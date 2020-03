Kokenut bussikuski kertoo, mitä bussissa on nyt syytä välttää – näin hän itse toimisi matkustajana

Bussikuskin mukaan matkustajat ovat noudattaneet ohjeita muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Jos pyörällä tai kävellen liikkuminen on mahdollista, nyt jos koskaan on sen aika.

Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta monien ihmisten on edelleen päästävä töihin pidempienkin matkojen päähän. Niinpä moni hyppää edelleen julkisiin kulkuvälineisiin.

Vaikka turhaa joukkoliikennettä on suositeltava välttää, on julkisilla matkustaminen yhä Helsingin seudun liikenteen mukaan turvallista niille, joille se on välttämätöntä.

Kysyimme kokeneelta bussikuskilta vinkit turvallisen matkustamiseen joukkoliikenteessä.

Ei tarvetta ylimääräiselle kohteliaisuudelle: ”Yritän nyt itsekin katsella vasemmasta ikkunasta ulos”

Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunnan puheenjohtaja ja pääkaupunkiseudulla linja-autoa ajava Jani Hartikka kuvailee työpäiviään hiljaisiksi.

– Viimeiset kaksi päivää, jotka olen ajanut, tunnelma on ollut kuin kirkossa. Kukaan ei ole oikein puhunut mitään.

Se on vain ja ainoastaan hyvä asia, sillä jutustelulle ei ole nyt tarvetta. Muihin matkustajiin, erityisesti vanhuksiin, on syytä ottaa etäisyyttä. Istumapaikkaa ei kannatakaan valita toisen matkustajan vierestä tai lähiriviltä.

HSL:n bussiliikenteessä kuljettajat eivät toistaiseksi myy lippuja välttääkseen ylimääräistä rahan käsittelyä ja kuljettajien sekä matkustajien välisiä kontakteja. Lippuja voi edelleen ostaa HSL-sovelluksella ja HSL-kortilla.

Kuljettajan mukaan kohteliaisuuksille ei olekaan nyt ole tarvetta, eikä kuskia tarvitse tervehtiä tai kiittää, sillä virus leviää ihmisten välisessä kontaktissa.

– Yritän nyt itsekin katsella vasemmasta ikkunasta ulos.

”Jos itse matkustaisin nyt bussissa...”

Hartikka muistuttaa, että tällä hetkellä erityisen tärkeää on huolehtia omasta henkilökohtaisesta hygieniasta.

– Jos itse matkustaisin nyt bussissa, välttäisin tolppia, joista pidetään kiinni ja menisin istumaan niin, etten myöskään koskettelisi edessä olevaa istuinta turhaan.

Hartikka pitää myös hyvänä tapana painaa stop-nappulaa esimerkiksi kyynärpäällä. Mukana on hyvä kantaa myös käsidesiä.

Bussikuskin mukaan matkustajat ovat osanneet noudattaa ohjeita hyvin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

– Yksi matkustaja mäkätti toiselle matkustajalle tämän koiraan liittyen, Hartikka muistelee viitaten turhien kanssakäymisten karsimiseen.

– Eräs matkustaja myös hieman protestoi tilannetta. Hän oli sitä mieltä, etteivät toimenpiteet auta koronaa vastaan. Itse taas yrittäisin olla varovainen sen sijaan, että ajattelisin, että ei minulle mikään iske.

Joukkoliikennöitsijät seuraavat THL:n ohjeita

Suomalaisten kaupunkien joukkoliikennöitsijät kertovat nettisivuillaan varautuvansa koronavirukseen lisäämällä ja tehostamalla liikennevälineiden siivousta sekä seuraamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä muiden viranomaisten ohjeistuksia.

Liikennöitsijät muistuttavat, että mikäli minkäänlaisia flunssaoireita esiintyy, on joukkoliikennettä syytä välttää.

Tampereen seudun Nysse-liikenne ohjeistaa nettisivuillaan huomioimaan toiset matkustajat aivastamalla ja yskimällä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan, ei käsiin.

Turun joukkoliikennöitsijä Föli puolestaan neuvoo nettisivuillaan ajoittamaan liikkumisen mahdollisuuksien mukaan ruuhka-aikojen ulkopuolelle ja pienentämään näin ihmiskontaktien määrää.