”Käsittämätöntä, että juuri koskaan siellä ei ole ketään” – 5 upeaa, vähemmän tunnettua rantaa Suomesta

Ilta-Sanomien lukijat esittelevät Suomen ”salaisia” rantoja.

Missä sijaitsee Suomen ihanin ranta, paikka, jonne vetäytyä viettämään kesän parasta päivää?

Kysyimme Ilta-Sanomien lukijoilta vinkkejä hiljaisempiin rantaparatiiseihin, jotka eivät ole suuren yleisön tietoisuudessa.

Vastauksia tuli ympäri Suomea. Rantaparatiiseja Suomessa riittää.

Suomunjärvi, Lieksa

Tapio Martikaisen suosikkiranta sijaitsee Patvinsuolla, Lieksassa.

Suomunjärvi sijaitsee Lieksassa.

– Patvinsuolla on Suomunjärvi, joka on ympäriinsä hiekkarantaa. Rantaviivaa on noin kymmenen kilometriä. Lämmintä rantaa riittää, sillä matalat hiekkarannat sijoittuvat tosi pitkälle. Luontokeskuksen lähellä sijaitsevat myös saunat, Martikainen vinkkaa.

Isohiekan ranta, Kannonkoski

Sari vinkkaa Keski-Suomessa Kannonkoskella sijaitsevasta Isohiekka-nimisestä rannasta. Rannalle löytää, kun kääntyy Sininentie-nimiseltä tieltä hiekkatielle, joka kulkee rantaan kuuden kilometrin matkan.

Rannalle kuljetaan metsätietä.

Isohiekka on Metsähallituksen ylläpitämä ranta.

Vastassa on Metsähallituksen ylläpitämä ranta, joka tunnetaan kirkkaasta vedestään.

– Ranta on erittäin hyvä ja se sijaitsee hevosenkengän muotoisessa poukamassa. Hiekka on pehmeää ja vesi niin matalaa, että on mahdollista kävellä viereiseen saareen, Sari vinkkaa.

Manginniemi, Tervo

Savossa, Tervon kunnassa sijaitsee Manginniemi, joka on Kimmo Raitakiven suosikkiranta. Ranta sijaitsee Nilakka-järven rannalla ja Raitakivi kuvailee sitä todelliseksi retkipaikaksi vuodenajasta riippumatta.

Kimmo Raitakiven lempiranta löytyy Tervosta. Manginniemi on koko perheen suosikkiuintipaikka.

– Täällä on monet makkarat paistettu ja hernekeitot keitetty talvella. Luontoa parhaimmillaan.

Paikka on tuttu myös Retkipaikka-sivustolle, joka kehuu erityisesti niemen koillishaaraa, jonka molemmat puolet ovat luonnonhiekkarantaa.

Huuhanranta, Ruokolahti

Etelä-Karjalassa Ruokolahdella sijaitsee Huuhanranta, jota pidetään yhtenä Suomen pisimmistä rannoista. Paikka löytyy Huuhanselän rannalta.

Pehmeää hiekkapohjaa pystyy kahlaamaan 200–300 metriä ennen kuin vesi yltää leukaan, Henri Karvinen kehuu.

– Hienoa hiekkaa ja kirkasta vettä on noin kaksi kilometriä. Ihmisiä käy jonkin verran, mutta suuri yleisö ei ole tätä helmeä löytänyt. Pehmeää hiekkapohjaa pystyy kahlaamaan 200–300 metriä ennen kuin vesi yltää leukaan, kertoo Henri Karvinen.

Huuhanrannalla riittää tekemistä.

Rannalta löytyy kota, nuotiopaikkoja ja wc. Paikalle pääsee autolla tai veneellä.

– Osa ihmisistä tulee suurillakin veneillä nauttimaan Suur-Saimaan helmestä, Karvinen kertoo.

Tuomo Hiltunen pitää rantaa vailla vertaa olevana.

– Mikä maisema! Käsittämätöntä, että juuri koskaan siellä ei ole ketään, juhannuksena ehkä muutama retkeilijä ja jonain lämpimänä heinäkuun päivänä joku saattaa käydä. Liekö syynä syrjäinen sijainti, Hiltunen pohtii.

– Paikkana Huuhanranta on niin upea kuin olla vaan voi. Aurinko paistaa sinne aamusta iltaan ja männyt humisevat. Suosittelen lämpimästi niille, jotka tykkäävät rauhallisesta hiekkarannasta.

Päihäniemen hiekat, Taipalsaari

Saimaalla sijaitseva Päihänniemen edusta on upea näky.

Matti Muhonen vinkkaa suosikistaan Saimaalla. Päihäniemen hiekat sijaitsevat tarkalleen ottaen Taipalsaaressa.

Retkipaikka-sivuston mukaan ranta on matala ja rantaviivaa on yli kilometri.

Mikä on sinun suosikkisi, hiljainen rantaparatiisisi? Paljasta se alla kommenteissa – jos uskallat!