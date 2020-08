Pohjois-Norja on ollut hyvin suosittu matkailukohde tänä kesänä. Suomalaiset ovat löytäneet pohjoisen vuonot ja vuoret. Suomalaiset ovat myös mieluisia vieraita.

– En ole koskaan nähnyt yhtä paljon suomalaisia, huudahtaa Wenche Johansen.

Fjordutsikten-leirintäalueella työskentelevän Wenche Johansenin mukaan suomalaiset vyöryivät paikalle matkustamisen mahdollistuttua heinäkuun puolivälissä.

Reitti on ollut suosittu, koska se on myös tie Nordkappiin. Leirintäalueella yöpyvä suomalaispariskunta kertoo myös Vardön suunnalla lomailevan hyvin paljon suomalaisia, vaikka eletään jo elokuuta.

Hyväntuuliset lomailijat

Suomesta kotoisin oleva Tiina Liski pääsi vuosi sitten kesätöihin Olderfjorin kylän hotelliin ja leirintäalueelle. Pesti jatkuu edelleen, ja Liski nauttii elämästä pohjoisessa.

Hän kertoo, että heillä on ollut hyvin paljon suomalaisia vieraita, melkein enemmän kuin norjalaisia.

– Jos viime vuoteen vertaa, niin ihmiset ovat paremmalla tuulella, Liski toteaa suomalaisista vieraista. Vaikka leirintäalueella on nyt pitänyt kiirettä, ei kesää voi verrata viime vuoteen. Esimerkiksi hotellin yhteydessä olevaa ravintolaa ei ole avattu ollenkaan tänä kesänä.

Ensi kertaa pohjoisessa

E6-tien varrelta neljä kilometriä Skaidista Altan suuntaan on levähdyspaikalla kaksi autoa, molemmat suomalaisia. Ira Kokko odottaa tumman Volvon vierellä. Eetu Tarkamo on laaksossa valokuvaamassa Goahtenmuorjohkan koskea. Iltapäivän aurinko lämmittää.

Espoosta kotoisin oleva pariskunta lähti lomailemaan auton kanssa Itä-Suomen kautta Norjaan. He kävivät Nordkappissa ja nyt ovat menossa länteen päin. He ovat ensi kertaa pohjoisessa ja kertovat, että odotukset ovat ylittyneet.

– Ei tosiaan ole viimeinen kerta, Tarkamo sanoo ja lisää ettei aikaisemmin ole ollut Rovaniemeä pohjoisempana.

– Pelkät ajomatkat ovat kokemus, tämäkin pysähdys oli vain kuskinvaihto, mutta alhaalta löytyi valtavan hieno koski. Parin viikon matkasta on viikko jäljellä, suunnitelmaa ei ole. Mennään sinne minne tie vie.

Pohjois-Norjan veteraani

Hiekkaisella parkkipaikalla on joukko autoja, mukana yksi norjalainen, loput Suomesta.

Autojen edestä kävelee mies perhokalastusvavat olalla. Hän on Jouko Anttonen ja hän on vieraillut Norjassa jo 47 kertaa. Tämän käynnin, kuten monta kertaa aiemminkin, hän viettää jokien varsilla. Tänne palataan aina uudestaan, koska luonto on pohjoisessa niin hieno.

– Luonnon takia minä tänne palaan, toteaa Anttonen.

Kalat alunperin veivät hänet Norjaan, mutta nykyään ystävät ja luonto ovat ne tärkeimmät asiat. Anttonen tietää kokemuksesta, että varsinkin Pohjois-Norjassa suomalaiset ovat mieluisia vieraita.

– Norjalaiset täällä pitävät suomalaisia korkeassa arvossa, Anttonen summaa.