Mitä kesäparatiiseja! 10 upeaa saaristokohdetta Suomessa

Meren äärellä voi kesälomailla Suomessakin.

Tänä kesänä matkaillaan kotimaassa. Suomessakin riittää nähtävää, vaikka korona voi vielä rajoittaa aukioloa monessa paikassa.

Ilta-Sanomat listasi yhteen kotimaan ihanimmat saaristokohteet, joista taatusti löytyy kesälomatunnelmaa.

1. Maa- ja Ulkokalla

Kallankarien saaret sijaitsevat Perämerellä 16 kilometriä Kalajoelta. Saaristoluonnon lisäksi erityistä on alueen Ruotsin vallan ajalta peräisin oleva itsehallintostatus. Kalastajien vanhassa Maakallassa on somia kesämajoja, hieno kirkko ja paljon metsämansikoita. Pienemmässä Ulkokallassa on majakka.

2. Hailuoto

25 minuutin lauttamatka vie rauhallisuuden tyyssijaan. Suurella Hailuodon saarella voi viettää vaikka viikonlopun luonnon parissa hiljentyen ja tuulta kuunnellen.

Mökkejä Marjaniemessä Hailuodossa.

3. Kaunissaari, Pyhtää

Suosittuun kesäparatiisiin pääsee Kotkasta laivalla. Saari on suuri harju, ja hiekkarannat ympäröivät sitä. Saarella toimii kesäravintola, -kahvila, saaristolaismuseo ja kauppa. Yötä voi olla teltassa, vuokramökissä tai majataloissa.

Joutsenosta siirretty mansardikattoinen, hirsirunkoinen talo vuodelta 1932 sijaitsee nyt Kotkan edustalla Kaunissaaressa.

4. Bengtskärin majakka, Kemiönsaari

Pohjoismaiden korkein, 52-metrinen kivimajakka kohoaa pienellä luodolla, joka on Suomen eteläisin asuttu kolkka. Päiväretkellä Hangosta tai Kasnäsistä voi tutustua majakka- ja sotahistoriaan.

Bengtskärin majakka.

5. Seilin saari, Parainen

Leprasairaiden viimeinen koti on kaunis ja surullinen saari täynnä synkkää terveydenhuollon historiaa. Saarelle pääsee lautalla Nauvosta tai Turun keskustasta.

Seilin saaren kirkko ja hautausmaa.

6. Hytermän saari, Savonlinna

Saimaalla sijaitsevaan saareen voi mennä päiväretkelle ihailemaan luonnonsuojelualueen männikköä ja hiekkarantoja mutta myös ällistelemään paikkaan 1900-luvun alussa rakastuneen Romu-Heikin rakentamia kivikekopatsaita ja aittoja.

7. Bomarsund, Sund

Venäjänaikainen linnoitus oli Ahvenanmaan mahtipontisin rakennus, kunnes se tuhoutui Oolannin sodassa 1854. Rauniot kertovat linnoituksen suuruudesta, ja holvikaaria ja kanuunoita on yhä paikoillaan.

Vanhan muurin osia Bomarsundin linnoituksen raunioilla Sundin kunnassa Ahvenanmaalla.

8. Suomenlinna, Helsinki

Suosikkisaarelle kannattaa mennä ajan kanssa ja olla vaikka yötä saaren hostellissa. Linnoitusten lisäksi kannattaa kahlata rantoja ja käsityöläisten työhuoneita. Ohjatut kävelyt avaavat historiaa hyvin. Sukellusvene ja lelumuseo ovat lasten mieleen.

Suomenlinnan maisemia Helsingissä.

9. Ahvenanmaa pyörällä

Kuvankauniissa saaristossa kelpaa polkea, kun mäkiäkään ei juuri ole. Saaria voi kiertää rengastietä pitkin tai vapaammin. Majoituspaikkoja löytyy paljon. Näppärimmin paikan päälle pääsee Ruotsin-laivalla Turusta tai Helsingistä.

Sottunga on Suomen pienin kunta. Asukkaita on vain 92.

10. Saariston rengastie, Parainen

250 kilometrin saarelta saarelle hyppelevän matkan voi taittaa autolla, bussilla, pyöräillen tai vaikka vaeltaen. Reitti kulkee Turusta ulkosaariston upeisiin maisemiin ja takaisin. Vaihtoehtoinen Pieni rengastie on 120 kilometriä eikä ulotu yhtä syvälle saaristoon. Tiet lauttayhteyksineen ovat auki 1.6.–30.8.