Irlantilainen saapui Suomeen ja kiinnitti huomiota talojen savupiippuihin – suomalaisella oli selittämistä

Eri maiden ja kulttuurien väliset erot tuovat elämään iloa ja yllätyksiä. Ilta-Sanomien lukijat kertovat, mikä ulkomaalaisia on Suomessa ihmetyttänyt.

Kerroimme viime viikolla Rovaniemen keskustassa vierailleesta brittiparista, joka etsi keskustaa tajuamatta, että he olivat siellä paraikaa.

Väärinkäsitykset ja kommellukset ovatkin ulkomailla yleisiä.

Ilta-Sanomien lukijat kertovat, minkälaisiin ihmetyksenaiheisiin ulkomaalaiset ovat Suomessa törmänneet.

Suomessa ei ole suklaatehtaita

– Minulle englantilaiset ystävät tänne tullessaan selittelivät, että kun Suomessa ei ole suklaatehtaita, niin he toivat suklaata. Kerroin, että Suomessa on useitakin suklaatehtaita ja pienempiä artesaanisuklaayrityksiä. Toin heille kaupasta Fazerin Sininen -levyn ja kehotin maistamaan. Olivat suorastaan hurmaantuneita.

Teksti säilytyslokerossa pysäytti

Teksti säilytyslokerossa ihmetytti

– Hollantilainen ystäväni ihmetteli aikoinaan, miksi rautatieasemien matkatavarasäilytyslokeroissa lukee "alkoholijuomien säilyttäminen lokeroissa kielletty". Ja jopa englanniksi!

Savupiippu ihmetytti, oli selittämistä

– Irlantilainen ystäväni ihmetteli kovasti, miksi ihmeessä kaikissa taloissa ja mökeillä savupiiput ovat keskellä taloa, eivätkä päädyissä, kuten Irlannissa. Ja eivätkö talot syty palamaan helpommin, jos mökki on hirsinen? Aivan käsittämätöntä oli myös se, että ikkunoissa on peräti kolme kerrosta.

Oli selittämistä, että näin hukkaan ei mene 87 prosenttia takassa tuotetusta lämmöstä, ja materiaalit ovat tulenkestäviä ja suojattuja.

Koulusta pois pakkasella

Maltalainen ajatteli, että pakkasessa ei mennä Suomessa kouluun.

– Maltalla haikailtiin kaverin kanssa lumen perään. Paikallinen opiskelukaveri tokaisi, että haluatte lunta vain siksi, ettei olisi koulua. Naurun keskeltä saatiin kai selitettyä, että Suomessa todellakin mennään kouluun oli lunta tai pakkasta kuinka paljon tahansa.

Suomen kesä yllätti

– Torontolainen ystäväni manasi Suomen kesää: "Kumma maa. Kanadassa kesä on kesä ja talvi on talvi. Täällä sen sijaan kesä on kuin talvi, ei tarkene missään." Silloin oli helteisen toukokuun jälkeen hyinen kesäkuu, satoi jopa räntää.

”Heidät oli pakko viedä lähimpään baariin”

– Ulkohuussi on kyllä ihmetyksen aihe. Aikanaan tytön anopilla oli ulkolaisia vieraita käymässä mökillämme. Heidät oli pakko viedä lähimpään baariin, jotta pääsivät sisävessaan. Kukaan ei suostunut menemään ulkohuussiin. Onneksi matkaa ei ollut kun kuusi kilometriä.

Ei pullovedelle

Suomessa hanasta saa pullovettä puhtaampaa vettä. Tämä ihmetytti vieraita.

– Aikoinaan kesällä tietoliikennelabrassa oli kaksi belgialaista vaihto-oppilasta, jotka kuskasivat alkuun reilusti pullovettä. Kysyin, miksi he kuskaavat pullovettä, kun hanasta tulee puhtaampaa vettä? Oli heidän vuoronsa ihmetellä, että hanavesi voi olla puhtaampaa kuin pullovesi.

”Vaimo oppi viikossa tykkäämään takan lämmöstä”

– Kiinalaisen vaimoni yksi ensimmäisistä ihmetyksen aiheista oli meidän alkukantaisuutemme. Heillä poltettiin sisällä puita lämmityksen vuoksi satoja vuosia sitten. Meillä poltetaan takassa puita nykyäänkin. Vaimo oppi viikossa tykkäämään takan lämmöstä.

Toinen suuri ihmetys oli ihmisten vähäisyys. Meidän kaduillamme kulkee harvakseen ihmisiä.

Juhannus Joensuussa sai hätääntymään

– Joensuun keskusta ja juhannusaatto alkoi kääntyä iltaan. Jäin kaupunkiin. Torilla tuli vastaan erittäin hätääntynyt japanilainen mies, joka etsi paikkaa josta saisi vettä ja ruokaa, kun kaikki paikat olivat kiinni.

Vein tyypin sitten legendaarisen ravintola Jokelaan, joka oli auki. Mies sai syötyä ja juotua. Hän jäi ilmeisen tyytyväisenä viettämään urbaania juhannustaan sinne.