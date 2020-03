Main ContentPlaceholder

Kati, 29, on asunut jo 6 talvea Balilla – näin paratiisina tunnettu saari on muuttunut

Kati Kumpulainen asuu talvet Indonesian Balilla. Tämä on mahdollista, sillä kesät Kumpulainen painaa töitä kotimaassa. Balilla hän asuu pienellä budjetilla.

Kati Kumpulainen on asunut kuusi talvea Balilla. Elämä tropiikissa on yhtä ihanaa kuin alkuvuosina, vaikka turismi on kasvanut saarella rytinällä ja tuonut mukanaan lieveilmiöitä.