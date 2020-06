Suunnitelmissa retkipäivä lasten kanssa? Näihin paikkoihin pääsee kesällä

Kesäloman saa kulumaan ihanien lähimatkakohteiden parissa, joissa myös lapset viihtyvät.

Tänä kesänä matkaillaan kotimaassa. Suomessakin riittää nähtävää, vaikka korona voi vielä rajoittaa aukioloa monessa paikassa.

Ilta-Sanomat listasi yhteen kotimaan parhaita koko perheen huvittelupaikkoja.

1. Särkänniemi, Tampere

Hauskanpidon mekka ja lasten unelma. Huvipuiston ohessa on Koiramäen eläinpuisto, Näsinneulan näkötorni ravintoloineen, akvaario ja Sara Hildénin taidemuseo. Aukeaa 13.6.

Särkänniemen huvipuisto.

2. Linnanmäki, Helsinki

Helsingin ikonisessa huvipuistossa voi viettää päivän myös aikuisten kesken. Jos hurjimmissa laitteissa uskaltaa pitää silmät auki, näkee huikeat Helsinki-maisemat. Aukeaa 12.6.

Huvittelijoita Linnanmäen Vuoristoradan kyydissä klassikkolaitteen 67. syntymäpäivänä Helsingissä perjantaina 13. heinäkuuta 2018.

3. Powerpark, Kauhava

Huvilaitteiden lisäksi Etelä-Pohjanmaan vauhtipaikka tunnetaan carting-radoistaan. Aukeaa 6.6.

Kuljettajat vauhdissa PowerParkin karting-radalla Alahärmässä.

4. Muumimaailma, Naantali

Muumilaakson valloittamassa saaressa lapset pääsevät sisään satuun. Muumihahmot herättävät paikan eloon. Aukeaa 6.6.

Muumimamma, Hemuli, Muumipappa, Muumipeikko, Nipsu, Nuuskamuikkunen ja Pikku Myy Naantalin Muumimaailmassa.

5. Heureka, Vantaa

Suuressa lasten tiedekeskuksessa on paraikaa puu-, aivo- ja ruoantuotantoaiheiset näyttelyt sekä perusnäyttelyt aarteet, kuten lasten ikisuosikki vaijeripyörä hallin katonrajassa. Aukeaa 10.6.

Heureka Vantaalla.

6. Pelle Hermannin leikkipuisto, Pori

Kirjurinluodon keitaassa on lapsille oma paratiisi ja vielä täysin ilmaiseksi. Valtavassa puistossa on mm. montaa sorttia kiipeilytelineitä, keinuja, karuselli ja Pelle Hermannin Äitiliinin mökki ja pellepatsas, ja se on valittu Suomen parhaaksi leikkipuistoksi. Luodolta löytyy myös eläinasukkeja, liikennepuisto ja uimaranta.

7. Brunbergin tehtaanmyymälä, Porvoo

Suukot, lakritsit ja riisisuklaat kannattaa hakea mukaan Porvoon-reissulla. Alku-karamellien historia ulottuu 1910-luvulle, ikonisten Suukkojen vuoteen 1951. Jos tehtaanmyymälään ei ole aikaa mennä, löytyy pienempi puoti vanhasta kaupungista.

Suukkoja Brunbergin tehtaanmyymälässä Porvoossa 4. kesäkuuta 2018

8. Yyterin rannat, Pori

Kuusikilometrisillä dyyneillä voi palvoa aurinkoa tai merta. Omille rannoilleen voi tulla myös koiran kanssa tai ilman rihman kiertämää.

Ihmisiä nauttimassa Porin Yyterin ilta-auringosta heinäkuussa 2018.

9. Kalajoen hiekkasärkät, Kalajoki

Hiekkaleikkien ja pulikoinnin lisäksi matkakohteessa voi piipahtaa JukuParkin vesipuistossa, kiipeillä, sup-lautailla tai vaikka leijasurffata.

Kalajoen hiekkasärkät.

10. Nallikalin ranta, Oulu

Suositulla hiekkarannalla voi hurjastella meren lisäksi huvipuisto Vauhtipuistossa tai ottaa rennommin kylpylässä tai ravintolassa. Kolmen kilometrin kauniin kävelyreitin päässä Oulun kauppatorilta.

Oulun Nallikarin uimaranta.

11. Hangon rannat, Hanko

Keisarinaikainen kylpyläkaupunki täyttyy yhä kesäisin lomailijoista. Maan eteläisimmässä kunnassa piisaa hiekkarantaa yhteensä 30 kilometriä, ja Plagenin rannalla lapset voivat heittäytyä vesikaruselliin.

Ihmisiä vesikarusellissa ja uimassa Plagenin rannalla Hangossa.

Jäikö suosikkisi uupumaan listalta? Ilmianna se alla kommenteissa!