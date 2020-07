Ensimmäistä kertaa asuntoautolla – nämä olisi ollut hyvä tietää ennen reissua

Olin kyllä kokenut karavaanarielämää aiemminkin – lapsena. Päällimmäinen muisto lapsuudenkesien asuntovaunureissuista oli kuitenkin lähinnä tölkkilihapullien maku kielellä.

Kun lähdin ystäväni kanssa viime kesänä ensimmäiseen asuntoautoreissuuni aikuisena, oli edessä paljon uutta opittavaa.

Ainakin nämä asiat tiedän nyt yhtä ikimuistoista asuntoautoviikkoa myöhemmin.

1. Reissussa tuli huomattua, että monesta pienemmästä leirintäalueesta saattaa olla verkossa melko vajavaiset tiedot. Kesken matkan kaupassa tuli vastaan alan järjestön julkaisema Caravan-lehti Leirintäoppaineen, jonne oli koottu karavaanarille ajantasaiset tiedot leirintäpaikoista lähtien. Tällaisesta tuotteesta olisi varmasti ollut apua aiemmin.

2. Vaikka olisi kiva mennä sinne, minne nenä näyttää, suosituimmille leirintäalueille kannattaa sesonkiaikaan (ja etenkin tänä kesänä!) varata paikka etukäteen. Viime heinäkuussa Oulun Nallikarissa oli saapuessamme jäljellä pari sähkötöntä paikkaa, mutta Kalajoen hiekkasärkillä ei ollut jäljellä yhden yhtä paikkaa, ja auto toisensa jälkeen käännytettiin portilta pois. Paikka olikin kasvanut melkoiseksi keskukseksi sitten oman lapsuuden.

Kalajoen hiekkasärkät on nykyään iso keskus. Vaikka leirintäalue oli täynnä, pitkillä rannoilla oli helppo löytää rauhallinen kohta. Kannattaa käydä!

3. Jos et ole varannut paikkaa seuraavalle leirintäalueelle etukäteen, ei kannata jättää saapumista iltaan, sillä siihen mennessä sinne ovat ehtineet jo kaikki muutkin. Lähde matkaan heti aamusta. Aamulla herätessä sai monesti huomata, että autot ympäriltä olivat jo startanneet kohti seuraavaa etappia.

4. Reittiä suunnitellessa on hyvä sisäistää, että 90km/h on tosiaan 90 kilometriä tunnissa – suunniteltua reittiä oli pakko lyhentää lennossa, jotta aikaa jäisi muuhunkin kuin autossa istumiseen. Kovempaakin olisi autolla päässyt, mutta kyseisellä pelillä polttoaineenkulutus olisi myös kasvanut jo vähän turhan paljon.

Asuntoauton ohjaamosta on avarat näkymät.

5. Asuntoautoa oli yllättävän helppo ajaa, vaikka autottomana ajan henkilöautoakin melko harvoin. Korkealta ohjaamosta näkee muun liikenteen hyvin, ja viikon ajon jälkeen auton uskalsi jo aika reteästi peruuttaa pieneenkin väliin. Ulkomuotoaan ketterämpi ajettava, vaikkei ehkä niin kovaa pääsekään.

6. Leirintäalueilla liikkuu pääosin lapsiperheitä ja usein hieman iäkkäämpiä pariskuntia. Kahta kaksin matkustavaa 35-vuotiasta naista saatetaan katsoa pitkään ihan vain siksi, että tämä ei ole karavaanaripiireissä se yleisin näky. Tänä kesänä tilanne saattaa olla jo toinen, sillä nyt ”koronakesänä” harrastus houkuttelee aivan eri tavalla myös nuorempia.

Pitkän ajopäivän jälkeen on ihanaa pulahtaa järveen.

7. Suomessa on paljon ihania leirintäalueita, joista et ole koskaan kuullutkaan. Oman reissun helmi oli rauhallinen, suorastaan uinuva Masala Camping Halsualla. Täällä oli ihanaa herätä ja käydä omassa rauhassa aamu-uinnilla! Esimerkiksi Caravan-Kalajärvi Peräseinäjoella oli taas selvästi lapsiperheiden suosiossa. Tekojärvessä kuhisi, ja lapsille oli taatusti leikkikavereita tarjolla. Paikkoja löytyy moneen makuun.

8. Älä turhaan pelkää kemssaa! Kemiallisen vessan eli kemssan tyhjentäminen ei ollut ollenkaan niin paha rasti kuin voisi kuvitella. Vessaan laitettava kemikaali on sellaista tavaraa, ettei mikään enää sen jäljiltä haise tai näytä siltä itseltään.

9. Useimmissa asuntoautoissa kaikki on sisällä pientä – myös jääkaappi, jonka täyttäminen voi olla melkoista tetristä. Suunnittele ostokset tämä mielessä pitäen ja hanki ensihätään myös kylmälaukku.

10. Myös itse auton pakkaaminen, tyhjentäminen ja järjestäminen on oma savottansa – varsinkin jos mukana on ulkokalusteet ja polkupyörät, joita molempia lämpimästi suosittelen. Mustekaloja ei varmasti voi koskaan olla matkassa liikaa. Muista sitoa kaikki kunnolla kiinni tai tunkea kaappeihin, kun lähdet matkaan.

11. Kun pidemmän asuntoautoilun jälkeen hyppäät tavallisen henkilöauton rattiin, tuntuu jokseenkin siltä kuin yrittäisit ajaa autoa maassa maaten. Kyllä se siitä. Hetken päästä jopa muistat, ettei kaikille vastaan ajaville karavaanareille tarvitse enää morjestaa.

Mitä sinä olisit halunnut tietää ensimmäisellä asuntoauto- tai -vaunureissulla? Jaa vinkkisi muille alla kommenteissa!

Tärkeää sanastoa

Harmaa vesi ja ruskea vesi

Matkailuajoneuvossa, jossa on kiinteät jätevesisäiliöt, on yleensä kaksi erillistä jätevesisäiliötä. Toinen on talousvesille (harmaavesisäiliö) ja toiseen huuhdotaan wc:n pytty (ruskeavesisäiliö).

Kausipaikka, käyntipaikka, lyhytaikaispaikka, yön yli -paikka

Karavaanari, joka haluaa säilyttää vaununsa samassa paikassa pidemmän ajan, voi lunastaa sille kausipaikan. Käyntipaikalla tai lyhytaikaispaikalla tarkoitetaan lyhyemmäksi ajaksi, esim. vuorokaudeksi, viikonlopuksi tai viikoksi lunastettavaa paikkaa. Yön yli -paikassa karavaanari voi yöpyä, mutta paikkaa ei ole tarkoitettu pidempiaikaiseen leiriytymiseen.

Kemssa, portapotti, kasettikemssa, kiinteä jätevesisäiliö

Lyhennys matkailuautossa tai -vaunussa käytettävälle kemialliselle wc:lle. PortaPotti on kemssamerkki, jota käytetään irrallisen, pienen kemssan yleisnimenä. Kasettikemssa poikkeaa edellisestä siten, että sen säiliöosa irrotetaan vaunun ulkopuolelta. Kiinteä jätevesisäiliö tyhjennetään suoraan ajokaivoon.

lähde: karavaanarit.fi