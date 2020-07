Asuntoauto voi olla homepommi, varoittaa monet tapaukset nähnyt asianajaja – etenkin tällainen auto tai vaunu voi olla riski

Homeoireiden syy voi löytyä suositusta kesäharrastuksesta.

Asianajaja ja laamanni Harri Kontturin asiakkaaksi hakeutuu aika ajoin apua tarvitsevia ihmisiä, joille suosittu harrastus on koitunut harmiksi.

– Nyt erityisesti korona-aikaan on asuntoautojen ja asuntovaunujen suosio noussut kovasti. Niiden hinta on aika kallis, joten useat aloittelevat käytetyllä. Moni ei kuitenkaan tiedosta, että vanha asuntoauto tai -vaunu voi olla oikea homepommi, joka voi sairastuttaa koko perheen, Kontturi kertoo.

Moni ei tiedosta, että vanha asuntoauto tai -vaunu voi olla oikea homepommi, joka voi sairastuttaa koko perheen, asianajaja ja laamanni Harri Kontturi kertoo.

Kontturi on tullut apuun tilanteissa, joissa ostotilanteessa päälle päin hyvännäköinen auto on osoittautunut homeoireiden syyksi.

– Minulla on ollut tapauksia, jossa henkilöt ovat altistuneet niinkin pahasti, että heidän verestään on löytynyt vasta-aineita. On voinut jopa astma päästä aluilleen. Kun altistus on huomattu, on ensiksi epäilty työpaikkaa tai kotitaloa. Lopulta sylttytehtaaksi on paljastunut perheen kesämökkinä käyttämä asuntovaunu tai -auto, josta altistus on lähtöisin, Kontturi kuvailee.

Asianajajan apua kaivataan, kun vasta ostetusta autosta paljastuu piilevä vika. Homevaurion takia kaupanpurku voi kuitenkin olla oikeusteitse pitkän prosessin päässä, jos kyseessä on yksityisten välinen kauppa.

– Yleensä riidellään siitä, milloin vahinko on tullut. Myyjä väittää, että sitä ei ollut, kun auto oli vielä meillä. Monesti kysymys voi olla ihan siitäkin, ettei myyjällä ole enää rahaa kauppahinnan palautuksiin, Kontturi kertoo.

Jos auton ostaa autoliikkeestä, kuluttajan tilanne on kuluttajansuojasäännösten kautta levollisempi. Kaupan purkaminen tai hinnanalennus korjauskustannusten takia on helpommin mahdollista.

Ongelmaan löytyy ratkaisu

Homeongelmat koskettavat Kontturin mukaan lähinnä vanhempia käytettyjä asuntoautoja ja -vaunuja. Tyypillisesti kosteusvaurio syntyy, kun autoa säilytetään talven sateiden ajan taivasalla.

Piilevä kosteusvaurio ei aina ole myyjällä tai ostajalla tiedossa, sillä kaikkien nenät eivät haista hometta.

”Taskulamppu on armoton. Tarkistaa kannattaa ainakin kattoikkunat, ikkunanpuitteet, säilytyslokerot ja ovenpielet, joihin jää helposti valumajälkiä”, Saara Pulkkinen opastaa.

Yksi hyvä vaihtoehto on Kontturin kokemusten mukaan tilata paikalle koulutetut homekoirat, jotka tutkivat tunnissa, onko autossa kosteusvaurio.

– Asuntoautot ovat arvokkaita, siinä mielessä muutaman satasen maksava homekoiratarkastus on järkevää, Etelä-Karjalan alueella toimiva homekoiratarkastaja Saara Pulkkinen kertoo.

Pulkkinen on koirineen tehnyt homekoiratarkastuksia sekä autoliikkeissä että yksityisillä. Kokemusten perusteella on selvää, että huoli siitä, että homekoira merkkaisi joka ikisen auton, on turha.

– Autoliikkeissä näkee selkeästi sen, että ne matkailuautot, jotka ovat olleet koko vuoden kylmillään taivasalla, ovat alttiita kosteusvaurioille. Koirat merkkaavat usein myös autoja, jotka ovat olleet kolareissa.

Jos koulutettua homekoiraa ei ole mahdollista käyttää, Pulkkinen kehottaa ottamaan taskulampun käteen ja tutkimaan, löytyykö auton pinnoilta värimuutoksia, jotka kielivät kosteusvaurioista.

– Taskulamppu on armoton. Tarkistaa kannattaa ainakin kattoikkunat, ikkunanpuitteet, säilytyslokerot ja ovenpielet, joihin jää helposti valumajälkiä.

– Totta kai myös hajuun kannattaa kiinnittää huomiota. Poikkeava haju voi olla merkki homeongelmasta, Pulkkinen muistuttaa.