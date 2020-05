Hannele ja Harri viettävät kesät Suomessa ja talvet auringon alla: ”Onhan tämä todella kuin paratiisi”

Hannele ja Harri Laurinantti viettävät eläkepäiviään Kenian maaseudulla. Afrikkaan he muuttivat kolmikuisen vauvan kanssa 1972. Eläkevuosien paratiisin he löysivät lentäessään pienkoneella Naivasha-järven yli.

Pulleat pahkasiat kipittävät tien yli ja pysähtyvät pientareella hetkeksi uteliaina katsomaan ohi ajavaa autoa. Hetken päästä tien poskessa on lauma kauniinruskeita siroja antilooppeja, impaloita. Ison rautaportin kyljessä lukee Green Park.

Portin takana avautuu tanskalaisen Palle Runen perustama golfkylä ja lomakeskus. Green Parkissa on ollut Hannele ja Harri Laurinantin toinen koti jo parikymmentä vuotta.

– Vuosi taisi olla 1998, kun lensimme tästä pienkoneella yli. Näimme ison järven rannalla keskellä ei mitään, taloja rinteen reunalla ja golfkentän. Se oli rakkautta ensi silmäyksellä, Hannele Laurinantti, 75, kertoo.

Pariskunta oli miettinyt eläkevuosien kotia esimerkiksi Amerikasta, mutta heidän käy­tyään katsomassa Naivasha-järven rannalle rakennettua Green Park- aluetta päätös oli selvä. He rakensivat alueelle oman talon mutta ostivat vuonna 2005 nykyisen kotinsa, jonka oli rakentanut alueen perustaja omaksi kodikseen.

Laurinanttien kodin isoista maisemaikkunoista avautuu henkeäsalpaava vehreä maisema yli sadan neliökilometrin laajuiselle Naivasha-järvelle. Terassilta voi katsella yleisiä savannieläimiä kuten seeproja ja eri antilooppilajeja, ja alueella liikkuu myös leopardeja ja hyeenoja. Joskus villi luonto tulee vähän liiankin lähelle.

– Keittiössämme oli kerran puffadderi-käärme, joita näkee välillä myös puutarhassa. Käärmeet ovat oikeastaan aika kiehtovia eläimiä. En pelkää niitä mutta varuillaan pitää olla, etenkin puffadderin kanssa, joka on erittäin myrkyllinen, Hannele sanoo.

Afrikasta tuli Laurinanttien koti jo lähes 50 vuotta sitten. Harri ei ollut uskaltaa kertoa raskaana olevalle vaimolleen löytäneensä kiinnostavan työpaikan Tansanian valtionvarainministeriön IT-osastolla.

– Olin aika arka enkä ikinä haaveillut maailmalle lähdöstä, mutta ajattelin että no mennään, syntyyhän sielläkin lapsia, Hannele muistelee.

Pariskunnan tytär oli parivuotias ja poika kolmen kuukauden ikäinen, kun perhe muutti Tansaniaan Dar Es Salamiin.

– Kokemus oli tärkeä, se oli hienoa aikaa, mutta opin ettei rahaa voi syödä. Kaupassa ei ollut oikein mitään, ja kun oli, jonotin paikallisten kanssa, Hannele kertoo.

– No ei meillä nälkä kuitenkaan ollut, aina oli hedelmiä ja lihaa, Harri jatkaa.

Jo tuolloin Laurinantit nauttivat puhtaasta luonnosta ja upeista maisemista. Myöhemmin he palasivat töihin Tansaniaan ja myös Keniaan, jossa Harri toimi IT-asiantuntijana Unicefilla. Välillä he asuivat myös Kööpenhaminassa ja New Yorkissa.

Afrikan ilmapiirin Laurinantit kokevat toisaalta muuttuneen, toisaalta moni asia on samoin kuin vuosikymmeniä sitten.

– Tansaniassa oli vuonna 1972, heti itsenäistymisen jälkeen, hyvin vähän korruptiota ja euforian sekä suuren optimismin ilmapiiri. 1977 kun palasimme maahan, korruptio oli jo tullut, Harri muistelee.

Isoin muutos arkielämässä on kommunikaation helppous.

– Aiemmin puhelut piti tilata ennakkoon ja ne olivat kalliita. Tiedonkulku oli hidasta ja muun muassa isäni kuolemasta sain tiedon vasta paljon tapahtuneen jälkeen, Harri sanoo.

Laurinantit ovat viettäneet puolet vuodesta Kenian maaseudulla Naivasha-järven kupeessa jo parikymmentä vuotta. Suomeen he palaavat yleensä vapun tienoilla ja matkaavat Keniaan lokakuun lopussa.

Tänä vuonna he kuitenkin tulivat jo noin kuukausi sitten.

Suomen koti oli pitkään Kouvolassa, mutta nyt pariskunta on muuttanut Siuntioon lähelle lapsiaan ja neljää lastenlastaan.

– Kyllä tässä on jo alettava miettiä talosta luopumista, ikää kun tulee koko ajan lisää, Harri, 76, sanoo.

Luopuminen on vaikea ajatus. Reilun kahden hehtaarin tontilla on sekä päätalo että tilava kahden makuuhuoneen vierastalo sekä taloa hoitavan pariskunnan koti. Kodissa on neliöitä kolmisen sataa ja huonekorkeutta useampi metri. Koti on sisustettu afrikkalaisin käsin tehdyin huonekaluin ja paikallisin taide-esinein.

– Palvelusväki on meille aina ollut enemmänkin osa tiimiä. Lapsemme leikkivät aina paikallisten lasten kanssa, Hannele kertoo.

Rikkauden ja köyhyyden kuilu Keniassa on valtava. Lähellä Green Parkia on Kasarani-niminen slummi ja Naivashan pikkukaupunki kasvaa vauhdilla, koska sinne muutetaan maaseudulta työtä etsimään muun muassa isoille ruusufarmeilta.

– Palveluksessamme olevan pariskunnan lasten kouluttaminen on meidän panoksemme kehitysyhteistyöhön, Harri sanoo.

Toistaiseksi Laurinantit jatkavat kahden kodin elämäänsä.

– Niin kauan kuin terveyttä riittää.

Näkymät paratiisimaisen eläkekodin jatkolle ovat hyvät. Harri pelaa ahkerasti tennistä ja golfia, Hannele nauttii golfissa enemmänkin ulkoilusta ja eläinten ja poutapilvien ihailusta.

– Tämä maisema vaan on niin upea. Ja onhan tämä todella kuin paratiisi. Myös äärettömän turvallinen; missä muualla Keniassa on taloja, joiden ikkunoissa ei tarvita kaltereita, Hannele kysyy.

Ainoastaan koirien turvallisuus on ulkona öisin uhattuna, sillä koirat ovat leopardien herkkua.

– Varmasti menemme ensi talvena Keniaan, odotamme jo kovasti sitä, Laurinantit sanovat nyt.

Kenian rajat on nyt suljettu kuten Suomenkin rajat. Laurinantit ovat muiden asuinalueensa asukkaiden ja golfareiden tapaan lähettäneet rahaa alueen työntekijöille, joilta koronatilanne on vienyt toimeentulon.

Myös Keniaa vaivanneet heinäsirkkaparvet huolestuttavat.

– Ihmisten tilanne on todella vaikea, jos vielä satokin menee, kun työt ovat monilta jo menneet. Naivashan kukkafarmitkin ovat lomauttaneet työntekijöitään, koska kukkien kysyntä maailmalla on tyrehtynyt pandemian seurauksen, he pohtivat.