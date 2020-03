Pariisi on maailman kaunein kaupunki, Flight Networkin kyselyyn vastanneet kertovat.

Maailman kauneimpien kaupunkien listalle kuuluvat muun muassa Pariisi ja New York.

Maailman kauneimpia kaupunkeja ihaillaan tällä hetkellä vain kotisohvilta käsin, mutta nämä kuvat toimivat nyt hyvänä muistutuksena siitä, että maailmassa on yhä kauneutta, ja nämäkin upeat kaupungit ovat yhä paikallaan. Ja niihin pääsee vielä myöhemmin.

Maailman 50 kauneinta kaupunkia on nyt nimittäin valittu. Yli tuhat matkailualan asiantuntijaa kertoi painavan sanansa, ja heitä kannattaa uskoa. Valinnan ovat tehneet matkabloggaajat, matkatoimittajat ja matkatoimistojen edustajat ympäri maailman.

Maailman kauneimpien kaupunkien listan kokosi matkatoimisto Flight Network, joka pyysi vastanneita painottamaan valinnassaan muun muassa kaupungin arkkitehtuuria, luontoarvoja sekä kaupunkikulttuuria*.

Tässä ovat maailman kauneimmat kaupungit. Koko listan voit lukea täältä!

1. Pariisi, Ranska

Maailman kaunein kaupunki ei yllätä, sillä se on moneen otteeseen upeimmaksi ja romanttisimmaksi valittu Pariisi.

Ranskan helmi saa kiitosta erityisesti monipuolisista nähtävyyksistään ja vierailupaikoista sekä tietenkin maailmankuulusta keittiöstä. Pariisi on myös luovan luokan keskus, jossa asuu moni maailmanluokan taiteilija, muusikko, runoilija ja luovan alan tekijä.

Katseltavaa riittää myös tavallisissa kaduntallaajissa. Pariisilaiset osaavat nimittäin todella pukeutua.

2. New York, Yhdysvallat

New York on kaupunki, joka ei koskaan nuku, ja nyt se on valittu myös maailman toiseksi kauneimmaksi kaupungiksi.

Kaupunkia kehutaan siitä, että siellä voi vierailla tuhansia kertoja, ja jokaisella matkalla on varmasti uutta nähtävää.

”New Yorkissa on kaikki”, eräs kyselyyn vastannut hehkuttaa.

3. Lontoo, Iso-Britannia

Kolmanneksi kaunein kaupunki on Lontoo, jota kuvaillaan myös paikaksi täynnä hauskaa tekemistä. Oli kyse sitten teatteriesityksestä, jalkapallosta tai historiakierroksesta, Lontoosta löytyy puuhaa kenelle tahansa.

Kaupungin vetovoimaa lisäävät kaupunginosat, jotka ovat kaikki kuin omia pieniä kaupunkejaan. Jokaisessa on omanlaisensa, uniikki tyylinsä ja kulttuurinsa.

4. Venetsia, Italia

Venetsia on moneen otteeseen valittu maailman kauneimmaksi paikaksi, mutta tältä listaukselta se löytyy vasta sijalta neljä.

Venetsian lumoa ei kuitenkaan voi kieltää.

Kanaaleistaan tunnettu kaupunki on kuin satumaailma. Perinteisiä busseja ei kulje, vaan liikennevälineet kulkevat vesistöä pitkin.

Kaupungissa on paljon muutakin kaunista nähtävää. Rakennukset ovat ihanan värikkäitä, romanttisia siltoja on useita ja Pyhän Markuksen torilta on näköyhteys kaupungin kuuluisimpiin nähtävyyksiin, kuten Pyhän Markuksen tuomiokirkolle.

5. Vancouver, Kanada

Pariisi, New York, Lontoo ja Venetsia ovat monelle suomalaisille tuttuja, mutta listan viides kaupunki Vancouver on tuntemattomampi helmi. Länsi-Kanadassa sijaitseva kaupunki tunnetaan luonnonläheisenä kaupunkina, jossa riittää tekemistä. Läheinen vuoristo mahdollistaa myös laskettelun ja patikoinnin aivan kaupungin tuntumassa.

Jopa 28 prosenttia kaupungin väestöstä on kiinalaista alkuperää, joten Vancouverissa voi takuulla nauttia myös laadukkaista kiinalaisista ravintoloista.

6. Barcelona, Espanja

”Taidetta ja arkkitehtuuria joka kulmalla”, kuvailee yksi kyselyyn vastanneista.

Maailman kuudenneksi kauneimmaksi valittu Barcelona tunnetaan muun muassa Gaudin mielenkiintoisista rakennuksista, minkä takia kaupunkia kutsutaan arkkitehtuurin ystävän paratiisiksi.

Barcelona on myös kohde, jossa ranta- ja kaupunkielämän voi yhdistää sujuvasti.

7. Kapkaupunki, Etelä-Afrikka

”Vuoret, satama, rannat... kaupunki on yksinkertaisesti uskomaton”.

Kapkaupunkia kuvaillaan luontoa rakastavan kaupunkilaisen unelmaksi, sillä sen liepeillä riittää vuoria, rantaviivaa ja paljon, paljon patikoitavaa, pyöräiltävää ja tutkittavaa.

Pöytävuorella sijaitsee myös samanniminen kansallispuisto, jossa on maailman rikkain kukkakasvusto. Monet kukista eivät kasva missään muualla.

8. San Fransisco, Yhdysvallat

Myös San Fransisco saa kiitosta luonnonkauneudestaan. Kaupunki tunnetaan muun muassa lukuisista puistoistaan ja Muir Woods -metsästä, jossa sijaitsee ikiaikaisia punapuita.

Sanfransiscolaiset tunnetaan ihmisinä, jotka rakastavat ulkoilua, luomuruokaa ja taidetta. Retket saa tehdä mitä loistavimmassa säässä. San Fransiscossa ei ole juuri koskaan liian kuuma tai kylmä.

9. Sydney, Australia

San Fransiscon lisäksi myös Sydney kuuluu voittajiin, jos tarkastellaan kaupungin sääolosuhteita. Kaupunki on toki muillakin tavoilla huikea ilmestys.

Australian suurkaupungissa sijaitsee muun muassa maailman ikonisimpiin rakennuksiin kuuluva Sydneyn oopperatalo, Kuninkaallinen kasvitieteellinen puutarha ja legendaarinen Bondi beach -uimaranta.

10. Rooma, Italia

Kaupunki, joka on ollut olemassa yli 3 000 vuotta, on varmasti onnistunut jossakin.

Olisi synti jättää ikuinen kaupunki maailman kauneimpien kaupunkien listalta. Kauneutta on Roomassa joka kulmalla – edelleen.