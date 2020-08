Matt ikuisti kuviinsa aavemaisen, hylätyn kartanon – kuin kauhuelokuvien lavasteista

Hylätyllä ja aavemaisella kartanolla on kuitenkin romanttinen historia. Se oli aikoinaan Coco Chanelin lemmenpesä.

Hylättyjä paikkoja koluavat seikkailijat ovat jo eräänlainen ilmiö. Toisinaan paikkoihin liittyvät tarinat ja siellä eläneiden ihmisten kohtalot kiehtovat jopa enemmän kuin kohde itse.

Tällä kertaa urbaani seikkailija Matt Nadin esittelee kuvissaan Skotlannissa sijaitsevan hylätyn kartanon. Rosehall-niminen paikka sijaitsee Skotlannissa lähellä Lairgia, Caters News Agency kertoo.

Kartano rakennettiin vuonna 1873. Alkuperäinen rakennus vuodelta 1822 tuhoutui tulipalossa.

Kartano sijaitsee Skotlannissa. Rapistuneen paikan ikuisti kuviinsa Matt Nadin.

Paikasta tekee erityisen se, että siellä majaili 1920-luvulla muotialan uranuurtaja Coco Chanel. Kyseessä oli Chanelin ja kartanon omistajan, Westministerin herttua Hugh "Bendor" Grosvenorin lemmenpesä.

The Scotsman -julkaisu kertoo, että Chanel vietti kartanossa kesiään. Tuona aikana hänen kerrotaan vaikuttaneen myös kartanon sisustukseen.

Rakennuksessa on 22 huonetta, jotka ovat tätä nykyä hävityksen vallassa.

Kuvat sisältä rakennuksesta ovat varsin karuja. Kylpyhuoneen kalusteet ovat osin pirstaleina, huonekalut ovat huonossa kunnossa ja hallit kaikuvat tyhjyyttään.

Kartano on huonossa kunnossa.

Caters News Agency kertoo, että kartano myytiin tänä vuonna salaiseksi jääneellä hinnalla. Aiemmin kartanon pyyntihinta oli 2,5 miljoonaa puntaa eli noin 2,7 miljoonaa euroa.

Rakennuksen lisäksi kauppaan kuului 700 hehtaaria maata.

Ostajien nimeä ei kerrota julkisuuteen, mutta he tulevat Skotlannin ulkopuolelta, The Northern Times kertoo. Kartanosta on tarkoitus tehdä luksushotelli.