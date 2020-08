Näitä asioita suomalaiset rakastavat Suomessa: ”Jotain aivan ainutlaatuista”

Ilta-Sanomien lukijat kertovat, mitä asioita he rakastavat Suomessa.

Viime viikon jutussamme matkatoimittaja Mira Jalomies listasi 16 ainutlaatuista asiaa Suomesta. Mira on asunut ulkomailla yli 20 vuotta ja on arjessaan huomannut, mitkä asiat tuovat väistämättä oman kotimaan mieleen.

Miran listalle pääsivät esimerkiksi maailman parhaat irtokarkit, kurkun tuoksu ja tapa viettää juhannusta.

Ilta-Sanomien lukijat jakoivat jutun lopussa olevassa kommenttikentässä omia ajatuksiaan siitä, mitkä ovat parhaimpia asioita Suomessa. Ja nyt jos koskaan onkin hyvä hetki miettiä, mikä omassa kotimaassa on hyvin! Keräsimme kommentteja alle.

– Suomen kauniin luonnon hiljaisuus, kommentoi eräs lukija. Kommentti on saanut lähes 300 tykkäystä muilta.

– Hanavesi! Suomessa hanasta tuleva vesi on hyvää ja turvallista juotavaksi. Kiinalaiset ystäväni ihmettelevät, miksi pesemme juomavedellä pyykit ja autot sekä kastelemme nurmikotkin samalla vedellä, kirjoittaa toinen lukija.

Hanavesi, nimeää yksi lukija parhaimman asian Suomesta.

”Kaipasin Suomesta salmiakkia ja puhdasta ilmaa”

– Asun ulkomailla mutta rakastan Suomea. Käyn joka vuosi ainakin kaksi kertaa Suomessa. En silti nostaisi tiettyjä ”suomijuttuja”, kuten irtokarkkeja, hiljaisuutta tai talkoohenkeä erityisesti listalle, sillä samoja asioita kokee muuallakin. Maksuton kouluruoka on kyllä jotain aivan ainutlaatuista.

– Itse kaipaan Suomesta lanttukukkoa ja lakkoja.

– Aasiassa vuoden asuneena voin sanoa, että kyllä kaipasin Suomesta salmiakkia ja puhdasta ilmaa. Näistä jälkimmäinen tuntui olevan suomalaisille itsestäänselvyys. Emme ymmärrä, miten sitä kaipaa, ennen kuin sellaista ei ole ympärillämme.

Moni kaipaa ulkomailla asuessaan suomalaista salmiakkia.

”Perunasipulisekoitus on hyvä esimerkki suomalaisesta huippuinnovaatiosta”

– Suomessa perusturvallisuus on hyvällä tasolla. Esimerkiksi moneen muuhun maahan verrattuna ammuskeluja tapahtuu suhteellisen vähän.

– On kiva, että Suomessa on niin paljon polkupyöräteitä!

– Kun on tarpeeksi kauan asunut ulkomailla, alkavat kaupan valmiiksi marinoidut broilerinkoivet ja possunleikkeet tuntua fiksuilta valinnoilta. Suomessa asuessani en niitä ostellut, mutta tänä kesänä Suomessa lomaillessa olen hyödyntänyt niitä enemmän kuin koskaan. Sitruunapippuria ja Marianne-rouhetta on aina hankittava mukaan Suomesta, perunasipulisekoitus on myös hyvä esimerkki suomalaisesta huippuinnovaatiosta. Karjalanpiirakoitakin on pitänyt leipoa valmiiksi pakastimeen.

Eräs lukija rakastaa Suomessa merta.

”Kaipaan lämmintä, kesäistä rantakalliota”

– Missään muussa maassa kuin Suomessa ei olisi Kontiolahden kaltaisella syrjäkylällä edes teitä saati päällystettyjä sellaisia.

– Metsistä paras on mäntymetsä helteellä. Se tuoksu on kerta kaikkiaan ihana. Maisemista paras on järvimaisema saarineen.

– Lämmin, kesäinen rantakallio. Sitä aina kaipaan.

– Rakastan merta. Se on joka säällä ja vuorokaudenajalla erilainen. Äänet, tuoksut ja värikin vaihtelee. Rentouttava, voimaannuttava ja ihanan tuntuinen iholla.

