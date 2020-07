Tuore kirja tarjoaa mahdollisuuden tirkistellä menneitä tragedioita pääkaupungissa kävellen

Kävelykierros sopii korona-ajan turistille. Tuore kirja tarjoaa monta reittiä Helsingissä.

Korona vei turistilta ulkomaanreissut, ja kotimaan kaupunkilomailuakin rajoittaa turvavälietäisyys kummasti. Ei ihmisvilkkaita museoita, pitää välttää ruuhkaisia kirpputoreja, ja ravintoloissa ja kahviloissa hengailukin on niin ja näin, vaikka ne avautuivat.

Kuinka siis saisi uusia virikkeitä ja aktiviteettejä?

Erinomaisesti olosuhteisiin sopivat itsenäiset kävelykierrokset, ja siksi Pauli Jokisen tuore kirja Helsingin murhahistoria (Into) sopii aikaan erinomaisesti.

Kävelemään voi lähteä yksin tai pienellä porukalla, jolloin turvavälit on helppo pitää, eikä tartuntariski muutenkaan ole ulkoilmassa kovin suuri.

1931. Kalliolinnantie 2. Spriitä ryypännyt kirvesmies Sulo Roukala tappoi konstaapeli Eino Heinosen kieltolain aikaan. 1947. Tähtitorninmäki (keskellä). Alexander Adlivankin surmasi puistossa ravintola Kappelissa tapaamansa Maj-Lis Packalenin. 1890. Albertinkatu 18. Pohjalainen sarjamurhaaja kuristi prostituoituna työskennelleen Maria Salosen käydessään pääkaupungissa.

Jokinen on valinnut kirjaansa 110 mielenkiintoista murhaa tai muuta henkirikosta, jotka hän on on ryhmitellyt Helsingin kaupunginosittain. Kanta-Helsingin tapahtumapaikat hän on sijoittanut kirjaan painetulle kartalle niin, että tapahtumapaikat voi kiertää tunnin, parin kävelyretkellä. Etäisemmät kaupunginosat sujunevat pyörällä.

Sopivaa sekä ulkopaikkakuntalaiselle että paljasjalkaisille stadilaisille – ani harva heistäkään tuntee kaikkia näitä tapauksia. Jokinen sanookin missiokseen tutustuttaa ihmiset paremmin kotikaupunkiinsa.

Kustakin tapauksesta on noin puolentoista sivun sujuva teksti, jonka pystyy hyvin lukemaan ulkosalla vähän kehnollakin kelillä.

2006. Punavuorenkatu 23. Professori Kari S. Tikka kutsui homobaarista jatkoille kaksi miestä, jotka tappoivat hänet ryöstön yhteydessä. 1904. Valtioneuvoston linna (oikealla). Eugen Schauman ampui kenraalikuvernöörin ajaakseen isänmaan asiaa Venäjän ikeen alla.

Kirjassa on tarjolla seitsemän eri kierrosta. Etelä-Helsingin, Bulevardista alkavan keskustan, Töölön sekä Kallion seudun kohteet on sijoitettu kartalle. Etelä-Helsingissä kohteita on eniten, 19, muista 10–15.

Etäisemmissä kaupunginosissa on murhat on ryhmitelty Itä-Helsinkiin, Keski- ja Pohjois-Helsinkiin sekä Länsi-Helsinkiin. Niissä kohteet jakautuvat laajemmalle alueelle, mutta kierros onnistunee pyöräretkenä.

Esimerkiksi Itä-Helsingin kohteet ovat Kulosaaresta ja Kivinokasta Laajasaloon, Marjaniemeen ja Kontulaan Ja Vuosaaren Uutelaan, joten etäisimpien pisteiden väli on jo 11 kilometriä, katsomatta kiepauksia esimerkiksi Kontulaan.

Pauli Jokinen on toimittaja, tietokirjailija ja kaupunkiopas, joka innostui historiakävelyistä jo kymmenisen vuotta sitten.

Pauli Jokinen esittelee kierroksella Suomen kakkosmiehen Eliel Soisalo-Soinisen surmapaikkaa, tämän kotia Bulevardi 12:ssa.

– Vuonna 2017 järjestin ensimmäistä kertaa Helsingin kävelyfestivaalin ja sinne piti suunnitella joku vetonaula. Murhakävely osoittautui sellaiseksi. Murhakävely oli aiheena ollut pidempään mielessä, mutta kävelyfestivaalin järjestäminen oli sopiva tekosyy lopulta toteuttaa se, hän kertoo.

Mikä sitten murhissa kiehtoo?

– Minua kiinnostaa ennen kaikkea paikallishistoria, monesta eri näkökulmasta. Rikoshistoria on kiehtovaa, koska siinä ollaan tekemisissä ihmisen pimeän puolen kanssa. Tavalliset murhat ovat surullisia, niissä ei ole mitään kiinnostavaa. Erityisesti minua kiehtoo ratkaisemattomat murhamysteerit, tekijät kun saattavat edelleen olla keskuudessamme.

” Rikoshistoria on kiehtovaa, koska siinä ollaan tekemisissä ihmisen pimeän puolen kanssa.

– Lisäksi tunnettujen henkilöiden kuolemat kiinnostaa, se kertoo että julkisuuden henkilöt – poliitikot, näyttelijät, professorit – ovat myös lopulta tavallisia kuolevaisia.

Erikoista kyllä, myös murhien kautta voi näemmä vahvistaa historian tuntemustaan. Murhakirjassa on mukana poliittiset murhat, tapaukset Bobrikov (1904), ministeri Ritavuori (1922), prokuraattori Soisalon-Soininen (1905), sekä vuoden 1918 tapauksia kuten kansanedustaja Antti Mikkolan ja kirjailija Maiju Lassilan kuolema.

Kieltolain aika on noteerattu, samoin suomalaisen rikollisuuden historiaa Matti Haapojan prostituoidun murhasta (1890) Steen Christensenin poliisimurhiin (1997), palkkamurhaajan räjäyttämään Kampin autopommiin (2002), pedofiili-Jammuun (1989), rikollisjengi Bandidosin välienselvittelyyn Hermannissa (2001) ja tapaus Jari Aarnioonkin linkkautuvaan Volkan Ünsalin murhaan (2003).

1997. Tehtaankadun risteys. Tanskalainen vankikarkuri Steen Christensen ampui kaksi poliisia, jotka yrittivät pysäyttää hänet Palacen ryöstön takia. 1918. Neitsytpolun ja Pietarinkadun risteys (oikealla). Oma palvelija antoi punakaartille tietoja kauppaopiston johtajasta Oskar Rosenqvistista, joka ammuttiin kadulle.

Vanhempien rikosten kautta välittyy sosiaalihistoriaa ja kuriositeetteja. Jokisen kierroksilla ja kirjassa näkyy toimittajan kyky rytmittää asiaa kiinnostavilla koukuilla. Kennedyn murhankin Jokinen on saanut ympätyksi Helsinki-kävelyyn, yöpyihän Lee Harvey Oswald 1959 hotelli Tornissa, joskaan sitä ei ole kirjassa.

Jokisen kierrokset näyttävät, kuinka historia ja ihmisten elämän traagisetkin tarinat ovat kerrostumina keskellämme.

– En ole opiskellut historiaa, mutta paikallishistoria on ollut aina rakas ja intohimoinen harrastukseni. Minua saattaa kiinnostaa enemmän vuoden 1932 selvittämättömän murhan paikka Punavuoressa kuin Eiffel-torni, Colosseum tai muut suuret nähtävyydet maailmalla.