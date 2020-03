Tältä näyttää uudistettu Nokian Eden

Lapsiperheiden suosiossa oleva Scandic Eden Nokia on uudistunut.

Lauha talvisää saa haaveilemaan trooppisesta lämmöstä, jota ei onneksi tarvitse lähteä etsimään lentomatkan päästä.

Suomessa sijaitsee sekä lapsiperheille että aikuiseen makuun soveltuvia kylpylöitä. Kokosimme taannoin yhteen suosikit pareille ja perheille.

Listalta puuttui Nokialla sijaitseva Scandic Eden Nokia, joka on pitänyt oviaan kiinni mittavan, puoli vuotta kestäneen uudistuksensa aikana.

Nyt remontti on valmis. Sekä kylpylä-, sauna- ja pesutilat että hotellin aula, vastaanotto ja iso osa huoneista ovat uudistuneet. Kylpylähotellissa on myös uusi ravintolamaailma, Scandic Hotels Oy kertoo tiedotteessa.

Aaltokone ja elämyksellinen ämpärisuihku

Kylpyläosastolla on 1 500 neliötä. Tiloihin mahtuu muun muassa 30–32-asteinen iso allas, 32-asteinen lastenallas ja kuuma allas, jonka lämpötila on 37 astetta. Lisäksi kylpylässä on vesiliukumäkiä, porealtaita ja hierovia pisteitä.

Kylpylässä on myös aaltokone, joka on päällä tasatunnein. Virran vietäväksi voi antautua virtaavassa joessa.

Scandic Nokia Eden uudistui. Kylpyläosastolla on muun muassa porealtaita ja hierovia pisteitä.

Pesuhuoneiden ja pukutilojen uusi ilme on värikäs ja leikkisä. Suihkussa voi esimerkiksi kokeilla elämyksellistä ämpärisuihkua. Kesäaikaan pääsee nauttimaan myös ulkoaltaasta auringonottotuoleineen ja terasseineen.

Pesutiloista löytyy suomalainen sauna, matalalämpöinen hemmotteluallas ja höyrysauna. Kylpylässä on myös maksullinen infrapunasauna.

Hotellihuoneissa sadesuihkut

Uudistuksen kokivat myös hotellin alkuperäiset, 1990-luvulla valmistuneet hotellihuoneet.

Huoneiden värimaailmaan haettiin inspiraatiota vihreästä tropiikin luonnosta.

Uudistuneiden hotellihuoneiden kylpyhuoneiden väripilkku on kukkakuvioinen vinyylitapetti. Kylpyhuoneissa on myös tunnelmaan sopivat sadesuihkut.

Huoneiden vihreää värimaailmaa on haettu tropiikin luonnosta.

Scandic Eden Nokiassa on lisäksi kymmenen esteetöntä huonetta, joihin voi yhdistää väliovella avustajan huoneen. Esteetön liikkuminen on huomioitu muuallakin hotellissa, ravintoloissa sekä kylpylän pesu- ja saunatiloissa.

Kylpylähotelli Peurunka uudistuu

Scandic Eden Nokia on vain yksi uudistumisestaan kertoneista Suomen kylpylöistä.

Uudistussuunnitelmistaan on kertonut muun muassa Ylihärmässä sijaitseva Härmän kylpylä. Vuonna 2020 käynnistetään laajempi hotellihuoneiden ilmeen peruskorjaus, Ilkka-Pohjalainen kertoo.

Peurungan kylpylässä voi nauttia revontuliteemasta. Flowers of lifen teos nähtävillä 31.5. saakka.

Tänä keväänä uudistuu myös Laukaassa sijaitseva kylpylähotelli Peurunka, jonka hotellista uudistetaan osa huoneista vuoden mittaan. Hotelliin tulee myös uusia hotellihuoneita.

Myös kylpylän teema vaihtui helmikuussa revontuliteemaksi, joka on nähtävillä kylpyläosastolla toukokuun loppuun saakka, peurunka.fi kertoo.

Laukaassa sijaitseva kylpylähotelli Peurunka uudistaa osan huoneistaan vuoden mittaan.

Peurungan uusi kylpylärakennus valmistui vuonna 2011. Kylpylässä on yhteensä kymmenen allasta ja muun muassa 130-metrinen vesiliukumäki, joka on yksi Pohjoismaiden pisimmistä.