, mutta sille saatiin vuokrattua kunnallinen (halpa) laituripaikka, laiturille sai nousta ja käydä sataman vessassa ja suihkussa ja lupalapun kanssa lähikaupassa.

Salaa jaloittelemassa La Calettan aallonmurtajalla. Satojen eurojen sakot olisivat olleet seuraus kiinni jäämisestä.

– Samaan aikaan alkoivat upeat, täydelliset purjehduskelit, Tuomas lisää.

Katkeraa, totta kai.

– Partioveneet ja helikopterit kiersivät merellä.

Hän ei vieläkään täysin ymmärrä, mihin lähtökielto perustui.

He tapasivat nuoren (ja rikkaan) norjalaisen purjehtijapariskunnan, joka oli ilman lupaa karannut Maltalta. Yön siivin. Purjehtijoina he olivat luonnonlapsia, täydellisiä amatöörejä.

Vapun jälkeen tiukka lock down oli ohi ja elämä vähän helpottui. Lupa jatkaa matkaa saatiin kesän kynnyksellä.

Lock down -vappu.

3. kesäkuuta oli aika nostaa purje.

– Olimme kököttäneet Sardinian satamissa puoli vuotta. Kaikki viehätys matkanteosta oli mennyt, Tuomas muistelee tunnelmia, joiden ristiaallokossa päätettiin hylätä Kreikka ja ottaa kurssi Pansioon.

– Ei siinä oikein ollut enää mitään järkeä, ja jos vaikka olisi tullut uusi lock down.

Jos jotain hyvää lock downista pitää keksiä, Tuomas sai selvitettyä kaikki datanomin opintojensa verkkokurssit tappaessaan Almalla aikaa.

Skype-puhelut ja nettisurffaus täyttivät päivät. Rahaa tienattiin pienillä kirjoitus- ja käännöstöillä.

Välillä seurusteltiin sataman kohtalotoverien kanssa – kera lasillisen, ja toisenkin tilkallisen.

Terttu oli pudota veneestä Pohjanmerellä. Sama hallitummin Välimerellä.

Kotimatkalla Korsikan ja Ranskan vesillä kelit olivat täydelliset, ja matkanteko oli taas ”älyttömän hienoa”.

Ajatuksena oli ollut tehdä pienen budjetin matka, jossa rahaa kuluu enintään 1 000 euroa kuukaudessa (ruoka, veneen kulutus ja huolto, satamamaksut). Alkumatka meni jopa 800 eurolla.

Kun päätös ennen aikaisesta paluusta oli tehty, pussinsuun nyörejä höllättiin.

Sininen Välimeri.

Kireä tunnelma oli väistynyt. Ranskassa Alma päästettiin satamaan muutama päivä ennen kuin Ranska virallisesti avautui.

– Siellä etelässä oli sääntöjen kanssa rennompaa. Asiat yleensä järjestyivät. Heti kun päästiin Saksaan, suhtautuminen pykäliin muuttui, Tuomas vertaa.

Paluumatkalla Rhonen suulla virtaus oli niin kova, että Alman hevosvoimilla mentiin välillä taaksepäin. Toisaalta, kun päästiin pohjoiseen virtaavalle Reinille, kotimatka otti hevosvoimattomia, mutta tehokkaita kierroksia.

– Menomatkaan Lyypekistä Port-Saint-Louis-du-Rhoneen (Välimeri) meni kolme kuukautta, paluumatkaan kuusi viikkoa, Tuomas vertaa.

Siihen vaikutti myötävirran lisäksi keli ja reittivalinta.

Göran Schildt on jo edesmennyt. Jossain kuvitteellisen pilven reunalla Toivematkan kirjoittajan voi kuvitella lukevan suurella kiinnostuksella ja myötätunnolla Tuomaksen matkablogia.

Jokainen aika on omansa, mutta Välimeri ikuinen.