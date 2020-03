Jari ja Vuokko jäivät jumiin matkailuautoon Espanjan Aurinkorannikolle: ”Tämä on kaikkien yhteinen Via Dolorosa”

Jari ja Vuokko Siltala viettävät poikkeustilaa Espanjassa leirintäalueella. Arki kuluu nyt pääosin omassa matkailuautossa kirjoja lukien ja ruokaa tehden. ”Nyt saadaan tuntumaa mitä on pantavankeus. Ehkäpä se on jotakin tämän oloista ja tuntuista, kun liikkumista rajoitetaan” pariskunta kertoo.

Jari ja Vuokko Siltala ovat jumissa Espanjan Aurinkorannikon leirintäalueella. Alueelta ei saa poistua muuta kuin välttämättömyyksien takia.

– Tämä on kaikkien yhteinen Via Dolorosa. Kun katselen ympärilleni, täällä on autioita ja hiljentynyttä. Normaalisti autoja kulkee vieressä olevalla tiellä katkeamattomana janana, nyt niitä ei näy yhtään.

Näin kuvailee näkyä Espanjan Aurinkorannikolla olevalla leirintäalueella suomalainen Jari Siltala. Siltala on jäänyt jumiin vaimonsa Vuokon kanssa paikalliselle karavaanarialueelle, sillä maassa alkanut kahden viikon poikkeustila koskee myös heitä.

Kotoa tai tässä tapauksessa matkailuautosta ei tule poistua, ellei kyse ole kauppa- tai apteekkireissusta, työmatkasta, lääkärikäynnistä tai lyhyestä ulkoilusta koiran kanssa. Takaisin Suomeen voisi toki lähteä ajamaan, mutta eri maiden rajoitukset voisivat hankaloittaa matkantekoa.

Siltalat kannustavat kaikkia ulkomailla olevia tekemään viimeistään nyt matkustusilmoituksen ulkoministeriölle.

Siltalat ovat siis päättäneet jäädä Espanjaan, jossa he viettävät poikkeustilan pääosin omassa matkailuautossaan. Käsidesi, 96-prosenttinen pirtu ja hygienialiinat ovat aktiivisessa käytössä.

Suomalaiset haluavat ottaa viranomaisten neuvot tosissaan, sillä eläkeläispariskunnalla on perussairauksia, joiden takia he kummatkin kuuluvat riskiryhmään.

– Olemme käyneet läpi kaikki vaihtoehdot. Pohdimme muun muassa sitä, korvaako vakuutus, jos sairastumme täällä koronaan. Asialle ei kuitenkaan voi mitään, joten nyt ei auta muu kuin noudattaa viranomaisten ohjeita. Kotiin jääminen on suurinta sankaruutta, Jari Siltala muistuttaa.

”Meininki on kuin neuvostoaikana”

Mikään luksusretriitti Siltaloiden tämänhetkinen leirintäalue ei ole. Rakennusten ulkonäössä on jotakin, mikä tuo mieleen 70-luvun. Alue on siis vaatimaton, mutta välttämättömyydet, kuten siistit pesutilat, pyykinpesupaikat ja vessat alueelta löytyvät.

Ostoskeskus ja kauppa sijaitsevat onneksi lähellä. Ongelmat ovat Espanjassa nyt samoja kuin Suomessakin.

– Meininki on kuin neuvostoaikana, sillä jotkut elintarvikkeet hujahtavat sen sileän tien, kun ne kauppoihin saapuvat, Jari Siltala sanoo.

Päivät kuluvat muun muassa kirjoja lukien ja hyvää ruokaa tehden.

Leirintäalueella on useita muitakin sinne poikkeustilaa viettämään jääneitä. Suomalaisia on 15, sillä osa lähti ajamaan eilen Suomea kohti.

Nyt on kuitenkin aika pitää muihin tiettyä etäisyyttä ja jättää jutturingit sikseen. Terveys menee lomailun edelle niilläkin, jotka ovat Aurinkorannikolla lomamatkalla.

– Rannoille ei uskalla lähteä ollenkaan. Päivät kuluvat kirjoja lukien ja hyvää ruokaa tehden. Onneksi myös nettiyhteys pelaa, eli hätää ei ole. Teen täällä Youtube-videoita, omaa Youtube-kanavaa ylläpitävä Jari Siltala kertoo.

[/video] Mielessä on myös käynyt, pyytäisikö jonkun karavaanarin kiltin koiran mukaan lenkille. Lyhyet kävelyt koiran kanssa nimittäin sallitaan.

Jos poikkeustila kestää pidempään, voi lenkkeilyhaluja tulla.

– Alkuperäisen suunnitelman takia meidän piti tulla takaisin Suomeen toukokuussa. Voi kuitenkin olla, että korona muuttaa reissusuunnitelmaamme, Jari Siltala sanoo.