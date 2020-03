Main ContentPlaceholder

5 vaihetta, joiden avulla poistut koneesta oikeaoppisesti – lentoemännät kertovat

Lentokoneesta poistuminen on usein yhtä sekamelskaa. Ammattilaiset kertovat, miten lentokoneesta tulisi poistua niin, että se sujuu mahdollisimman vaivatta.

Lentoemäntä muistuttaa, että merkkivalon sammuttua on ok nousta seisomaan, mutta muuten kannattaa hillitä menohaluja. ”Siirry käytävälle ja nappaa tavarasi vasta, kun on rivisi vuoro mennä”, lentoemäntä vinkkaa.