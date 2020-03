Italialainen oli tehdä kivuliaan virheen suomalaisessa mökkisaunassa

Italialaiset ovat innokkaita silittämään vaatteita, ruotsalaiset kutsuvat muutkin mukaan juhlimaan ja suomalaisen erottaa ravintolassa hillitystä käytöksestä. IS:n lukijat kertovat havainnoistaan maailmalta.

Matkailu avartaa, sanovat. Ilta-Sanomien lukijat kertovat kokemuksistaan maailmalta ja siitä, minkälaiset tavat eri maissa ovat ihmetyttäneet.

Poimimme Ilta-Sanomien matkailuaiheisten artikkelien alta lukijoiden huomioita tavoista, joita voi nähdä eri kansallisuuksilla.

Italiassa silitetään alushousutkin

– Asun Italiassa, ja täällä tosiaan silitetään alusvaatteetkin. Aluksi tuntui oudolta, kun tyttöystäväni äiti pesi ja silitti alushousuni. Hän otti loukkauksena sen, kun halusin pestä vaatteeni itse, joten annoin periksi.

Italialaisten tervehdys voi tuntua kiusalliselta

– Oudoksutti, kun Sisilian Palermossa kaverini tuttavat tulivat hieromaan sänkistä poskeaan minun poskeani vasten. Ystävällisiä he olivat, ei siinä mitään. Kun he tulivat tänne, he ihmettelivät matkalla Pohjois-Suomeen, kun ympärillä oli vain metsää. Ihmettelivät, eikö täällä ole asuntoja ja ihmisiä. Mökkisaunassa miettivät, voiko padassa olevalla kuumalla vedellä pestä itsensä. Helpotti, kun lantrasin heille veden.

Suomalaiseen saattaa rakastua ensisilmäyksellä

Suomalaiseen voi rakastua ensisilmäyksellä, kertoo eräs.

– Intiassa hotellin omistaja halusi välttämättä mennä naimisiin tyttäremme kanssa. Voi sitä palvontaa! Oli aika kiusallista tyttären mielestä. Ehkä ne hyvin siniset silmät ja vaalea iso tukka olivat se vetonaula. Kreikassa olimme jo kokeneet saman, että ei ollut aivan odottamatonta.

Tukholma–Maarianhamina-välillä jutellaan vieraisiin pöytiin

– Olen työskennellyt laivoilla suurimman osan työelämääni, eri reiteillä. Pahin reitti on Tallinnasta Helsinkiin, sillä silloin ryypätään kaksin käsin maista ostettuja viinoja. Järjestyshäiriöitä on jatkuvasti. Olen työskennellyt myös reitillä Ruotsista Maarianhaminaan. Ne ovat ruotsalaisten valtaamia reittejä. He kyllä juovat paljon, horjuvat ja heiluvat, mutta eivät ole aggressiivisia. He eivät kiellä toisiltaan huutelua toisiin pöytiin, vaan päinvastoin kutsuvat vieruskaverit mukaan ja keräävät tuoleja ympärilleen. Juhlivat sitten isossa porukassa meluisasti. Näin he saavat myös uusia kavereita. Olisiko tässä oppimisen paikka suomalaisille?

Suomalaisen tunnistaa ravintolassa muista

– Olen omatoimimatkailija. Kun olet ravintolassa syömässä tai juomassa, suomalaiset erottuvat sieltä aika helposti. He löytyvät siitä pöydästä, josta ei kuulu mitään ääntä. Pariskunta istuu hiljaa ja vilkuilee ujosti ympärilleen pöytiin, josta kuuluu kovaäänistä saksan-, hollannin-, ranskan- tai italiankielistä keskustelua.

Suomalaisuudesta on maailmalla hyötyä

Suomalaisuudesta voi olla maailmalla hyöytä, kertoo yksi.

– Aikoinaan kaverin kanssa reppumatkalla Hollannissa. Kysyttiin yhdessä paikassa majoitusta. Täti sanoi, että ei ole, on täyttä. Mutta kysyi kuitenkin hetken päästä, mistä olemme kotoisin. Ja kun kuuli, että Suomesta, niin olikin yksi huone kuitenkin vapaana.

Ulkomaalaiset pitävät hauskaa, suomalaiset istuvat hiljaa paikallaan

– Täytyy sanoa, että kyllä suomalaiset lapset ovat tuppisuita verrattuna muihin kulttuureihin. Istuvat hiljaa paikallaan, kun eivät uskalla tehdä muuta. Eivät ole eläessään olleet tekemisissä muiden kanssa. Ulkomaalaiset mennä viilettävät ja pitävät hauskaa. Ravintolakulttuuri on paljon perhekeskeisempää muissa kulttuureissa. Ravintolassa käynti on koko perheen hupia, eikä mikään kerran kuukaudessa tapahtuva luksusjuttu.

Italialaisten koulujen edessä on kaaos

– Italiassa lasten koulun alkamisajan huomaa siitä, että koulua sivuava katu on täysin tukossa. Lapsia kouluun tuovat parkkeeraavat autonsa niin, että ne tukkivat kadun koko leveydellään. Ilmeisesti koulussa lapsen viemisen ohella käydään myös muista keskusteluja. Suma nimittäin kestää ja kestää.