Hollantilaiset tulivat Suomeen mökkilomalle, viikon reissusta tuli päivän mittainen: ”Pelkäsivät kuollakseen”

Lukijat kertovat ulkomaalaisia vieraita ihmetyttäneistä tavoista.

Hiljaisuus, loputtomalta tuntuva metsä, harmaus, luovasti hullut ihmiset ja luonto, jonka saa kokea ylhäisessä yksinäisyydessään.

Maailmalla asuva matkatoimittaja Mira Jalomies luetteli taannoin artikkelissaan viisi meille suomalaisille tavallista asiaa, jotka saattavat olla Suomeen saapuvalle turistille pieni shokki.

Artikkelin kommenttikenttään kerääntyikin nopeasti samankaltaisia kokemuksia Ilta-Sanomien lukijoilta.

Näin Suomi voi yllättää muualta tulevan:

Helsingin-matkasta muodostui traumaattinen

– Viime kesänä tapasin Tallinnassa kanadalaisen turistin, joka oli huonoksi onnekseen eksynyt juhannuksena Helsinkiin. Koko Suomen matkasta oli muodostunut traumaattinen. Helsinki oli kiinni. Joku oli kuitenkin kutsunut hänet grillaamaan juhannusaattoiltana. Se oli ainoa kohokohta hänen Helsingin-matkassaan.

Vain Alkosta sai viiniä

– Täysi shokki esimerkiksi Englannista ja USA:sta tuleville oli aiemmin kauppojen sunnuntaiset kiinniolot ja Alko, joka on ainoa paikka, josta sai viiniä. Myös ravintola-aterioiden hinnat, taksien hinnoista puhumattakaan. Suomalaisena ihan kaipaan, että olisi kaupat kiinni sunnuntaisin.

Viikon retki loppui lyhyeen

– Tyttäreni tutustutti hollantilaisen miehensä, tämän vanhemmat ja tädin kesämökkiimme kainuulaisen erämaajärven rannalla.

Nuoripari yöpyi aitassa ja kolme muuta päärakennuksessa. He eivät pystyneet nukkumaan koko yönä, pelotti niin. Oli liian valoisaa, liian hiljaista, liian iso tyyni järvi metsäisten vaarojen ympäröimänä. Tilannetta eivät parantaneet pari villipeuraa, jotka yöllä kulkivat pihamaan läpi.

Mökkiloma Suomessa päättyi lyhyeen, kertoo eräs.

Melkein viikon pituiseksi suunniteltu retki loppui heti seuraavana päivänä. Nämä hollantilaiset aikuiset, koulutetut ihmiset pelkäsivät kuollakseen, kun ei ollut ihmisiä ympärillä. Ei edes yhtään muuta mökkiä missään näkö- tai kuulomatkan päässä.

Mämmi maistui

– Olen emännöinyt työn puolesta melkoista valikoimaa eri puolilta maailmaa tulevia kollegoita. Olen tehnyt saman huomion kuin muutama täällä. Joitain hollantilaisia suomalainen metsä ja hiljaisuus tuntuu ahdistavan erittäin paljon.

Mämmiä sen sijaan ovat kaikki maistaneet. Saksalaiset söivät sitä kakistelematta ja pitivät siitä. Maistui kuulemma makealta oluelta.

Inisijät saivat sokkiin

Hyttyset voivat olla todellinen sokki.

– Suuri shokki ovat hyttyset, jotka ovat saaneet ulkomaalaiset vieraat kauhun valtaan ja olon todella epäviihtyisäksi. Eikä kysymyksessä olleet Lapin itikkaparvet vaan Uudenmaan kangasmetsäisessä maastossa muutama inisijä.

Helsinki oli autio

– Työkollega Pakistanista oli aivan äimänä siitä, miten vähän Helsingissä näkyi ihmisiä.

Vessa ihmetytti

– Ehkä suurin kummastus on monelle ollut se, että me huuhtelemme vessan puhtaalla vedellä, ja että vessan hanoistakin lorisee juomakelpoinen vesi.

Golfia keskiyöllä

– Amerikkalaiset tuttuni ovat innoissaan, kun golfia voi pelata keskiyöllä, kun on vielä valoisaa. Myöskin laskeutuminen Helsinki-Vantaalle yllättää, että minne me nyt jouduttiin, kun ei ole muuta kuin puita näkyvissä. He eivät voi ymmärtää, että nyt laskeuduttiin Suomen pääkaupunkiin.

Amerikkalainen äimisteli tankkauksen hintaa

– Meillä Amerikan-vieraat olivat äimän käkinä, kun kaikki maksaa 3–5 kertaa enemmän kuin Kaliforniassa ja asunnoissa on lattialämmitys.

”Kaveri äimisteli monta minuuttia kassalla tankkauksen hintaa”, kertoo yksi lukijoista.

Maksoimme Amerikasta olevan kaverini kanssa aina kulut vuoronperään. Kun hänelle iski auton tankkauksen maksuvuoro, kaveri äimisteli monta minuuttia kassalla tankkauksen hintaa. Se oli Amerikan hintaan verrattuna noin viisinkertainen. Kassaneidillä ei meinannut pokka pitää.

Kieli ihmetytti

– Suomen kieli. Se on ulkomaalaisen korvissa jotenkin ”karua, karseaa ja kovaa, rumempaa kuin saksan kieli”.

Tällaisen arvion antoi eräs ranskalainen tuttuni.

Tähtitaivas lumosi

– Tähtitaivas. Saksalainen suurkaupungissa asuva ystäväni oli palelluttaa itsensä, kun hän makoili myöhään yöllä puutarhatuulissa ja katseli tähtitaivasta ja kuunteli hiljaisuutta. Hän on tullut muun muassa siitä syystä jo kahdeksan vuotta joka elokuun alussa Suomeen maalle.