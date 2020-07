Japanilaisturisti katsoi ensimmäisenä aamunaan Suomessa ulos ikkunasta ja hämmentyi: ”Oli kuulemma pelännyt”

Kyllä vain, jälleen kerran on Suomi-ihmettelyjen aika!

Kokosimme viime viikolla eri maanosista tulleiden turistien ihmetyksen aiheita Suomen-vierailulla. Niin eurooppalaisilla kuin kaukaisemmista maanosista saapuvilla turisteilla on Suomeen liittyen usein vähintään yksi erikoinen tai hauska kysymys.

Ihmettelyt ja kummastelut Suomesta eivät näytä millään loppuvan, sillä lukijoiden kertomuksia ulkomaalaisten vieraiden hassuista kommenteista riittää yhä.

Näin lukijat kertoivat tällä kertaa kuulemistaan Suomi-ihmettelyistä.

Ilmaisia marjoja!

– Oli syksy 2000 ja Suomen EU-edustajat kutsuivat maailmalta vieraita tutustumaan meidän metsäteollisuuteemme. Suuri ihmetyksen aihe oli se, että puolukoita ja mustikoita voi syödä suoraan maasta, samoin se että 10 sentin taimesta voi kasvaa 30 metrinen puu.

Jääkarhuja ja lumivyöryjä

– Reilu kymmenen vuotta sitten tyttären saksalainen ystävätär halusi tulla meille talvella kylään. Tosin hänen äitiään piti tovi valistaa,ennen kuin hän uskalsi päästää 15-vuotiaan tyttönsä meille. Äiti luuli, että eteläisessä Suomessa on lumivyöryvaara ja niitä jääkarhuja! Lopulta tyttö pääsi meille kylään ja sai nauttia Suomen talvesta ilman jääkarhuja ja lumivyöryjä.

”Kummastus oli melkoinen”

– Viime kesänä yhdysvaltalainen kaverini kävi ensimmäistä kertaa Suomessa. Tuli kaupasta hyvin murtuneen oloisena ja sanoi etsineensä läpeensä kaupan tupakkaa. Ei ollut löytänyt ja oli jopa joltain kysynytkin, mutta henkilö ei ollut osannut englantia. Kaverini ihmetteli myös, missä alkoholi on kaupoissa, sillä ei löytänyt kuin olutta ja jotain ”limsaa, jossa oli prosentteja”. Kummastus oli melkoinen kun kerroin, että tupakat ovat piilossa ja viinat viinakaupassa.

Melkoinen ”puisto”

– Kaksi singaporelaista ystävääni tulivat kylään ja menimme läheiseen sekametsään kävelylle. Se oli heille valtava elämys. Kaikkialla kasvoi pieniä puuntaimia ja ystävät kysyivät: kuka nämä puut on tänne istuttanut?

Brittimies meni ymmälleen

– Tyttäreni brittimiesystävä tuli mökillemme keskellä talvea. Pakkasta huiteli -25 asteessa, mutta teimme siitä huolimatta avannon. Urheasti hän kastautui muiden lailla ja saunoi tyttären isän ja veljien kanssa, alasti. Hän vertasikin saunaa brittipubeihin, joissa toisilleen ventovieraat voivat antautua syvälliseen keskusteluun. Toki jouduimme ensin aika perusteellisesti selittämään, että miesten keskinäinen saunominen alasti on Suomessa täysin normaali ilmiö eikä siihen liity mitään seksuaalista näkökulmaa, kuten hän oli olettanut. Seuraavana päivänä (tai iltayöstä) menimme pilkille tähtikirkkaan taivaan alle. Hänen oli aivan käsittämätöntä ymmärtää, että istumme siinä paukkupakkasessa veden päällä tähtitaivaan alla kalastamassa. Selfieitä lähti bittitaivaalle useita. Lontoo kun menee hänen mukaansa tukkoon jo viiden asteen pakkasesta.

