Kotimaanmatkailijat listasivat suosikkikohteensa ympäri Suomen: ”Salainen helmi”

Suomalaiset nimesivät kotimaan matkailun klassikot ja salatut helmet.

Heinäkuun lomakausi on kotimaanmatkailun kulta-aikaa. Eikä ihme, sillä Suomessa reissaaminen on monipuolisten kohteiden ansiosta sekä helppoa että hauskaa. Mielenkiintoisia ja tutkimisen arvoisia paikkoja löytyy jokaisesta ilmansuunnasta.

Pyysimme kotimaan matkailijoita nimeämään kesän lempikohteensa. Suosikeiksi nousevat erityisesti kansallispuistot, länsirannikon kesäkaupungit ja monelle tuntematon Hailuoto.

Poimi talteen seuraavat vinkit kesälomareissullesi!

Länsirannikko ihastuttaa

– Olen matkustellut Suomessa aika vähän, mutta suosikkeihin on noussut Suomen länsirannikko (Turku, Rauma ja Yyteri). Lisäksi Koli, Tampere ja aina varma Helsinki. Salainen helmi voisi olla kotiseutuni Savo luontokohteineen ja Järvi-Suomi. Olen myös miettinyt, että olisi mielenkiintoista tutustua Suomen kartanoihin ja linnoihin, Tiina kertoo.

”Salainen helmi”

Riikka nimeää kolme suosikkikohteisiinsa kuuluvaa helmeä.

– Saarijärvi on synnyinkaupunkini, mutta en ole asunut täällä vuosiin. Tämä on pieni paikka, mutta täällä on paljon tekemistä. Muun muassa valtavasti järviä, joista voi nauttia monin eri tavoin. Juuri eilen vuokrasimme kajakit ja meloimme keskustasta äitini luokse neljän eri järven kautta. Summasjärvi ja Pyhäjärvi ovat hyviä kalavesiä, joissa mieheni tykkää kalastaa täällä ollessamme.

– Naantali oli saariston rengasreittimme lähtö- ja paluupiste. Se ihastutti vanhalla kaupungillaan, meren läheisyydellä ja sataman tunnelma illalla oli mukava! Menimme katsomaan auringonlaskua kuparivuorelle, josta avautuivat valtavan hienot näkymät merelle.

Yksi helmi löytyy Oulun suunnalta.

– Hailuodon nostaisin ”salaiseksi helmeksi”, josta en ollut aikaisemmin kuullut ollenkaan. Tunnelma Hailuodossa oli ihanan rauhallinen ja merellinen. Luonto on välittömässä läheisyydessä ja erityisesti Marjaniemi tosiaan muistutti aivan pohjoisen Norjan kalastajakyliä. Lisäksi siellä ei juurikaan ollut muita kävijöitä.

Retkeilykohteita jokaisen makuun

– Itse suosittelen Hollolan Kiikunlähdettä, Valkealalla Repoveden kansallispuistoa, Savitaipaleella Takomäen Louhosta ja Espoon Kasavuorta, Kirsi vinkkaa.

Hollolan kunta on jo rajoittanut kulkua Kiikunlähteelle, sillä sen ympäristö on jo kärsinyt suosiosta.

Uusi löytö

– Kyllä Helsingin lisäksi Enontekiö on parasta Suomea. Hetan Majatalo Enontekiöllä on kestosuosikkini jo 30 vuoden ajalta. Tänä kesänä löydettiin Kolilta upeita Pielisen rantoja, joille pääseminen ilman venettä vaatii vähän vaivannäköä, mutta palkitsee huikeilla maisemilla, Santtu sanoo.

”Paikan upeus löi ällikällä”

– Ainakin Kolin kansallispuisto löytyy suosikkikohteideni listan kärkisijoilta. Laukaan Hitonhauta on aivan upea, mutta ihme kyllä kuulin siitä vasta, kun muutin Keski-Suomeen. Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistossa ovat kävijämäärät vielä pienet sekä siellä on vain lyhyitä merkittyjä patikkareittejä, mutta paikan upeus löi ällikällä, Anna kertoo.

