Tunnistatko kaupungit, joiden nimistä on poistettu kirjaimia? Ristikkofanien unelmatesti paljastaa sana-arvoitusten mestarit

Arvaatko Suomen kaupungit kirjainvihjeiden perusteella? Testaa ja laita aivonystyrät liikkeelle.

Osaatko nimetä ainakin valtaosan Suomen kaupungeista? Oletko etevä ratkomaan ristikoita ja muita sana-arvoituksia?

Jos vastasit molempiin kyllä, tämä testi on sinua varten.

Näet testissä suomalaisen kaupungin nimen, josta on poistettu osa kirjaimista. Puuttuvien kirjaimien paikkaa merkitsevät viivat, yksi jokaista puuttuvaa kirjainta kohden. Tehtäväsi on päätellä puuttuvat kirjaimet, tunnistaa, mistä kaupungista on kyse ja kirjoittaa vastaus. Jos eteen tulee liian kiperä kysymys, voit kirjoittaa vastausviivalle "en tiedä".

Onnea matkaan!