Suomen metsissä riittää marjoja myös turistien suihin.

Amerikkalainen hullaantui pullojen palauttamisesta

– Pennsylvaniasta kotoisin oleva ystävä lumoutui täysin suomalaiseen kierrätykseen. Amerikassa kaikki menee sekajätteeseen. Hän hullaantui pullojen palauttamiseen ja oli aivan innoissaan, kuinka niistä sai rahaa palautuksen jälkeen.

Jenkkiasiakas räjähti taksissa nauruun

– Ajoin taksia Helsingissä 2000-luvun alkupuolella. Hain jenkkiasiakkaan hotellista kentälle. Hän ”räjähti” nauramaan, kun muutama auto hidasteli Mannerheimintiellä eduskuntatalon kohdilla ja pahoittelin huonolla englannillani, että ruuhka hidastaa menoa. Kertoi olevansa kotoisin suurkaupungista ja tämä ei ollut hänelle ruuhka. Antoi kunnon tipin.

Missä ovat rosvot ja alligaattorit?

– Meillä kävi mökillä, Päijänteen saaressa 10 vuotta sitten vieraita Floridasta. He kyselivät, kuinka uskallamme uida, eikös meilläkin ole alligaattoreita ja muita vaarallisia liskoja? Ihmettelivät myös, kuinka uskallamme jättää ovet lukitsematta, emmekö pelkää rosvoja? Floridassa talot ovat suljetulla, aidatulla ja vartioidulla alueella, siellä ei kuulemma juurikaan liikuta pois omasta pihapiiristä.

”Naisten ilme oli hyvinkin pelokas”

– Olin menossa messuille Pietariin junalla. Vastapäätä istui kaksi floridalaisnaista. Keskustelimme asioista ja päätin juoda vettä vaunun seinällä olevasta pullosta. Naiset huomauttivat, että älä nyt sentään juo sitä. Sanoin kippis ja join pahvimukillisen vettä. Naisten ilme oli hyvinkin pelokas. Sanoin: ”älkää huolestuko, olen tehnyt näin koko ikäni ja tämä on suomalainen juna”. He sanoivat: ”Suomessa toimii kaikki”.

”Hän ei poistunut mökin läheltä mihinkään”

– Siskon mies Sveitsistä tuli Suomeen. Mökillä hän ei poistunut mökin läheltä mihinkään. Aluksi en kiinnittänyt asiaan huomiota. Mutta sitten hän kysyi, että miksi haluan hankaluuksia ja mahdollisia sakkoja? Kysyin, että miten ihmeessä niin ajattelet? No, siksi että kävin hakemassa sieniä tontin ulkopuolelta ja vein koiran vapaana lenkille. Selitin sitten Suomen jokamiehenoikeudesta ja koirien irtipitosäännöistä... Nykyään mies melkein asuu metsässä hienon kameran kanssa. Ja saa muuten hienoja kuvia muun muassa karhuista.

Afrikkalaisten oppilaiden vastaus yllätti

– Kysyin afrikkalaisilta AMK-opiskelijoiltani, mikä Suomessa on hämmästyttänyt tai ihastuttanut eniten. Vastausta en kyllä millään olisi arvannut: ”Se, kun kuorma-autot piippaa peruuttaessaan”.

”Hän jähmettyi niille sijoilleen”

– Sukulaispariskunta Italiasta oli ensimmäistä kertaa Suomessa ja lunta oli todella paljon. Pakkasta parikymmentä astetta. Veimme heidät mökille ja tietenkin metsään kävelylle. Kahvitarvikkeet ja halot pulkkaan mukaan. Jossain vaiheessa oikaisimme ison aukean yli ja rouva kyseli, että miksi siinä kohtaa ei ole lainkaan puita. ”Olemme juuri nyt veden päällä, tämä on iso metsälampi”. Hän jähmettyi niille sijoilleen eikä meinannut ymmärtää, että paksu jää ja lumikerros todellakin kantaa meidät. Kauhistuneena tarpoi kuitenkin urheasti eteenpäin, visusti miehensä kannoilla. Paluumatkalla osasi jo rentoutua ja nautti silmin nähden. Menivät sitten vielä järvellekin hyppimään lumessa, kun se oli niin ihmeellistä ja erikoista.

