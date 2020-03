Kuusamolaisen Marko Säkkisen puhelin pirisee nyt yhtenään – suomalaiset ryntäävät lomalle pohjoiseen

Kotimaanmatkailijat ovat varanneet viime viikkoina innokkaasti lomia Suomen Lappiin.

Lomarenkaan hankintajohtaja Marko Säkkinen on ollut viime päivinä työllistetty.

Mökkien varaaminen Lapin kohteisiin on ollut viime aikoina vilkasta.

– Tämä talvi on ollut poikkeuksellinen, sillä varaukset ovat kasvaneet kiitettävästi, itse Kuusamossa asuva Säkkinen kertoo Ilta-Sanomille.

Tietoa siitä, liittyvätkö kotimaanmatkailijoiden lisääntyneet mökkivaraukset koronavirukseen, Säkkisellä ei ole antaa.

– Uskon kuitenkin, että ainakin jos kevään matkat ovat vielä varaamatta, kotimaa painaa nyt lomapäätöksissä enemmän, Säkkinen sanoo.

Levi Hotel Span toimitusjohtaja Sanna Leinonen on Säkkistä suorasanaisempi. Kotimaanmatkailijoiden määrässä on ollut kasvua, ja osa matkailijoista on kertonut suoraan, että esimerkiksi peruttu Italian-matka on vaihtunut Suomi-lomaan.

Sellaista viestiä on tullut, että lomasuunnitelmat ovat muuttuneet, Levi Hotel Span toimitusjohtaja Sanna Leinonen kertoo.

Pilvi Palonen-Comber Suomen Mökkivuokraamosta kertoo, että koronaviruksen vaikutuksia matkailualaan ja mökkeilyyn Lapissa on vielä vaikea arvioida. Vaikutukset ovat nähtävillä kenties vasta tulevien viikkojen tai kuukausien aikana.

– Lapin mökit tälle talvelle ja keväälle ovat olleet pääasiassa täyteen varattuja jo pitkään, sillä varaukset tehdään Lapin kohteisiin kevätviikoille yleensä jo edellisenä syksynä tai viimeistään joulukuussa. Peruutuksia emme ainakaan vielä ole koronaviruksen takia saaneet yhtäkään, Palonen-Comber kommentoi.

Myös Lomarenkaan Marko Säkkinen huomauttaa, että tilanne voi muuttua varausten suhteen nopeasti.

– Vaikka kohteita on varattu ennakkoon hyvin, korona voi vaikeuttaa tilannetta ja peruutuksia voi tulla. Tilannetta seurataan.

Näitä asioita lomalaiset kysyvät koronaviruksesta

Koronavirus kuitenkin puhuttaa kaikkialla. Säkkisen mukaan matkailijoilta on tullut kysymyksiä aiheeseen liittyen.

Mökkivaraajat ovat tiedustelleet muun muassa sitä, onko kohteessa ollut aiempia tartuntatapauksia ja miten mahdolliset liikkumisrajoitukset vaikuttavat lomaan.

– Kysymyksiä on tullut myös siitä, onko mökki siivottu hyvin, Säkkinen kertoo.

Siivoukseen onkin nyt panostettu vuokramökeissä tosissaan.

– Uskon, että yleinen hygieniataso on varmasti noussut. Siivoojat panostavat erityisesti paikkoihin, joihin asukkaat koskevat käsillään, Säkkinen sanoo.

Kotimaanmatkailun suosio kasvanut

Kotimaanmatkailun suosion kasvu on huomattu matkakohteissa jo aiemmin. Sekä Ebookers että momondo ilmoittivat aiemmin, että kotimaanmatkailun suosio näkyy nyt kasvaneissa matkahauissa ja -varauksissa. Yöpymiset ovat kasvaneet reilusti erityisesti Kittilässä.

Levi Hotel Span Sanna Leinonen kertoo, että kotimaanmatkailijoiden kasvu nähtiin erityisesti talvilomaviikoilla, jotka olivat poikkeuksellisen vilkkaita.

Etelän vähäluminen talvi saattaa olla yksi syy sille, miksi kotimaanmatkailu on ollut vilkasta.

Myös Lomarenkaassa on mietitty, mitkä asiat ovat vaikuttaneet hyvään varaustilanteeseen. Varauksia ovat tehneet vilkkaasti sekä kotimaiset että ulkomaiset matkailijat.

– Yksi syy voi olla kasvanut ympäristötietoisuus. Mutta toki myös lunta on tultu hakemaan, Säkkinen kertoo.