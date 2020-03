Suomalaisnainen lähti matkalle Mallorcalle – illallispöydässä ruotsalaisilla oli ihmeteltävää

”Illallispöydässä ruotsalaiset ihmettelivät ääneen, että joukossa on yksi suomalainen, mutta kukahan se on, kun kukaan ei ole umpikännissä”, Ilta-Sanomien lukija kertoo.

Suomalainen matkailija ei ole enää kännissä örveltäjä, kertoo valtaosa Ilta-Sanomien matkailujuttua kommentoineista. Ajat, jolloin itänaapuriin* tai vaikkapa Keihäsmatkoille lähdettiin tukevassa laitamyötäisessä, ovat kuitenkin yhä muistissa.

Ilta-Sanomien lukijat kertovat kokemuksistaan maailmalta. Osa niistä todistaa, että suomalaisilla on yhä maine matkailijoina, joille alkoholi maistuu.

Väite 1: Kännissä örvelletään yhä tai ainakin maineessamme on parantamisen varaa:

Maineesta ei pääse eroon helpolla

– Me olimme Skotlannissa ja tilasimme itsellemme kierrosmatkan, koska ryhmä oli niin pieni. Ensimmäinen ihmetys oli, että ettekö haluakaan käydä viskitislaamossa. Hetken päästä kysyttiin, miten on mahdollista, että teillä ei ole mukana omia juomia ja oluttölkkejä. Siinä se maine vain on. Ei siitä pääse eroon ennen kuin muutama sukupolvi on osannut käyttäytyä kunnolla.

Ruotsalaiset ihmettelivät suomalaista Mallorcalla

– Tyttäreni oli Ruotsissa. Kun tuli tilaisuus, hän lähti muutamaksi päiväksi Mallorcalle ruotsalaisen matkatoimiston kautta. Illallispöydässä ruotsalaiset ihmettelivät ääneen, että joukossa on yksi suomalainen, mutta kukahan se on, kun kukaan ei ole umpikännissä.

Ensin ne nauravat, sitten ne tappelevat

Turkissa kapakoitsija kertoi suomalaisista, että ensin ne nauravat, sitten ne laulavat, sitten ne tappelevat ja sitten ne itkevät, kertoo Ilta-Sanomien lukija.

– Turkissa kapakoitsija kertoi suomalaisista, että ensin ne nauravat, sitten ne laulavat, sitten ne tappelevat ja sitten ne itkevät.

Ei meinata uskoa…

– Sekä Intiassa että Kreikassa ei millään ole meinattu uskoa, että emme juo alkoholia.

Ihmettelivät alkoholinkäyttöämme

– Olin jokunen vuosi takaperin kaverin kanssa Chicagossa. Kävimme samassa sporttibaarissa joka päivä ja ystävystyimme henkilökunnan kanssa. He ihmettelivät alkoholinkäyttöämme. ”Tulette tänne joka päivä ja juotte kymmenen olutta, ja sitten kävelette pois. Meidät kannettaisiin pois ennen pitkään.” Vähensimme tämän jälkeen hieman alkoholimäärää.

Väite 2: Kännissä örvellys on historiaa:

Suomalainen on hiljaa, mutta ei juopottele

– Kreikassa ravintolan omistaja kysyi mistä olen kotoisin. Vastasin että Suomesta, johon ravintoloitsija totesi, että suomalaiset tulevat ravintolaan ja he syövät, juovat ja maksavat laskun, mutta eivät puhu mitään. Suomalaisten, jotka väittävät, että meikäläiset kännäävät, pitäisi käydä ulkomailla useammin. Se on ollutta ja mennyttä.

Suomalainen on pihi, mutta ei känniääliö

– Suomalaiset itse ylläpitävät tarinaa siitä, että suomalaiset olisivat poikkeuksellisen huonosti käyttäytyviä känniääliöitä. Todellisuudessa meitä arvostetaan siisteinä ja hyvin käyttäytyvinä. Tosin piheinä.

Poikkeus vahvistaa säännön

– Olen törmännyt todella vähän örveltäviin suomalaisiin matkustaessani. Lähes poikkeuksetta ulkomailla tapaamani suomalaiset ovat ihan tavallisia. Toki poikkeuksia mahtuu joukkoon. Muistan eräältä etelänmatkalta naisen, joka veti päänsä täyteen joka ilta, raivosi miehelleen ja järjesti kaikenlaisia kohtauksia. Näytteli esimerkiksi rintojaan täpötäydessä ravintolassa. Kyseessä oli viiden tähden hotelli, jossa oli muutoin hyvin rauhallista.

Sitten kesken rauhallisen, pianomusiikin sävyttämän illallisen tämä rouva alkaa lyömään nyrkkiä pöytään, vetää paitaansa ylös ja huutelee kaikenlaisia rivouksia miehelleen. Kävi todella sääliksi miestä.

Kännissä örvellys historiaa

– Kännissä örveltävät suomalaiset jäivät kyllä historiaan Keihäsmatkojen konkurssin myötä. Satunnaisesti saattaa jonkun vielä Tallinnan-laivalla tavata, mutta kauempana maailmalla ollaan tätä nykyä jo varsin fiksua väkeä. Tietenkin aina joku poikkeus vahvistaa säännön.

Sikailu ei ole enää yleistä, Ilta-Sanomien lukijat kertovat. Matkailijat nauttivat matkakohteista muilla tavoin.

Nuoret fiksuja ja kohteliaita

– En ole 1980- ja 90-lukujen jälkeen törmännyt maailmalla sikaileviin suomalaisiin, muihin kansallisuuksiin kylläkin. Joskus suomalaisia näkee kyllä tukevassa humalassa, mutta silloinkin he ovat yleensä iältään 60+ ja iloisella tuulella. Suomalaiset nuoret varsinkin ovat fiksuja, kohteliaita ja kielitaitoisia.

Taustalähde: Anna-Maria Åström. Suomalaisten turistimatkat itään. Tutkielma groteskiudesta teoksessa Näkökulmia kulttuurin tutkimukseen, Teppo Korhonen & Pekka Leimu, 1997.