Rovaniemellä vieraillut brittipariskunta esitti paikalliselle huvittavan kysymyksen – ”Heidän ilmeensä oli aika yllättynyt”

Ilta-Sanomien lukijat kertovat, minkälaisiin ihmetyksenaiheisiin ja väärinymmärryksiin kotimaastaan he ovat törmänneet.

Väärinkäsitykset ja ihmetyksenaiheet vieraassa maassa ovat yleisiä.

Kerroimme viime viikolla, miten Etelä-Afrikasta tullut matkailija kuvitteli suomalaisten hirviaitojen olevan eräänlaisia merkkejä siitä, että maaseudullamme on paljon rikollisuutta.

Väärinkäsitys ei ollut ainoa laatuaan.

Ilta-Sanomien lukijat intoutuivat kertomaan lisää tarinoita ulkomaalaisten turistien ihmetyksenaiheista ja kömmähdyksistä Suomessa.

Alastomuus saunassa oli kauhistus

– Meidän Amerikan vieraat varmistivat jo ennen tuloaan, että meillä on dr. Pepperiä ja Pepsiä.

Ensimmäisellä reissulla täti oli vielä hankkinut rikkoutumattomat silmälasit ja leikannut tukkansa lähes siiliksi, koska epäili kai, ettei meillä ole optikoita tai kampaajia.

Amerikkalaisille alastomuus saunassa oli kauhistus.

Ulkohuussi juhannuksena mökillä oli kauhistus, alastomana saunomisesta puhumattakaan. Yötön yö oli kuitenkin hieno kokemus.

Amerikan poika ei meinannut käsittää, kuinka meillä uskalletaan pitää leipäveitset seinällä magneettilistassa ihan näkyvillä.

”Missä kaupungin keskusta on?”

– Olin pari kesää sitten kävelemässä Rovaniemen keskustassa, kun ilmeisesti eläkeläinen brittipariskunta pysäytti minut kysymällä: "Where's the Rovaniemi city centre?" Eli missäs kaupungin keskusta on? Heidän ilmeensä oli aika yllättynyt, kun vastasin heille, että he ovat siellä juurikin nyt.

Ulko-ovi ihmetytti

– Englantilaiset ystävämme tulivat meille vierailulle. Heti alussa heitä ihmetytti rivitaloasuntomme ulko-ovi. Heitä ihmetytti myös oven aukeaminen ulospäin, sillä Englannissa ulko-ovet aukeavat yleensä sisäänpäin.

Selostin, että ulko-ovi on järeä muun muassa pakkasen pitämiseksi ulkopuolella ja siksi, että se kestää paremmin mahdollisen murtautumisen. Vieraat ymmärsivät arktisen tarpeen, mutta eivät kuitenkaan rikostorjuntanäkökulmaa.

Autot todellakin pysähtyvät suojatien eteen

Olin Keniassa vierailulla. Eräs professori kertoi, mitä Suomessa vierailleet opettajat olivat maassamme ihmetelleet.

1. Oppilaat jättivät läppärinsä ja ulkovaatteensa luokkaan ja lähtivät syömään. Tullessaan takaisin, kukaan ei ollut varastanut niitä.

2. Hanavettä pystyi juomaan.

3. Kummastelivat myös, että autoilijat todellakin pysähtyvät suojatien eteen päästääkseen jalankulkijat ylittämään tietä.

Heinälato, köyhien asumusko?

– Minulla oli vieraita Aasiasta. Pitkään pohdittuaan he uskaltautuivat kysymään suomalaisten köyhyydestä. Olivat nähneet automatkalla heinälatoja, ja luulivat niitä köyhien asumuksiksi. Ihmettelivät, miten niissä talvella pärjää, kun seinissä on niin isoja rakoja.

Eurooppa ei ole valtio

– Eniten häiritsee Jenkkien yleistäminen Euroopasta. Ikään kuin se olisi yksi valtio. Paljon USA:ssa oleskelleena sain koko ajan selittää, että olemme aivan erilaisia maita jo kulttuurimme, kielen, uskontojen ja tapojemme suhteen.

Pussin kysyminen tiskillä ihmetytti

Kysymys kassalla ihmetytti amerikkalaista.

– Amerikkalainen rouva ihmetteli hämmentyneenä Suomessa, miksi kaupassa kassahenkilöt kysyivät usein häneltä: "Pussy?" Asiakaspalvelijat tietysti kysyivät haluaako hän pussia, johon pakata ostoksensa. Pussy-sanan yksi merkitys amerikanenglannissa on naisen sukuelimet.

Järveä ei oltu siivottu

– Meidän perheen ulkomaiset ystävät ovat sen verran fiksuja, että ennen tuloaan he ovat jo ostaneet turistille tarkoitetun kirjasen ja lukeneet. Ikinä ei ole meiltä kyselty, onko järvissä alligaattoreita tai onko kesällä plussa-asteita. Talvella tulleet ovat kyllä ihailleet kotien lämpöä eli sitä, että ulkona paukkuvasta pakkasesta huolimatta voi sisällä olla lyhythihaisissa puseroissa ja sukat jalassa.

Pieni saksalainen poikaturisti, 3 vuotta, ei alussa kyllä halunnut järveen, "kun sitä ei oltu siivottu". Maauimaloiden kasvatti kun oli. Mutta oppi hän viikossa järvessäkin uimaan.

”Missä kaikki ihmiset ovat?”

Autio Helsinki oli ihmetyksenaihe.

– Tulimme Suomeen Englannista kolme kuukautta kestäneen poissaolon jälkeen. Nuorin poikamme kysyi Helsingissä: "Missä kaikki ihmiset ovat?"

Suomessako yli 20 astetta?

– Aikoinaan lähetin kesäisen tunnelmakuvan eteläkorealaiselle kaverilleni. Kaveri kauhisteli, että miten pärjäät t-paidassa, kun siellä on niin kylmä. Varoitteli vilustumasta. Oli siinä hieman selittämistä, että kyllä Suomessakin mittari nousee kesällä yli plus 20 asteen. Kaveri ei meinannut millään uskoa.