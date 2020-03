Pariskunta aiheutti bussissa pattitilanteen – tilanne kärjistyi niin, että kohta tarvittiin jo kuskia apuun

Moni asia ärsyttää, kun matka on yhteinen. Keskustelupalstalla virisi keskustelu ärsyttävistä matkailijatyypeistä julkisissa liikennevälineissä.

Julkisissa liikennevälineissä sattuu ja tapahtuu, kertovat suomalaiset suositulla keskustelupalstalla.

Pitkää pinnaa ja kärsivällisyyttä siis tarvitaan, kun matkaa taitetaan yhdessä.

Vauva.fi-sivuston keskustelufoorumilla käydään vireää keskustelua aiheesta ”idiootit julkisissa liikennevälineissä”.

Kokosimme värikkäästä keskustelusta yhteen useiden tunnistamat tilanteet ja tyypit.

Penkkien kallistelijat

– Penkkien kallistelijat ovat ne pahimmat idiootit. Pari vuotta sitten sain lentokoneessa kuumat kahvit syliini, kun edessä istuva päätti rysäyttää penkkinsä voimalla alas niin, että pöydälläni ollut kahvikuppi kaatui nurin suoraan syliini. Kiljaisin aika kovaa säikähdyksestä. Tämä sankari kääntyi vaan suu ammollaan töllöttämään, edes anteeksipyyntöä ei tullut.

Toisten paikoilla istuvat

– Matkustin eilen bussilla ja löytäessäni paikkani huomasin, että siinä istuu jo pariskunta. Sanoin ihan ystävällisesti: ”Anteeksi, mulla on paikka varattuna siihen ikkunan puolelle.” Pariskunnan nainen tapitti vähän aikaa suu ammollaan ja tuhahti: ”No etkö sinä voi istua johonkin muualle jos kerta yksin matkustat?”

En suostunut eivätkä hekään suostuneet siirtymään. Lopulta huikkasin kuskin apuun, joka katsoi vielä kaikkien meidän matkaliput ja ohjasi pariskunnan omille paikoilleen.

Epäkohteliaat

”Isänmaan toivo ei tehnyt elettäkään auttaakseen, vaan takana istuva nainen nousi ja auttoi mummoa”, kertoo eräs.

– Nuori, noin parikymppinen mies käytäväpaikalla junassa. Tikkurilasta tuli kyytiin iäkkäämpi nainen, joka ei ylettänyt laittamaan laukkuaan hattuhyllylle. Tämä isänmaan toivo ei tehnyt elettäkään auttaakseen, vaan takana istuva nainen nousi ja auttoi mummoa. Sitten ikänainen pyysi päästä takaisin paikalleen ikkunan viereen. Kaksimetrinen honkkeli ei nostanut takamustaan, siirsi vain vähän jalkojaan. Mummo joutui könyämään ylitse.

Väärin maksavat

– Minä varmaan. Yritin maksaa matkani Visa-kortilla. Ei kelvannut. Joko käteistä tai bussikortti. Argh!

Tavarahirmut

– Pari kesää sitten matkustin bussissa Tampereelta Kuopioon. Viereeni istumaan tuli nuorimies, jolla oli mukana aivan h**vetisti tavaraa, muun muassa reppu ja iso kassi sekä kitarakotelo. Niitä hän ei tietenkään jättänyt bussin tavaratilaan, vaan omalle paikalleen eli viereeni. Sitten hän lähti itse istumaan bussin takaosaan, isomman jalkatilan paikoille. Luulin ensin, että hän meni käymään vessassa, mutta kun kävin vessassa, näin tämän kus***än istuvan tyytyväisenä tyhjäksi jääneellä isomman jalkatilan paikalla. Ilmeisesti hän on aina matkustanut noin ja säästänyt kahden euron lisämaksun isommasta jalkatilasta.

Paikanvaihtohärdellin aiheuttajat

Yksi kommentoinneista kertoo, että pahimpia ovat ne, jotka antavat paikkansa toiselle. Tästä aiheutuu varsinainen paikanvaihtohärdelli.

– Typerimpiä ovat ne, joilla on paikka, mutta jotka sanovat paikallaan istuvalle, että ole vain siinä, istun johonkin muualle. Seuraavaksi tulee henkilö numero kolme, jonka paikalla tämä paikkansa luovuttanut istuu. Sitten kolmas henkilö sanoo, että ok, istun tähän toiselle paikalle. Sitten juna on jo niin täynnä, että sitäkin paikkaa tulee joku vaatimaan, joten alkaa kauhea paikanvaihtohärdelli. Kaikki seisovat käytävällä ja odottavat, että ykkönen kerää vastentahtoisesti ja loukkaantuneena kamansa ja hilautuu muualle.

Kiroilijat

– Kuljen usein paikallisbussilla, jolla myös teinit matkustavat aamuisin yläasteelle ja lukioon. Noista tulevaisuuden toivoista lähtee melkoisesti ääntä ja lähes joka toinen sana tuntuu olevan tämä v-alkuinen. Musiikkia huudatetaan usein kaiuttimesta, eikä huonokuntoisille vanhuksille tarjota istumapaikkaa, jos tilaa penkeillä ei enää ole. Päästin joskus huteran vanhuksen istumaan, kun olin itse viimeisilläni raskaana. Nuoret miehet katsoivat vierestä, eivätkä tehneet elettäkään tarjotakseen omaa istumapaikkaansa.

Vauva.fi ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.