Erikoiset matkalaukutko?

– Australialainen ystäväni ihmetteli (ennen koronaa), miksi suomalaisilla on niin suuret lentomatkalaukut, kun he tulevat Tallinnan laivalta!

Unkarilainen meni onnesta sekaisin

– Kävin hakemassa unkarilaiset vieraat Vantaan lentokentältä. Lähdimme ajamaan kohti Savoa. Mies oli geologi. Ensimmäisen kallioleikkauksen kohdalla olisi pitänyt pysähtyä. Se oli niin ihmeellistä. Sanoin, että niitä on vielä kymmeniä ennen perille pääsyä. Vein vielä Puumalaan katsomaan Saimaan rantakallioita. Oli ihan onnesta ja kallioista sekaisin.

”Vain satua ja uskottelua”

– Teneriffalla oli yksi kauppiasherra, jolle yritin selvittää, että kyllä meillä talvella on oikeasti lunta ja pakkasta. Ei millään uskonut, ja sanoi sen olevan vain satua ja uskottelua. Seuraavaksi päiväksi sovin kaverin kanssa videopuhelun kotiin, jossa hän oli puunajossa lumisessa metsässä. Edelleenkin mies vain väitti, että kuva on jostain Siperiasta, ja siihen trikattu päälle. Perusteli vielä asiansa sillä, että eihän lumessa voi niin suurta puukuormaa liikuttaa kumipyörävetoisilla laitteilla.

Japanilaismies katsoi ikkunasta ulos ja pelästyi

– Aikoinaan puolisoni veli tuli Japanista häihimme Suomeen pari päivää ennen häitä. Ensimmäisenä aamuna hän oli herännyt aikaisin ja katsonut ulos – oli kuulemma pelännyt. Ihmettelimme miksi? Hän kertoi, että pelkäsi siksi, että ketään ei näkynyt ulkona. Hän ei ollut kuullut ääntäkään naapurustosta, ei nähnyt ihmisiä ei mitään. Asuimme kuitenkin kerrostalossa keskikokoisessa suomalaisessa kaupungissa. Päivällä hänet piti viedä kaupungin ”vilkkaimpaan” kahvilaan rauhoittumaan.

”Takapenkin jenkki pelkäsi kuollakseen”

– Kaverin vaihto-oppilasvuoden tuttavuus Jenkeistä tuli joskus 90-luvun lopulla vierailulle, ja olin häntä hakemassa kentältä. Oli helmikuinen pakkasyö, ja ajelimme Tamperetta kohti. Lunta tuli hiljalleen, mutta näkyvyys oli hyvä, joten laskin menemään tuliterillä Misukan kitkoilla, jotka nimenomaan parhaiten toimivat ko. kelissä, hieman yli satasta. Olosuhteet olivat meidän mielestämme mainiot, mutta se takapenkin jenkki pelkäsi kuollakseen. Tämän todettuamme, ja asiasta juteltuammekin päätin koukata vaihtoehtoreittiä Pälkäneen kautta, ja vähän luistatella mukavalla jääpolanteella olevalla tiellä. Silloin ei vielä ABS-jarruja ollut monissakaan autoissa, joten vasemmalla jalalla jarruttaen sai helposti jekutettua näyttämään siltä, että auto on vähän väliä liirrossa. Myöhemmin kaverini kertoi, että vaikka Jenkeissä on talvella joskus ankaratkin olosuhteet, niin siellä liikenne on todella hankalaa heti kun joku näkee lumihiutaleen.