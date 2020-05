Miten hyvin tunnistat maailman kaupungit yhden kuvan perusteella? Vain todellinen maailmanmatkaaja saa kaikki oikein

Kuvassa näkyy Sydneyn oopperatalo, mutta sitä tietoa et tässä testissä tarvitse.

Me Naisten testissä on yksi helppo lämmittelykysymys, mutta katso, miten hyvin tunnistat 14 muuta kaupunkia.

Ai että! Suomalaiset ovat kyllä melko taitavia maantiedossa – etenkin silloin, kun on kyse Euroopasta. Esimerkiksi Euroopan pääkaupungit ovat suurimmalla osalla hyvin muistissa.

Myös Suomen maantieto on tietysti kansalaisilla hallussa. Jo yli 300 000 suomalaista on testannut, osaako sijoittaa kotimaan kaupungit kartalle.

Suurin osa on suoriutunut testistä kiitettävästi.

Mutta miten, kun kyse on koko maailmasta? Kokosimme yhteen valokuvia maailman tunnetuista kaupungeista ja niiden ikonisista maisemista ja maamerkeistä. Osaatko yhdistää kuvan oikeaan kaupunkiin? Epäilemme, että useamman kysymyksen kohdalla joudut hieman miettimään!

Jos testi ei näy laitteellasi, pääset siihen myös tästä.

