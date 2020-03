Anna-Katri kertoo, millaisessa ravintolassa luultavasti maksat liikaa – näin budjetoit lomasi

Matkan budjetointi riippuu kohteesta ja kulutustottumuksista. Matkabloggaja Anna-Katri Räihä kertoo, miten lomamatkan rahanmenoa voi suunnitella etukäteen.

Lennot ja majoitukset on helppo budjetoida ennen lomamatkaa, mutta monella voi mennä sormi suuhun, kun pitäisi budjetoida matkan muut kustannukset. Rahaa matkalla saa kulumaan ainakin ruokaan, kuljetuksiin, nähtävyyksiin ja pieneen shoppailuun.

Matkailijoita ja rahankäyttäjiä on niin monenlaisia, että ehdottomien raamien antaminen on mahdotonta. Joitakin ohjenuoria on kuitenkin mahdollista antaa.

Kysyimme asiaa matkabloggaaja Anna-Katri Räihältä, jolla on takanaan matkoja yli sataan maailman maista.

Räihä käsittelee asiaa myös tuoreessa blogikirjoituksessaan Paljonko matkailu maksaa? Kahden erilaisen matkan kustannuksia Räihä avaa matkabloggaaja Veera Papinojan kanssa myös Suplan podcastissa Jetlagissa.

Miten budjetoida matka etukäteen?

Matkan kuluja voi nykyään budjetoida etukäteen vaikkapa matkablogien tai sovellusten avulla. Kattavaa sivustoa tai sovellusta, josta kohteen hintatason saisi kokonaisuudessaan selville, Räihä ei kuitenkaan ole vielä löytänyt.

– Netistä löytyy kyllä, yllättävää kyllä, useampia sivustoja, jotka vertailevat oluen hintaa eri maissa. Ehkäpä niistä voi saada hieman suuntaviivoja hintatasolle muutenkin, Räihä vinkkaa.

Kulkemisesta aiheutuvat kustannukset on yleensä helppo selvittää ennen matkaa etukäteen. Lentokenttäkuljetukset, taksimatkat, metroliput, Uberin hinnat ja muut siirtymät saa hinnoiteltua googlaamalla ja vertaamalla keskenään useampaa eri sivustoa.

Tiedot löytyvät suhteellisen helposti esimerkiksi lentokentän nettisivuilta. Kun hintataso on suurin piirtein selvillä etukäteen, välttää myös huijatuksi tulemisen.

Ravintoloiden hintatason selvittämiseen Räihä suosittelee TripAdvisoria. Arvostelujen lukeminen kertoo yleensä paljon. Räihä muistuttaa myös matkailun perussäännöstä. Suosituimpien turistikeskittymien ravintolat voivat olla selvästi kalliimpia kuin paikallisten suosimat pienet paikat.

– Saatat siis huomaamatta maksaa turistilisää. Jos ravintolan ruokalistaa koristavat salamavalolla otetut ruokakuvat sekä eri maan kielille käännetyt tekstit, saatat olla astumassa juuri tällaiseen paikkaan.

Miten paljon varata päiväbudjetiksi?

Vastausta päiväbudjetista on liki mahdotonta antaa, sillä siihen vaikuttavat niin kulutustottumukset kuin kohdekin.

Räihä on huomannut, että mitä vähemmän maassa on turismia, sitä kalliimpia myös matkailijoille suunnatut palvelut voivat olla, kun kilpailua ei ole paljon.

– Tällä hetkellä suhteellisen edullisia maita ovat vielä myös entisen Neuvostoliiton aikaiset maat Keski-Aasiassa ja Itä-Euroopassa. Niissä turismi on kasvusuunnassa, joten tarjontaakin alkaa löytyä enemmän, Räihä vinkkaa.

Oli kohde mikä tahansa, päiväkohtainen budjetti on hyvä tehdä jo ennen matkaa.

Rahan suhteen höveliksi tunnustautuva Räihä kulutti vastikään kolmen viikon Balin-matkalla elämiseen lentolippujen ja majoitusten jälkeen 1 500 euroa, eli 500 euroa per viikko. Summasta 500 euroa kului shoppailuun.

Räihän mukaan budjetista on helpompi pitää kiinni, kun sen on etukäteen määritellyt itselleen.

– Esimerkiksi omalla maailmanympärimatkallani päiväbudjettini oli keskimäärin 50 euroa per päivä, mutta siihen sisältyi useammassa paikassa myös budjettimajoitus.

Säästöä taksisovelluksilla

Rahoistaan tarkan matkailijan kannattaa siis ottaa kohteen hintatasosta etukäteen selvää, ja miettiä sen avulla itselle mieluisa päiväbudjetti.

Jos rahaa haluaa säästää, on siihen olemassa monia hyväksi havaittuja keinoja.

Rahaa saa säästettyä matkalla erityisesti ruokailuissa ja kuljetuksissa, Räihä huomauttaa.

Säästöä syntyy yleensä, kun valitsee lähikaupan tai -kahvilan hotellin kalliin aamiaispaketin sijaan. Erityisesti soolomatkailijan kannattaa myös miettiä, kannattaako rahaa laittaa viiden ruokalajin illallisille, vai nauttia vaikkapa noutopitsa majapaikan terassilla.

Kulkemisessakin saa säästettyä pitkän pennin, kun valitsee kyydin oikein.

– Yleensä Uberin tai muun sovelluksen kautta tilattu kyyti voi olla selvästi edullisempi vaihtoehto, Räihä kertoo.