Kansallispuistot lähellä sydäntä

– Minulle suosikkipaikkoja Suomessa ovat kaikki upeat kansallispuistot, joista erityismainintana Repoveden kansallispuisto. Salaisia helmiä näin Pirkanmaalaisen näkökulmasta voisivat olla Orivedellä sijaitsevat Iso Vuorijärvi ja Pukalan virkistysmetsä. Oulangan kansallispuistossa pienen karhunkierroksen lisäksi kannattaa tsekata Pähkänänkallio, josta on upeat näkymät Kitkajoelle, Tiia sanoo.

Historiaa huokuvat puutalokorttelit

– Kotimaanmatkailussa minuun vetoaa historiaa huokuvat puutalokorttelit, kaunis arkkitehtuuri ja kotiseutumuseot. Muun muassa Turun Luostarinmäen käsityöläismuseo on erityinen ja kiehtova kohde, Carita kertoo.

Suosikki Turun saaristosta

– Tänä kesänä olemme reissanneet muun muassa Turun saaristossa, josta suosikiksi nousi pieni Iniön saari. Myös Kotka ja sen upeat puistot olivat erittäin positiivinen yllätys! Anu listaa.

”Itä- ja Pohjois-Suomi”

– Suosikkikohteitani Suomessa ovat mökkikuntani Kuusamo ja ylipäänsä Itä- ja Pohjois-Suomi. Salainen, tai ainakin vähemmän tunnettu helmi puolestaan Länsi-Suomessa on Säkylän Pyhäjärvi, jonka ympäristössä riittää niin hiekkarantoja kuin kulttuurikohteitakin, Suomessa reissaava perheenäiti sanoo.

”Paljon nähtävää ja koettavaa”

– Suosikkikohteet painottuvat ehdottomasti Pohjois-Suomeen. Rukalla ja Kuusamossa on paljon nähtävää ja koettavaa! Aktiviteettejä löytyy laidasta laitaan. Tykkään myös liikkua paljon vesillä ja Oulun edustalta mereltä löytyykin Hailuodon lisäksi pienempiä ihania saaria, jotka sopivat täydellisesti kesäpäivän viettoon! Henna vinkkaa.

Aina jotain uutta

– Kotimaan retkeilyssä pyrin aina vierailemaan jossain minulle uudessa kansallispuistossa. Niitä on kuitenkin 40, joten hyvin usein matkan varrelle osuu näppärästi joku uusi paikka. Tämä on ollut erityisen hyvä tapa nyt ruuhkaisaan aikaan, kun koko Suomi matkailee ja suosituimmat kansallispuistot ovat ehkä liiankin täynnä, Janne pohtii.

”Pieni mutta elinvoimainen kylä”

– Päällimmäisenä mielessä on Aspö, ulkosaariston helmi, jossa on aito, pieni mutta elinvoimainen kylä ja pelimannikulttuuri voimissaan. Siellä soi melkein joka ilta haitari ja viulu, Aada kuvailee.

”Kuin ulkomaan idyllisessä kalastajakylässä”

– Olimme kotimaan roadtripillä ja ajelimme Hailuotoon täältä Savosta. Voisin sanoa, että se paikka nousi kyllä melkeinpä kärkeen kotimaan kohteista! Hailuodossa oli ihana omanlainen tunnelmansa, rauhallinen ja huoleton! Vuokrattiin sieltä polkupyörät ja tutustuttiin saareen pyöräillen. Uimarannat ovat aivan ihania, isoja ja hyvin pitkälle saakka matalia – erinomaisia lapsiperheille! Hiekkakin oli ihanan pehmeää. Majakalta lähtee ihania polkuja, jotka kulkevat rannan lähettyvillä ja kalastajien työtä oli mukava seurata sataman tuntumassa. Kaiken kaikkiaan tuntui, kuin olisi ollut jossain ulkomaan idyllisessä kalastajakylässä, Pia kuvailee.