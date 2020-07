Retkeilykonkari Antti listaa 3 kotimaan suosikkikohdetta – antaa myös 5 täsmävinkkiä retkeilyn aloittajalle

Kokeneelle retkeilijälle Antti Huttuselle rakas harrastus on myös työ.

Tänä kesänä suomalaisten mielenkiinto kotimaataan kohtaan on kenties huipussaan, ja moni nauttii matkailusta Suomen rajojen sisäpuolella.

Matkailureissuun voi sisältyä myös yksi tai useampi retkeilykohde – maaston haastavuudesta riippuen joko helppo tai astetta työläämpi reitti.

Retkeilläkseen ja tutkiakseen luontoa ei kuitenkaan tarvitse välttämättä lähteä kauas.

Tietokirjailija, yrittäjä ja kokenut retkeilijä Antti Huttunen on tänä kesänä toteuttanut omassa arjessaan mielenkiintoista retkeilykonseptia. Monessa mukana oleva Huttunen pyörittää myös luontokeskus Haltian toimintaa Espoon Nuuksiossa.

– Viime aikoina omassa elämässäni on korostunut lähiretkeily. Tänä keväänä olen systemaattisesti alkanut kiertää pikkuteitä ja tutustunut lähiseutuun. Kun piirtää karttaan kahdenkymmenen kilometrin suuruisen alueen ympyräksi, voi pian mielenkiinnolla lähteä tutkimaan, mitä ympyrän sisältä löytyy. Se on hauskaa, Antti kertoo.

Antti Huttunen retkeilee pääosassa kotimaassa.

”Metsässä rentoutuu jo 15 minuutissa”

Pikkupojasta saakka retkeilleelle Antille on rakkaasta harrastuksesta muodostunut myös työ. Hän on tehnyt retkeilyaiheisia tv-ohjelmia ja kirjoja sekä perustanut aiheeseen liittyvän verkkomedian. Viime aikoina kamera ja asioiden dokumentoiminen on kuitenkin jäänyt.

– Retkeily on kohdallani muuttunut monipuolisemmaksi. Nykyisin haluan nauttia ja olla luonnossa ilman asioiden tallentamista. Retkeily on kuitenkin edelleen siitä mahtavaa, että sitä voi tehdä missä ja milloin vain, pääasiassa kotimaassa retkeilevä Antti kertoo.

Retkillään hän viipyy muutamasta tunnista muutamaan päivään.

– Metsässä rentoutuu jo 15 minuutissa.

Antti paljastaa kotimaan suosikkiretkeilykohteensa ja kertoo, mitä ensimmäistä kertaa retkeilevän tulisi retkelle lähtiessään tietää.

Antin kolme kotimaista retkeilysuosikkia:

Nuuksion kansallispuisto

– Pääkaupunkiseudulla työtä tekevänä Espoon Nuuksiossa parasta on sen erinomainen saavutettavuus. Pääsen Nuuksioon tarpeen vaatiessa helposti työpäivän jälkeen. Nuuksio on toki suosittu, mutta alueelta löytyy myös rauhallisia reittejä ja sisäänpääsyjä. Luontokeskus Haltian sisäänkäynnin lähettyvillä on yleensä vähän ihmisiä.

Lemmenjoen kansallispuisto

– Viihdyn Lapissa Inarin suunnalla ja suurin suosikkini siellä on Lemmenjoen kansallispuisto. Kansallispuistosta löytyy sekä jylhiä tunturimaisemia että monipuolisesti muutakin nähtävää, kuten esimerkiksi vesiputous, joka on tehnyt suuren vaikutuksen.

Sisä-Savon seutu

– Seudulla on mahtavat mahdollisuudet kulkea vesitse meloen tai patikoida. Väenpaljoutta ei ole. Tykkään meloa Suonenjokea pitkin tai Rautalammin reitin järvissä. Joka kesä käyn myös Etelä-Konneveden kansallispuistossa.

Retkieväät voivat olla kuumia tai kylmiä.

”Ihmiset luulevat hieman harhaanjohtavasti, että tuli pitää aina tehdä. Se ei ole aina sallittuakaan”, muistuttaa Antti Huttunen.

Antin vinkit retkeilijälle:

1. Aloita retkeily lähiseuduilta. Aloita retkeilyharrastus lähiseudulta hyvällä säällä. Kansallispuisto on hyvä vaihtoehto, sillä puistossa on hyvät palvelurakenteet ja infotaulut. Hyödynnä tietoa, jota kansallispuistosta on saatavilla ja kulje valmiiksi merkittyjä reittejä.

2. Kertaa jokamiehen oikeudet. Luontoa tulee kunnioittaa ja metsässä pätee tietyt säännöt. Älä roskaa äläkä vie metsään mitään, jota et jaksa kantaa pois. Tarkista voimassa olevat metsäpalovaroitukset ja älä tee tulta, jos varoitus on käynnissä. Pidä koira kytkettynä.

3. Vuokraa varusteet. Muutaman tunnin retkelle riittää normaalit ulkoiluvaatteet ja hyvät kengät. Jos olet metsässä pidempään, ota mukaasi tarvittavat varusteet. Varusteita voi myös vuokrata, joten kaikkea ei tarvitse hankkia kerralla tai ollenkaan. Vuokrata voi muun muassa rinkan, makuupussin, teltan ja keittimen.

Retkeiltäessä on pidettävä myös taukoja.

4. Älä lähde erämaahan ilman kokenutta retkeilijää. Helppo maasto, jossa on muitakin ihmisiä, on hyvä aloittelevalle retkeilijälle. Erämaahan ei kuitenkaan kannata lähteä yksin. Ota mukaasi vähintään yksi tai kaksi kokenutta retkeilijää.

5. Tulta ei aina tarvitse tehdä. Pakkaa mukaan kätevät ja helpot eväsleivät ja laita väliin kinkkua, juustoa ja tomaattia. Jos teet tulen, voi lettutaikinan viedä retkelle vaikka pullotettuna ja paistaa letut. Myös lämmin leipäjuusto maistuu lyhyillä retkillä ja nakit, jotka voi keittää kiehuvassa vedessä.

Pysy reitillä seuraamalla opastemerkkejä.