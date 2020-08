”Kamala maa!” totesi amerikkalainen suomalaisen mökkijuhannuksen jälkeen – nämä olivat liikaa

Kokosimme jälleen yhteen ulkomaalaisten hämmentäviä kommentteja Suomen-reissulta.

Julkaisimme viime viikolla artikkelin, jossa lukijat paljastivat jälleen erikoisia ja mieleen painuneita ulkomaalaisten ihmettelyjä Suomen-reissuillaan.

Juttu keräsi lukuisia vastaavanlaisia kertomuksia kommenttien muodossa. Keräsimme alle niistä erikoisimmat.

Heinäladot aiheuttivat hämmennystä Kanadassa

Heinäladot herättivät ällistystä Kanadassa, jossa niiden tarkoitus ymmärrettiin väärin.

– Pohjanmaan lakeudella sijainneesta kaivoksesta oli näytetty Kanadassa ilmakuvaa. Siellä oli ihmetelty, miten työläisten mökit voidaan lämmittää, kun niissä ei ole savupiippuja. Kanadalaiset olivat luulleet kaivoksen ympäristössä olleita kymmeniä heinälatoja kaivostyöläisten mökeiksi.

Pimeää ei tullut

– Aviomieheni on amerikkalainen ja Louisianasta kotoisin. Olemme asuneet jo vuosia Suomessa, joten mies on tottunut suomalaisiin tapoihin. Mieheni veli vaimoineen Amerikasta tuli kerran juhannukseksi mökillemme. He eivät olleet tottuneet valoon ja kyselivät, milloin tulee pimeä, jotta voisi mennä nukkumaan. Pimeää ei tullut. Kälyni ei pitänyt mökillä olleista hevosmuurahaisista, eikä äitini tavasta häätää niitä sammutetulla kalkilla. Käly ei mennyt saunaan eikä uimaan viileään järveen. Hänen mielipiteensä Suomesta oli: ”Kamala maa!”

”Sitä en osannut huonollakaan englannilla selittää”

Suomalainen pahoitti mielensä siitä, ettei oma kielitaito riittänyt selittämään hämmentävää tilannetta.

– Edellisenä kesänä haitilaisporukka pysäytti minut ja kysyi, ovatko asfaltille pudonneet puun siemenet lunta. Piti huonolla englannilla selittää, ettei se mitään lunta ollut vaan puun siementä. Haitilaiset nauroivat ja eivät uskoneet, että puu voisi kasvaa asfaltilla. Sitä en osannut huonollakaan englannilla selittää, että puita kyllä kasvaa asfaltin syrjässä, kuten näkyy. Viitoin vain kohti puuriviä ja haeskelin sopivaa sanaa asfaltinsyrjälle. Ei tullut mielen päälle. Harmitti ja lähdin pois tilanteesta, kun ulkomaalaiset jäivät tienvarteen nauramaan ja viittoilemaan.

Renkaat omasta takaa

Ranskalaisporukka oli varustautunut vararenkailla – erikoisesta syystä.

– Kaverini tuli Suomeen laivalla ja jutteli laivassa ranskalaisten matkustajien kanssa. Ranskalaiset olivat liikkeellä maastoautoilla, joiden kattotelineillä oli vararenkaita. Kaverini kyseli ranskalaisilta, minne he ovat menossa varusteineen. Ranskalaiset kertoivat olevansa autoretkellä ja ajavansa Lappiin erämaita pitkin. Vararenkaat kuulemma olivat sen vuoksi, että maastossa voi tulla rengasvaurioita, eikä Suomessa ole renkaita myynnissä.

Olutvalinta ei mennyt nappiin

Ulkomaalaisen ”vääränlainen” olutvalinta herätti tunteita suomalaisten kesken.

– Ulkomaalainen tuttumme oli Suomessa vierailulla vuosia sitten ja halusi ostaa olutta. Hän luuli, että 1. luokka tarkoitti parasta olutta ja oli hankkinut sitä kolme pakkia. Kyseinen olut ei saanut kehuja muulta seurueelta, mutta onneksi tarjolla oli myös viiniä, joka pelasti illan.

”Suomessa ei ole kauppoja”

Saksalaisturisti ei tiennyt, että suosittu kauppaketju palvelee myös Suomessa.

– Saksalainen tuttuni toi Suomeen tullessaan mukaansa paikallisesta Lidlistä elintarvikkeita – makkaraa, vettä, olutta, leipää ja wc-paperia. Kai hän luuli, ettei Suomessa ole kauppoja.

”Kaverillani oli työ ja tuska selittää”

Mukulakivetys hämmensi jugoslavialaista arkkitehtiopiskelijaa.

– Entisessä Jugoslaviassa arkkitehtuuria opiskellut kaverini ystävä kävi Helsingissä. Hän ei ymmärtänyt, miksi Helsingissä oli mukulakivikatuja ja totesi, että Jugoslaviassa kadut olivat asfalttia. Kaverillani oli työ ja tuska selittää, että kadut olivat oikeastaan museaalisia jäänteitä ja tarkoituksellisesti sellaisia kuin ovat. Seurasi epäileviä katseita, sillä ulkomaalainen luuli, että olemme oikeasti vielä niin takapajuisia.

Millaisia erikoisia Suomea koskevia kommentteja olet kuullut? Kerro alla!